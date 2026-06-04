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NDA Meeting: రెండేళ్ల కూటమి పాలన.. ఏపీలో 9, 12, 15 తేదీల్లో భారీ బహిరంగ సభలు

TDP BJP JSP Alliance Decides To Massive Public Meetings In AP: అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఎన్డీయే కూటమి భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఏపీలోని మూడు ప్రాంతాల్లో ఈ సభలు నిర్వహించాలని ఎన్డీయే పక్షాలు నిర్ణయించాయి. మూడు పార్టీల అధినేతలు సమావేశమై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 04, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:44 PM IST
NDA Meeting: రెండేళ్ల కూటమి పాలన.. ఏపీలో 9, 12, 15 తేదీల్లో భారీ బహిరంగ సభలు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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