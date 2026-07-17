Thalliki Vandanam Anganwadi Workers Eligibility: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న తల్లికి వందనం పథకం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రతి ఏడాది ఆర్థికంగా సహాయం అందించడం. దీని కింద విద్యార్థికి సంబంధించిన రూ.13,000 తల్లుల ఖాతాలో జమ చేస్తారు.. అలాగే పాఠశాల నిర్వహణ నిమిత్తం మరో రూ.2,000 స్కూల్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఒకటో తరగతి నుండి మొదలుకొని ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులందరినీ ఈ పథకం పరిధిలోకి తీసుకున్నారు. ఈ విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాకే ఈ నిధులు నేరుగా అందుతాయి. తాజాగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం, దాదాపు 17 వేల మంది అంగన్వాడీ కార్యకర్తల పిల్లలు కూడా ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్ చదువుతున్నట్లయితే, వారికి కూడా ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. వీరితోపాటు శానిటేషన్ వర్కర్ పిల్లలకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. గతంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నిబంధనల వల్ల వీరికి ఈ అవకాశం లభించలేదు.. కానీ ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం వీరికి కూడా నిధులను అందజేయనుందని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 67,47,190 మంది విద్యార్థులు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ఈ పథకం కింద తల్లుల ఖాతాలో మొత్తం రూ.10,120.78 కోట్లను జమ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఏపీ మంత్రి లోకేష్ గత మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, జూలై 16, 17, 18 తేదీల్లో ఈ నిధులను మంజూరు చేస్తామని ప్రకటించారు. అలాగే, జూలై 24వ తేదీన మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ (తల్లిదండ్రుల సమావేశం) కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి ముందే తల్లికి వందనం పథకం కింద రూ.13,000 తల్లుల ఖాతాలో జమ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం, జూలై 22వ తేదీన ఈ నిధులు మంజూరు చేయనున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఈ పథకానికి అర్హులో కాదో, లేదా మీ నిధులు ఎందుకు ఆగిపోయాయి, లేదా నిధులు జమ అయ్యాయా? లేదా? అనే విషయాలను అధికారిక వెబ్సైట్ https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/Schemeoutను సందర్శించి సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
తల్లిదండ్రులపై ఆర్థిక భారం పడకుండా, విద్యార్థుల చదువు కొనసాగేలా చూడటమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకే ప్రతి ఏడాది విద్యార్థుల కోసం రూ.13,000 తల్లుల ఖాతాలో జమ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ విద్యార్థి తల్లి అందుబాటులో లేని సందర్భంలో, వారి గార్డియన్ (సంరక్షకుని) ఖాతాలో ఈ నిధులు జమ చేస్తారు. పాఠశాలల్లో డ్రాప్ అవుట్ రేటును తగ్గించడం, డబ్బు విద్యార్థుల చదువుకు అడ్డంకి కాకుండా తల్లిదండ్రులకు అదనపు భారం పడకుండా ఈ నిధుల పంపిణీ జరుగుతోంది.
ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలనుకునే తల్లులు ముందుగానే కొన్ని పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా తల్లులు తమ బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించి కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలి. మీ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ కార్డ్ లింక్ అయిందో లేదో ఒకసారి బ్యాంకుకు వెళ్లి సరిచూసుకోవడం చాలా అవసరం. ఒకవేళ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ పనులు పూర్తి కాకపోతే, నిధులు జమ కావడంలో సమస్యలు తలెత్తి నిధులు ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, జూలై 22వ తేదీన మీ ఖాతాలో రూ.13,000 సజావుగా జమ కావాలంటే, ముందుగానే ఆధార్ వెరిఫికేషన్, బ్యాంకు పనులను పూర్తి చేసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిధులు అందుతాయి. అదే విధంగా మీ పిల్లలు ఈ ఏడాది స్కూలులో జాయిన్ అవుతే తదుపరి విడుత నిధుల్లో వారికి కూడా తల్లికి వందనం నిధులు జమ చేయనుంది ప్రభుత్వం.
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