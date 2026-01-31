English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ambati Rambabu: ఏపీలో హైటెన్షన్.. అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై దుమారం.. భగ్గుమంటున్న కూటమి నేతలు..

Ambati Rambabu: ఏపీలో హైటెన్షన్.. అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై దుమారం.. భగ్గుమంటున్న కూటమి నేతలు..

Ambati Rambabu controversy row in Guntur: గుంటూరులో అంబటి రాంబాబు ఆలయంలో తిరుమల లడ్డు వివాదంనేపథ్యంలో శుద్ది పూజలు చేయడానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో కొంత మంది కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఇది కాస్త పరస్పరం దూషణలవరకు వెళ్లింది. దీంతో కొంత మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసంకు వెళ్లికారును ధ్వంసం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:54 PM IST
  • అంబటి నివాసంపై కూటమి కార్యకర్తల దాడి..
  • ఏపీలో పెనుదుమారం..

Trending Photos

Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
5
Indian Railways
Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
6
gold leasing investment
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
7
Actress Trisha
Trisha: స్టార్‌ హీరో కన్నా హీరోయిన్‌ త్రిష ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ.. ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
Ambati Rambabu: ఏపీలో హైటెన్షన్.. అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై దుమారం.. భగ్గుమంటున్న కూటమి నేతలు..

Tdp ap leaders and followers fires on Ambati Rambabu: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఒక్కసారిగా రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి  రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై గుంటూరులో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. భారీగా కూటమి కార్యర్తలు అంబటి రాంబాబు నివాసంకు వెళ్లి అక్కడ వీరంగం చేశారు. వెంటనే సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు అక్కడకు వైసీపీ కార్యకర్తలు కూడా చేరుకొవడంతో కొంత మంది మహిళలు కూడా బాహా బాహీకి దిగారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మొత్తంగా గుంటూరు అంబటి నివాసం వద్ద రణరంగం ఏర్పడింది. మరోవైపు టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదుతో గుంటూరు పోలీసులు అంబటి రాంబాబు.. సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై కేసు నమోదు చేశారు. గుంటూరులోని నవభారత నగర్ లో అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

భారీగా పోలీసులు తరలి వచ్చారు. దీంతో ఎక్కడికక్కడ ఇరు పార్టీలకు చెందిన నేతల్ని, కార్యకర్తలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు.  అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్  చేయాల్సిందే అంటూ కూటమి నేతలు, మంత్రులు , కార్యకర్తలు పట్టుబట్టారు. మరోవైపు పోలీసులు కూడా అరెస్ట్ కు రంగం సిద్దం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే. తన వ్యాఖ్యలపై అంబటి రాంబాబు పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు.  ఇంత పెద్ద వయస్సులో తాను అలా మాట్లాడటం తప్పేనని, టీడీపీ కార్యకర్తల్ని తిట్టి ఉండాల్సింది కాదని అన్నారు . అదే క్రమంలో .. తాను చంద్రబాబును బూతులు తిట్టలేదని, రాజకీయ విమర్శ చేస్తానని అన్నారు.

Read more: Ambati Rambabu: గుంటూరులో హైటెన్షన్.. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై అంబటి రాంబాబు వర్సెస్ కూటమి నేతలు.. వీడియో..

కొంత మంది తనపై దాడికి యత్నించారని ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో.. అలా మాట్లలాడానని అన్నారు. కొంత మంది ఆ సమయంలో.. నన్ను చంపే ప్రయత్నం చేశారు. కర్రలు పట్టుకొని తిరిగిన వాళ్లను, నన్ను తిట్టే వాళ్ళని పోలీసులు ఆపలేదని అన్నారు. అరెస్ట్ లకు సిద్దంగా ఉన్నానని, వాళ్ళు నన్ను తిడితేనే, నేను వాళ్లను తిట్టానని అంబటి క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రేపు ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగాలని కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలు సిద్దమౌతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేయకుంటే జరిగే పరిణామాలకు పోలీసులు బాధ్యత వహించాల్సిఉంటుందని కూటమి నేతలు పోలీసులకు వార్నింగ్  ఇస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ambati RambabuAp politicsFormer Minister Ambati RambabuAP CM chandrababu naiduAmabati Rambabu

Trending News