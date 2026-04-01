Tank Bund Shiva Family: నగరానికే తలమానికంగా నిలిచే ట్యాంక్బండ్పై నిత్యం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే వ్యక్తి.. యముడితో పోరాడి ప్రజల ప్రాణాలకు పునర్జన్మనిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ట్యాంక్బండ్ శివకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా నిలిచింది. ట్యాంక్బండ్ శివను గుర్తించి రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సహాయంతోపాటు ఆ కుటుంబంలోని ఒకరికి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చింది. ఈ సహాయంతో స్వచ్ఛందంగా ప్రజా సేవ చేస్తున్న ట్యాంక్బండ్ శివ కష్టాలు కొంత గట్టెక్కినట్టే.
హైదరాబాద్ ట్యాంక్బండ్పై ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడుతున్న ట్యాంక్బండ్ శివకు ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు. ఆర్థిక సహాయంతో పాటు ట్యాంక్బండ్ శివ కుమారుడు వేణుమాధవ్కు హోంగార్డు ఉద్యోగం ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన నియామకపత్రాన్ని ఆ కుటుంబానికి సీఎం అందజేశారు. ప్రమాదవశాత్తు, లేదా ఇతరత్రా ఘటనల్లో హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్ (ట్యాంక్బండ్)లో పడడంతోపాటు జీవితంపై విరక్తితో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న వారి ఎంతోమంది ప్రాణాలను శివ కాపాడడాన్ని అభినందించారు. అయితే కుటుంబ పోషణ భారమై శివ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని తెలియడంతో ముఖ్యమంత్రి స్పందించి వెంటనే తన వద్దకు పిలుపించుకున్నారు.
ట్యాంక్బండ్ శివకు అవసరమైన సహాయం అందించాలని కొద్ది రోజుల కిందట ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో స్పందించిన అధికారులు చర్యలు తీసుకుని శివ కుమారుడికి హోంగార్డు ఉద్యోగ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ సందర్భంగా శివ కుటుంబం ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు. ఉపాధి కోసం ట్యాంక్బండ్ సమీపంలో ఒక స్విమ్మింగ్పూల్ నిర్మించి ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా శివ కోరడంతో ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. శివ కుటుంబానికి డబుల్ బెడ్రూం ఇల్లు మంజూరు చేయాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. తమను గుర్తించి ఆదుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై అందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చేతులమీదుగా సాయం అందుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ట్యాంక్బండ్ శివ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి