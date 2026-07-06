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Sugali Preethi mother: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌కు బిగ్ షాక్.. పోలీసు కేసుపెట్టిన ప్రతి సుగాలీ తల్లి.. ఎందుకంటే..?

Pawan kalyan: డిప్యూటీ సీఎం ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ తన కూతురిమరణంపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిస్తానని చెప్పి తనను మోసంచేశారని సుగాలి ప్రీతి తల్లి పార్వతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:13 PM IST
Sugali Preethi mother: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌కు బిగ్ షాక్.. పోలీసు కేసుపెట్టిన ప్రతి సుగాలీ తల్లి.. ఎందుకంటే..?
Image Credit: pawankalyan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sugali Preethi mother: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌కు బిగ్ షాక్.. పోలీసు కేసుపెట్టిన ప్రతి సుగాలీ తల్లి.. ఎందుకంటే..?
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