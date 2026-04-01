Tank Bund Shiva Family Get Rs 5 Lakhs And Govt Job: ప్రాణం తీసుకోవాలనుకునే వారిని అడ్డుకుని వారికి పునర్జన్మ ప్రసాదించే ట్యాంక్‌బండ్‌ శివకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేసింది. అంతేకాకుండా ఆ కుటుంబానికి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 1, 2026, 12:23 AM IST

Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?
7
gold price
Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?
Oneplus 13s: వన్‌ప్లస్ ప్రియులకు పండగే.. భారీగా తగ్గిన వన్‌ప్లస్ 13 ధరలు!
5
Oneplus 13S
Oneplus 13s: వన్‌ప్లస్ ప్రియులకు పండగే.. భారీగా తగ్గిన వన్‌ప్లస్ 13 ధరలు!
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
7
TVk Vijay net worth
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
Actress Hema: నన్ను నడిరోడ్డుపైకి లాగేశారు.. ఆ మెగా హీరో నాకు తోడు నిలిచారు.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు!
6
Chiranjeevi
Actress Hema: నన్ను నడిరోడ్డుపైకి లాగేశారు.. ఆ మెగా హీరో నాకు తోడు నిలిచారు.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు!
Tank Bund Shiva Family: నగరానికే తలమానికంగా నిలిచే ట్యాంక్‌బండ్‌పై నిత్యం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే వ్యక్తి.. యముడితో పోరాడి ప్రజల ప్రాణాలకు పునర్జన్మనిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ట్యాంక్‌బండ్‌ శివకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా నిలిచింది. ట్యాంక్‌బండ్‌ శివను గుర్తించి రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సహాయంతోపాటు ఆ కుటుంబంలోని ఒకరికి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చింది. ఈ సహాయంతో స్వచ్ఛందంగా ప్రజా సేవ చేస్తున్న ట్యాంక్‌బండ్‌ శివ కష్టాలు కొంత గట్టెక్కినట్టే.

Also Read: Chicken Margin: మాంసంప్రియులు నోరు కట్టేసుకోవాల్సిందే! రేపటి నుంచి చికెన్‌ దుకాణాలు బంద్‌!

హైదరాబాద్ ట్యాంక్‌బండ్‌పై ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడుతున్న ట్యాంక్‌బండ్‌ శివకు ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు. ఆర్థిక సహాయంతో పాటు ట్యాంక్‌బండ్‌ శివ కుమారుడు వేణుమాధవ్‌కు హోంగార్డు ఉద్యోగం ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన నియామకపత్రాన్ని ఆ కుటుంబానికి సీఎం అందజేశారు. ప్రమాదవశాత్తు, లేదా ఇతరత్రా ఘటనల్లో హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్‌ (ట్యాంక్‌బండ్)లో పడడంతోపాటు జీవితంపై విరక్తితో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న వారి ఎంతోమంది ప్రాణాలను శివ కాపాడడాన్ని అభినందించారు. అయితే కుటుంబ పోషణ భారమై శివ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని తెలియడంతో ముఖ్యమంత్రి స్పందించి వెంటనే తన వద్దకు పిలుపించుకున్నారు.

Also Read: Heat Waves: ఏపీలోని ఈ జిల్లాలకు భారీ అలర్ట్‌.. రాబోయే రోజుల్లో తీవ్ర వడగాలులు

ట్యాంక్‌బండ్‌ శివకు అవసరమైన సహాయం అందించాలని కొద్ది రోజుల కిందట ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో స్పందించిన అధికారులు చర్యలు తీసుకుని శివ కుమారుడికి హోంగార్డు ఉద్యోగ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ సందర్భంగా శివ కుటుంబం ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు. ఉపాధి కోసం ట్యాంక్‌బండ్ సమీపంలో ఒక స్విమ్మింగ్‌పూల్‌ నిర్మించి ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా శివ కోరడంతో ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. శివ కుటుంబానికి డబుల్ బెడ్రూం ఇల్లు మంజూరు చేయాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. తమను గుర్తించి ఆదుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై అందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చేతులమీదుగా సాయం అందుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ట్యాంక్‌బండ్‌ శివ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

