English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Talliki Vandanam 2026: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. ఒక్కొక్కరికి రూ.15000 జమ! ఈ పొరపాటు చేస్తే రావు!

Talliki Vandanam Scheme 2026 Eligibility: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం తదుపరి విడత 2026 కు సంబంధించి బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. అయితే ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? రూ. 15000 వారు ఖాతాలోనే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT)ద్వారా జమ అవుతాయి. తల్లుల ఖాతాలో ఈ డబ్బులు జమ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ పథకానికి సంబంధించి అర్హత వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 3, 2026, 08:27 AM IST

Trending Photos

Talliki Vandanam Scheme 2026 Eligibility: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన 'తల్లికి వందనం' నిధులు జూన్ నెలలో విడుదల చేయనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీలో భాగంగా ఆయన ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో తల్లుల ఖాతాలో ఈ 15000 డైరెక్టర్ బెనిఫిట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ద్వారా నిధులు జమ అవుతాయి. అయితే ఇందులో రూ.13,000 తల్లుల ఖాతాలో జమ చేస్తారు. స్కూలు, కాలేజీ నిర్వహణ నిమిత్తం రూ.2000 ఖర్చు చేయనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 తల్లికి వందనం పథకానికి ఎవరు అర్హులు? 
 తల్లికి వందనం పథకానికి ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్ల విద్యార్థులు కూడా అర్హులు. వీరికి ప్రతినెల తల్లుల ఖాతాలో రూ.13000, స్కూలు నిర్వహణ కోసం రూ.2000 జమ చేస్తారు. తదుపరి విడత జూన్ నెలలో విడుదలవుతుంది. అయితే ముందుగా ఆధార్ బ్యాంకు కూడా లింకు చేసి ఉండాలి. తల్లి లేకపోతే, తండ్రి లేదా సంరక్షకుడి ఖాతాలో ఈ నిధులు జమ అవుతాయి. 

 పేద, మద్య తరగతి కుటుంబాలు స్కూలు డ్రాప్ అవుట్స్‌ తగ్గించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇక 2026 జూన్ నెలలో స్కూల్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా నిధులు విడుదలవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫీజులు, పుస్తకాలు, యూనిఫామ్ వంటివి విద్యార్థులు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. 

అయితే ఈ పథకం నిధులు పొందాలంటే 75 శాతం హాజరు కూడా తప్పనిసరి. తల్లి పేరు మీద బ్యాంకు ఖాతా ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. ఈ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ కూడా లింక్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే డీబీటీ ద్వారా నిధులు జమ అవుతాయి. లేకపోతే పేమెంట్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. 

NPCI లింకింగ్ ఎలా చేయాలి? 
బ్యాంకు బ్రాంచ్‌కు వెళ్లి ఈ లింక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ మీసేవ ద్వారా కూడా ఎన్‌పీసీ లింకింగ్ ఉంది. 

తల్లికి వందనం స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
https://thallikivandanam.com/ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో తల్లికి వందనం సంబంధించి స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ లేదా స్కూల్ ద్వారా కూడా మీ డైరెక్టు బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పేమెంట్ సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక ఈ ఏడాది గత సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Talliki Vandanam 2026AP Talliki Vandanam scheme eligibility15000 DBT scheme Andhra PradeshChandrababu Naidu scheme 2026

Trending News