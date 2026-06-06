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Telugu Desam Party: టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు ఖరారు.. విజయ్‌, రామకృష్ణ, సతీశ్‌కు అవకాశం

TDP Announces Chintakayala Vijay Sana Satish And Bhashyam Ramakrishna: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాజ్యసభకు వెళ్తున్న వారి జాబితాను తెలుగుదేశం పార్టీ విడుదల చేసింది. జనసేన పార్టీకి ఒక స్థానం ఇవ్వగా.. మిగిలిన మూడు స్థానాలకు పార్టీకి నమ్మకంగా.. విశ్వాసంగా పనిచేసిన వారికి టీడీపీకి అవకాశం కల్పించింది. ఒకరిని మరోసారి కొనసాగించగా.. ఇద్దరిని కొత్తగా ఎంపిక చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 06, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:07 PM IST
Telugu Desam Party: టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు ఖరారు.. విజయ్‌, రామకృష్ణ, సతీశ్‌కు అవకాశం
Image Credit: TDP Rajya Sabha Candidates

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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