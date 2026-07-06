Sugali Preethi mother fires on Pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ప్రశ్నా రావణ్, సుగాలి ప్రీతి మరణం కేసుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఒకవైపు ప్రభుత్వం ప్రశ్నా రావణ్ ను ఉపా చట్టం కింద కేసు పెట్టగా కోర్టు రిమాండ్ కు తరలించింది. దీనిపై వైసీపీ ప్రభుత్వం కూటమిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. మరోవైపు రావణ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో మావోయిస్టు బావజాలాలకు చెందిన అనేక కాంట్రవర్సీ అంశాలను ప్రశ్నా రావణ్ మాట్లాడినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ప్రశ్నారావణ్ వివాదంపై పెట్టిన శ్రధ్ద తన కూతురు కేసు సుగాలీ ప్రీతి మరణం కేసుపై పెట్టలేదని పవన్ కళ్యాన్ పై సుగాలీ ప్రీతి తల్లి తీవ్రంగా ఆరోపణలు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై సుగాలి ప్రీతి తల్లి పార్వతీ దేవి గన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం ఏపీ వ్యాప్తంగా సంచలంగా మారింది.
తన కూతురు కేసులో న్యాయం చేస్తానని చెప్పి, ఎన్నికల్లో ప్రయోజనం పొంది పవన్ కళ్యాన్ తమను మోసం చేశాడని సుగాలీ తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై.. చీటింగ్, నమ్మకద్రోహం వంటి పలు అంశాలపై కేసులు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
అధికారంలోకి రాగానే సుగాలీ ప్రీతికేసులో విచారణ జరిపిస్తామని తొలి సంతకం ఆఫైల్ మీదనే పెడతామని, ఇప్పువు పవన్ కళ్యాణ్ మాట మార్చాడని సుగాలీ ప్రీతి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆధారాలు, డీఎన్ఏ లేవంటూ నిందితులకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చేలా మాట్లాడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సుగాలీ ప్రీతికేసు..
సుగాలి ప్రీతి 2017లో కర్నూలులోని ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో సుగాలి ప్రీతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించింది. అయితే.. తన కూతురిని కరెస్పాండెంట్ కొడుకులు అత్యాచారం చేసి చంపేశారని తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గతంలో పవన్ కల్యాణ్ వీరికి అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. దీనిపైన ప్రస్తుతం సుగాలీ ప్రీతి తల్లి పోరాడుతుంది.
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