  • Supreme Order: క్రైస్తవ మతం మారిన మరుక్షణమే కులహక్కులను కోల్పోతారు .. సుప్రీంకోర్టు.. పూర్తి కథనం..

Supreme Order: క్రైస్తవ మతం మారిన మరుక్షణమే కులహక్కులను కోల్పోతారు .. సుప్రీంకోర్టు.. పూర్తి కథనం..

Supreme Order:మతంమారిన ఎస్సీల హక్కులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. క్రైస్తవ మతం మారిన షెడ్యూల్డు కులాలవారికి ఎస్సీ,ఎస్టీ చట్టం వర్తించదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. మతం మారిన తక్షణమే ఎస్సీ ప్రాతిపదికన పొందే ప్రయోజనాలను పూర్తిగా కోల్పోతారని స్పష్టంచేసింది. దీనిపై జీ న్యూస్ స్పెషల్.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:50 AM IST

Supreme Order: క్రైస్తవ మతం మారిన మరుక్షణమే కులహక్కులను కోల్పోతారు .. సుప్రీంకోర్టు.. పూర్తి కథనం..

Supreme Court Order on SC ST Case: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలపై హైకోర్టు తీర్పు సంచలనం రేకెత్తించింది.  ఎస్సీలు క్రైస్తవంలోకి మారిన తక్షణమే ఆ హోదా కోల్పోతారని, వారు ఎస్పీ,ఎస్టీ చట్టంలోని నిబంధనల కింద రక్షణ పొందలేరని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. క్రైస్తవ మతానికి కుల వ్యవస్ధ దూరమని పేర్కొంది. గుంటూరు జిల్లా పిట్టలవానిపాలెం మండలం కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన రామిరెడ్డి మరో ఐదుగురు కులం పేరుతో దూషించారని పాస్టర్‌ చింతాడ ఆనంద్‌ 2021లో చందోలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  ఫిర్యాదు స్వీకరించిన పోలీసులు  ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టంతోపాటు ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద 2021 జనవరి 26న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.  పోలీసులు దర్యాప్తు పూర్తి చేసి సంబంధిత కోర్టులో చార్జిషీట్‌ దాఖలు చేశారు.  దీంతో రామిరెడ్డి, ఇతర నిందితులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణలో పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది జేవీ ఫణిదత్‌ వాదనలు వినిపించారు.

ఫిర్యాదుదారు పదేళ్లుగా పాస్టర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఫిర్యాదులోనే పేర్కొన్నారు. క్రైస్తవంలోకి మారిన వ్యక్తికి ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం వర్తించదు. రాజ్యాంగం  షెడ్యూల్డ్‌ కులాలు ఆర్డర్‌-1950 ప్రకారం హిందూమతాన్ని కాకుండా ఇతర మతాలను స్వీకరించినవారు ఎస్సీ హోదాను కోల్పోతారు. కుల వ్యవస్థను క్రైస్తవం గుర్తించదని, ఆ మతాన్ని స్వీకరించిన వారికి ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద రక్షణ ఉండదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఇచ్చింది. వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని కేసును కొట్టేయాలని కోరారు. పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ ఫిర్యాదిదారుడు ఎస్సీ అని తహసీల్దార్‌ ధ్రువపత్రం ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది వాదనలతో ఏకీభవించిన న్యాయమూర్తి..  ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద ఫిర్యాదుదారుడు రక్షణ పొందలేరు. నిందితులపై ఐపీసీ కింద నమోదు చేసిన సెక్షన్లు చెల్లుబాటు కావని తీర్పులో పేర్కొన్నారు.

చర్చిలో పాస్టర్‌గా సేవలు అందిస్తున్న వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పిటిషనర్లపై పోలీసులు ఎస్సీఎస్టీ చట్టంలోని సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయడాన్ని తప్పుపట్టింది. ప్రస్తుత కేసులో ఫిర్యాదుదారు క్రైస్తవ మతంలోకి మారి గత పదేళ్లుగా తాను పాస్టర్‌గా సేవలు అందిస్తున్నట్లు స్వయంగా పేర్కొన్నారని గుర్తు చేసింది. అధికారులు కుల ధ్రువీకరణపత్రం ఇచ్చారనే కారణం చూపి మతం మారిన ఫిర్యాదుదారు ఆ చట్టం కింద రక్షణ పొందలేరని తెలిపింది. ఫిర్యాదుదారు చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని అభిప్రాయపడింది. ఈ నేపథ్యంలో పిటిషనర్ల పై ఎస్సీ,ఎస్టీ చట్టంలోని నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేయడం చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించింది.

గుంటూరు ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టులో వారిపై ఉన్న కేసును కొట్టివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.హరినాథ్‌ తీర్పు ఇచ్చారు.   రాజ్యాంగంలోని షెడ్యూల్డ్‌ కాస్ట్‌ ఆర్డర్‌ 1950 ప్రకారం హిందూమతాన్ని పక్కనపెట్టి ఇతర మతాలను స్వీకరించినవారికి ఎస్సీ హోదా వర్తించదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ తీర్పు దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. 

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ )

