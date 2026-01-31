Ambati Rambabu: ఏపీలో హైటెన్షన్.. అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై దుమారం.. భగ్గుమంటున్న కూటమి నేతలు..

Tdp ap leaders and followers fires on Ambati Rambabu: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఒక్కసారిగా రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై గుంటూరులో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. భారీగా కూటమి కార్యర్తలు అంబటి రాంబాబు నివాసంకు వెళ్లి అక్కడ వీరంగం చేశారు. వెంటనే సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు అక్కడకు వైసీపీ కార్యకర్తలు కూడా చేరుకొవడంతో కొంత మంది మహిళలు కూడా బాహా బాహీకి దిగారు.
వైసీపీ నేత అంబటి రాంబాబు ఆఫీసుపై దాడి చేసి, అతనిపై హత్యాయత్నానికి పాల్పడిన టీడీపీ కార్యకర్తలు https://t.co/Y38imY1iLc pic.twitter.com/cRELk93ebS
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 31, 2026
మొత్తంగా గుంటూరు అంబటి నివాసం వద్ద రణరంగం ఏర్పడింది. మరోవైపు టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదుతో గుంటూరు పోలీసులు అంబటి రాంబాబు.. సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై కేసు నమోదు చేశారు. గుంటూరులోని నవభారత నగర్ లో అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
భారీగా పోలీసులు తరలి వచ్చారు. దీంతో ఎక్కడికక్కడ ఇరు పార్టీలకు చెందిన నేతల్ని, కార్యకర్తలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు. అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేయాల్సిందే అంటూ కూటమి నేతలు, మంత్రులు , కార్యకర్తలు పట్టుబట్టారు. మరోవైపు పోలీసులు కూడా అరెస్ట్ కు రంగం సిద్దం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే. తన వ్యాఖ్యలపై అంబటి రాంబాబు పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత పెద్ద వయస్సులో తాను అలా మాట్లాడటం తప్పేనని, టీడీపీ కార్యకర్తల్ని తిట్టి ఉండాల్సింది కాదని అన్నారు . అదే క్రమంలో .. తాను చంద్రబాబును బూతులు తిట్టలేదని, రాజకీయ విమర్శ చేస్తానని అన్నారు.
కొంత మంది తనపై దాడికి యత్నించారని ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో.. అలా మాట్లలాడానని అన్నారు. కొంత మంది ఆ సమయంలో.. నన్ను చంపే ప్రయత్నం చేశారు. కర్రలు పట్టుకొని తిరిగిన వాళ్లను, నన్ను తిట్టే వాళ్ళని పోలీసులు ఆపలేదని అన్నారు. అరెస్ట్ లకు సిద్దంగా ఉన్నానని, వాళ్ళు నన్ను తిడితేనే, నేను వాళ్లను తిట్టానని అంబటి క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రేపు ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగాలని కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలు సిద్దమౌతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేయకుంటే జరిగే పరిణామాలకు పోలీసులు బాధ్యత వహించాల్సిఉంటుందని కూటమి నేతలు పోలీసులకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు.
