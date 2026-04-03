Talliki Vandanam Scheme 2026 Eligibility: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన 'తల్లికి వందనం' నిధులు జూన్ నెలలో విడుదల చేయనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీలో భాగంగా ఆయన ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో తల్లుల ఖాతాలో ఈ 15000 డైరెక్టర్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నిధులు జమ అవుతాయి. అయితే ఇందులో రూ.13,000 తల్లుల ఖాతాలో జమ చేస్తారు. స్కూలు, కాలేజీ నిర్వహణ నిమిత్తం రూ.2000 ఖర్చు చేయనున్నారు.
తల్లికి వందనం పథకానికి ఎవరు అర్హులు?
తల్లికి వందనం పథకానికి ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్ల విద్యార్థులు కూడా అర్హులు. వీరికి ప్రతినెల తల్లుల ఖాతాలో రూ.13000, స్కూలు నిర్వహణ కోసం రూ.2000 జమ చేస్తారు. తదుపరి విడత జూన్ నెలలో విడుదలవుతుంది. అయితే ముందుగా ఆధార్ బ్యాంకు కూడా లింకు చేసి ఉండాలి. తల్లి లేకపోతే, తండ్రి లేదా సంరక్షకుడి ఖాతాలో ఈ నిధులు జమ అవుతాయి.
పేద, మద్య తరగతి కుటుంబాలు స్కూలు డ్రాప్ అవుట్స్ తగ్గించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇక 2026 జూన్ నెలలో స్కూల్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నిధులు విడుదలవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫీజులు, పుస్తకాలు, యూనిఫామ్ వంటివి విద్యార్థులు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.
అయితే ఈ పథకం నిధులు పొందాలంటే 75 శాతం హాజరు కూడా తప్పనిసరి. తల్లి పేరు మీద బ్యాంకు ఖాతా ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. ఈ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ కూడా లింక్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే డీబీటీ ద్వారా నిధులు జమ అవుతాయి. లేకపోతే పేమెంట్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
Also Read: ముగిసిన పదో తరగతి పరీక్షలు.. ఈనెల 6 నుంచే మూల్యంకనం, ఇదే నెలలో ఫలితాలు!
Also Read: రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షలు.. 10.57 లక్షల విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్, పరీక్షలో కొత్త విధానం ఇదే!
NPCI లింకింగ్ ఎలా చేయాలి?
బ్యాంకు బ్రాంచ్కు వెళ్లి ఈ లింక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ మీసేవ ద్వారా కూడా ఎన్పీసీ లింకింగ్ ఉంది.
తల్లికి వందనం స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
https://thallikivandanam.com/ అధికారిక వెబ్సైట్లో తల్లికి వందనం సంబంధించి స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ లేదా స్కూల్ ద్వారా కూడా మీ డైరెక్టు బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక ఈ ఏడాది గత సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ మంది లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది.
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి