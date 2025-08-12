English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ram Gopal Varma: మరోసారి పోలీసుల విచారణకు హాజరు. త్వరలో రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ అరెస్ట్‌?

Star Director Ram Gopal Varma Arrest Soon Once Again Appears To Probe: గత ప్రభుత్వంలో రెచ్చిపోయిన స్టార్‌ దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ ప్రస్తుతం గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమయంలో అతడి అరెస్ట్‌ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. తాజాగా మరోసారి పోలీసుల ముందుకు హాజరయ్యారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 12, 2025, 02:00 PM IST

RGV Arrest Soon: ఒకప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులుగా ఉన్న చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, నారా లోకేశ్‌ని కించపరుస్తూ మాట్లాడారని స్టార్‌ దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్ వర్మపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పోలీసులు వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఇష్టారీతిన వ్యాఖ్యలు చేశారని కొందరు అతడిపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసులపై వరుసగా విచారణ ఎదుర్కొంటున్న రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ మరోసారి పోలీసుల విచారణకు హాజరయ్యారు. త్వరలో వర్మను అరెస్ట్‌ చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది.

Also Read: Prabhas Marriage: ప్రభాస్ పెళ్లిపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. హీరో పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవి కీలక ప్రకటన

వ్యూహం సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రామ్‌ గోపాల్ వర్మ అనుచిత పోస్టింగ్స్ పెట్టారని ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడుకు చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త రామలింగం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రామలింగం ఫిర్యాదుపై గతేడాది నవంబర్‌ 10వ తేదీన మద్దిపాడు పోలీస్ స్టేషన్‌లో రాంగోపాల్ వర్మపై కేసు నమోదైంది. అప్పట్లో విచారణకు రావాలని రాంగోపాల్ వర్మకి పోలీసులు నోటీలు జారీ చేసినా ఆయన రాలేదు. తనపై నమోదైన కేసులు కొట్టివేయాలంటూ హైకోర్టుని ఆశ్రయించారు. అయితే వర్మకి హైకోర్టులో ఊరట లభించలేదు.

Also Read: Employees Protest: రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై భారీ పోరాటం

పోలీసుల విచారణకి హాజరుకావాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఒంగోలు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో రామ్‌ గోపాల్ వర్మ విచారణకు హాజరయ్యారు. రామ్‌గోపాల్ వర్మ అనుచిత పోస్టింగ్స్‌పై రూరల్ సీఐ శ్రీకాంత్ అప్పుడు 8 గంటల పాటు విచారించి పంపారు. తాజాగా మంగళవారం మరోసారి విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు ఇవ్వడంతో ఒంగోలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్‌లో విచారణకు రామ్‌ గోపాల్ వర్మ హాజరయ్యారు.

విచారణకు రాంగోపాల్ వర్మతో పాటు ఆయన న్యాయవాదులను కూడా పోలీసులు అనుమతించారు. చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, నారా లోకేశ్‌పై అనుచిత పోస్టింగ్స్ వెనుక ఎవరు ఉన్నారు? ఫైబర్ నెట్ నుంచి రాంగోపాల్ వర్మకి రూ.2 కోట్లు ఎలా ఇచ్చారు? అనే కోణంలో విచారణ జరుగుతోందని పోలీస్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే వర్మపై నమోదైన కేసు కక్షసాధింపుగా తెలుస్తోంది. జగన్‌కు సానుభూతిపరుడిగా ఉన్న వర్మను ఏపీ ప్రభుత్వం వేధింపులకు పాల్పడుతోందని వైఎస్సార్‌సీపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే పోసాని మురళీకృష్ణపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

