Andhra Pradesh: ఏపీలో ఒక్కరోజే 10 లక్షల కోళ్లు మృతి.. ఎండల వేడికి పౌల్ట్రీల్లో భారీగా చనిపోతున్న కోళ్లు

Andhra Pradesh: ఏపీలో నిప్పుల కొలిమిలా ఎండలు భగభగమంటున్నాయి. భారీగా పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత, వడగాలులు కారణంగా పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. నిన్న ఒక్కరోజే రాష్ట్రంలో పది లక్షల కోళ్లు మృత్యవాత పడ్డాయి.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 25, 2026, 11:00 AM IST|Updated: May 25, 2026, 11:00 AM IST
Image Credit: Summer Effect On Poultry Record Temperatures In Andhra Pradesh State One Million Chickens Died In Farms On Sunday (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

