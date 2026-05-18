/Tirumala VIPs Darshan: వేసవి సెలవుల ఎఫెక్ట్‌.. తిరుమల ఆలయానికి వీవీఐపీల రద్దీ

VVIPs Rush To Tirumala: కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో సినీ సందడి నెలకొంది. ప్రముఖ నటుడు ఆది పినిశెట్టి, ఆయన సతీమణి నిక్కీ గల్రానీ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తమ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ జంట స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు చేరుకున్న ఆది పినిశెట్టి దంపతులకు ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం వారికి వీఐపీ బ్రేక్ ద్వారా ప్రత్యేక దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఈ దంపతులకు వేద ఆశీర్వచనం అందించి.. పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి, తీర్థప్రసాదాలు అందించారు.
దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలుపల నటుడు ఆది పినిశెట్టి మీడియాతో మాట్లాడారు. 'ఈరోజు మా పెళ్లి రోజు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున స్వామిని దర్శించుకుని.. ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. త్వరలోనే సూపర్ హిట్ చిత్రం మరకతమణికి సీక్వెల్గా మరకతమణి పార్ట్-2 చేయబోతున్నా' అని ఆది తెలిపారు. ఆలయం వెలుపల ఆదిని చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపించారు. ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు.
హోంమంత్రి దర్శనం
తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత దర్శించుకున్నారు. కుటుంబసమేతంగా ఆలయానికి చేరుకున్న ఆమెకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సోమవారం ఉదయం హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ అధికారులు ఆమెకు ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్న అనంతరం రంగనాయక మండపంలో వేద పండితులు ఆమెకు వేదాశీర్వచనం చేశారు. ఆలయ అధికారులు మంత్రికి స్వామి వారి పట్టు వస్త్రం, తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేసి సత్కరించారు.
దర్శనానంతరం ఆలయం వెలుపల హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత మీడియాతో మాట్లాడారు. 'వేంకటేశ్వర స్వామిని కుటుంబసమేతంగా దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామి వారిని ప్రార్థించా. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నాం. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి వైపు వేగంగా దూసుకుపోతోంది. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సంతోషంగా ఉండాలని ఆ స్వామి వారిని కోరుకున్నా. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణతో పాటు కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏపీ ప్రగతి పథంలో పయనిస్తుంది' అని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు.