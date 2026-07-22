/Neet Paper Leak Protest: దేశంలో నీట్ పేపర్ లీక్ మంటలు.!. జులై 24న ఈ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లు, కాలేజీల బంద్ కు పిలుపు..

Ap bandh on July 24 amid neet paper leak row: దేశ రాజధాని ఢిల్లీని కాక్రోచ్ జనాతా పార్టీ చేపట్టిన నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలు కుదిపేస్తున్నాయి. ఒకవైపు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు, మరోవైపు నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలతో జంతర్ మంతర్ అట్టుడికిపోయింది. దేశ వ్యాప్తంగా నీట్ బాధితులు ఢిల్లీకి భారీగా చేరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇండి కూటమి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి, నీట్ అభ్యర్థులకు తమ మద్దతు తెలియజేశారు. ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అంతే కాకుండా తరచుగా పలుచోట్ల వీరి నిరసనల్లో ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి.
దీంతో పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు రంగంలోకి దిగి నీట్ బాధితుల్ని, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మద్దతు దారుల్ని చెదరగొట్టారు. మరోవైపు నిన్న ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, సోనియా గాంధీ సైతం కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి మద్దతుగా నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇంకా ఢిల్లీ లోని జంతర్ మంతర్ వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతుంది.
ఈ క్రమంలో నీట్ ఆందోళనలకు మద్దతుగా జులై 24న శుక్రవారం ఏపీ వ్యాప్తంగా అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీల బంద్ కు పలు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. ముఖ్యంగా నీట్ పేపర్ లీక్ కు బాధ్యత వహిస్తు కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ తో ఎల్లుండి విద్యాసంస్థల బంద్ కు పిలునిచ్చాయి.
ఈ బంద్ కు మద్దతుగా ఎస్ఎఫ్ఐ, పీడీఎస్ యూ, ఏఐఎస్ ఏ, ఎన్ ఎస్ యూఐ, డీవైఎఫ్ ఐ, ఏఐవైఎఫ్ తదితర రాష్ట్ర కమిటీలు మద్దతు తెలిపాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలు తమ ఇచ్చిన బంద్ పిలుపును విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
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