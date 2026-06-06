TDP Rajya Sabha Candidates: అందరూ ఊహించినట్టుగానే తెలుగుదేశం పార్టీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు ఎంపికయ్యారు. పార్టీలో విశ్వసనీయంగా పనిచేయడంతోపాటు సామాజిక సమతూకం పాటిస్తూ టీడీపీ రాజ్యసభకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులను ఎంచుకుంది. చింతకాయల విజయ్ పాత్రుడు, సానా సతీష్, భాష్యం రామకృష్ణలను రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా టీడీపీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ కానుండగా.. ఒకటి జనసేన పార్టీకి వదిలేయగా.. మిగిలిన మూడింటిలో టీడీపీ పోటీ చేస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీకి అవకాశం లేకపోవడంతో నాలుగు స్థానాలు కూటమికే దక్కనున్నాయి.
సామాజిక సమతుల్యత అంకిత భావం, యువతకు పెద్ద పీట వేస్తూ రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపిక చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. మొదటి నుంచి రాజ్యసభకు రేసులో చింతకాయల విజయ్ పాత్రుడు, సానా సతీష్, భాష్యం రామకృష్ణ ఉండగా.. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కూడా వారివైపే మొగ్గు చూపడంతో అభ్యర్థులుగా వారిని ఖరారు చేశారు. అయితే రాజ్యసభ సభ్యత్వం కోసం తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ సామాజిక సమీకరణాలు, పార్టీతో ఉన్న అనుబంధాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు ముగ్గురిని ఎంపిక చేశారు. మిగిలిన ఒక స్థానానికి జనసేన పార్టీ తరఫున లింగమనేని రమేశ్ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నియమితులయ్యారు.
పార్టీకి విశేష సేవలు
మాజీ మంత్రి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు పార్టీకి అత్యంత విశ్వాసంగా కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో అయ్యన్నపాత్రుడు తీవ్రమైన వేధింపులు ఎదుర్కొన్నారు. తమ కుటుంబంతోపాటు వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న మోసాలు, ఘోరాలను 2019-24 మధ్య కాలంలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడని చింతకాయల విజయ్ను టీడీపీ ఎంపిక చేసింది. వాస్తవంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడి కన్నా అతడి కుమారుడు విజయ్కు ఇవ్వాలని భావించారు. కానీ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కుదరకపోగా.. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అయ్యన్నపాత్రుడికి స్పీకర్ పదవితోనే సరిపెట్టారు. దీంతో అతడు పార్టీకి చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి ఇప్పుడు అయ్యన్నపాత్రుడి కుమారుడికి రాజ్యసభ అవకాశం కల్పించారు.
పార్టీకి వెన్నంటి ఉండి
కష్టపడే వారికి, కష్టకాలంలో నిలబడిన వారికి పదవులు దక్కుతాయని విజయ్ ఎంపికతో టీడీపీ నిరూపించింది. తండ్రి అయ్యన్నపాత్రుడు స్పీకర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ.. పార్టీకి విజయ్ చేసిన సేవలను గుర్తుపెట్టుకుని చంద్రబాబు రాజ్యసభకు పంపిస్తున్నారు. ఇక అందరూ ఊహించినట్టుగానే సుదీర్ఘ కాలంగా పార్టీకి వెనకుండి పని చేసిన భాష్యం రామకృష్ణకు రాజ్యసభ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేశారు. తన వ్యాపార సంస్థలపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అనేక వేధింపులకు పాల్పడినప్పటికీ టీడీపీ కోసం రామకృష్ణ నిలబడ్డారు.
సానా సతీశ్
పార్టీకి సేవలు అందిస్తున్న సానా సతీశ్కు టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఖరారు చేసింది. 2019-24 మధ్య క్లిష్ట సమయంలో టీడీపీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన సానా సతీశ్కు రెండోసారి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా చంద్రబాబు అవకాశం కల్పించారు. మరోసారి పొడగించడంతో మరో ఆరేళ్ల పాటు సానా సతీశ్ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగనున్నారు. అవకాశం దక్కని ఆశావహులకు రానున్న రోజుల్లో వేర్వేరు పదవులను కేటాయించేందుకు టీడీపీ సిద్ధమైంది. కష్టపడి పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పదవి లభిస్తుందని తాజాగా రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ప్రకటనతో అర్థమవుతోంది.