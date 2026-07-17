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తల్లికి వందనం పథకం నిధుల జమ.. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం గురించి ఇప్పటికే జీఓ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నిధులు జూలై 22వ తేదీన జమ కానున్నాయి. అయితే, ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి సంబంధించి తాజాగా మరో అద్భుతమైన బంపర్ గుడ్ న్యూస్‌ను ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు పరిగణనలోకి తీసుకోని సుమారు 17 వేల మంది అంగన్వాడీ కార్యకర్తల పిల్లలకు కూడా ఈ నిధులను అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గతంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నిబంధనల కారణంగా వీరికి ఈ పథకం వర్తించేది కాదు.. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:18 AM IST
తల్లికి వందనం పథకం నిధుల జమ.. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు!
Image Credit: Thalliki Vandanam Anganwadi Workers Eligibility

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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