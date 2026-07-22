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Neet Paper Leak Protest: దేశంలో నీట్ పేపర్ లీక్ మంటలు.!. జులై 24న ఈ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లు, కాలేజీల బంద్ కు పిలుపు..

Neet paper leak row: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనపై నిరసనలకు దిగింది. ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి  ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, నీట్ అభ్యర్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:07 PM IST
Neet Paper Leak Protest: దేశంలో నీట్ పేపర్ లీక్ మంటలు.!. జులై 24న ఈ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లు, కాలేజీల బంద్ కు పిలుపు..
Image Credit: neetprotestholidaynews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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