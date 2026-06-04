/NDA Meeting: రెండేళ్ల కూటమి పాలన.. ఏపీలో 9, 12, 15 తేదీల్లో భారీ బహిరంగ సభలు

NDA Meeting: ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలోకి వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ, బీజేపీ, జనసేన పార్టీలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని ఎన్డీయే కూటమి నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల్లో ఈ సభలు నిర్వహించాలని ఉమ్మడి కార్యాచరణ ఎన్డీయే ప్రకటించింది. ఇక వీటితోపాటు పలు రాజకీయ నిర్ణయాలు ఎన్డీయే పార్టీలు తీసుకున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో గురువారం టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన పార్టీల అధినేతలు సమావేశమయ్యారు. కొన్ని నిమిషాల పాటు చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, పీవీఎన్ మాధవ్ సమావేశమై చర్చించారు. రెండేళ్ల పాలన పూర్తవడంతోపాటు రాజ్యసభ ఎన్నికలు, సర్ అమలు, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు వంటివి వాటిపై ఆయా పార్టీల అధినేతలు చర్చించి పలు నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపారు. కీలకమైన రాజ్యసభ సీట్లపై ఎన్డీఏ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఖాళీ కాబోతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో మూడింటిని టీడీపీ, ఒక సీటు జనసేన పంచుకోవాలని నిర్ణయించుకోగా.. బీజేపీకి మొండిచేయి చూపారు.
బహిరంగ సభలు
రెండేళ్ల పరిపాలన పూర్తి చేసుకున్నందుకు ఏపీలోని మూడు ప్రాంతాల్లో ఎన్డీయే కూటమి భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించనుంది. 9వ తేదీన తిరుపతి, 12వ తేదీన అమరావతి, 15వ తేదీన విశాఖపట్టణంలో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం. తిరుపతిలో సంక్షేమం, అమరావతిలో సుపరిపాలన, విశాఖలో అభివృద్ధి అంశాలపై బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని సమావేశంలో ఎన్డీయే నాయకులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ సమావేశం వివరాలు టీడీపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు పంచుకున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రెండేళ్ల పాలనపై ఉమ్మడి కార్యాచరణతో ప్రజల్లోకి వెళ్తామని ప్రకటించారు. తిరుపతిలో సంక్షేమం, అమరావతిలో సుపరిపాలన, విశాఖలో అభివృద్ధి అంశాలపై బహిరంగ సభలు నిర్వహిస్తామని వివరించారు. ఈ నెల 13, 16, 17, 18, 19, 20 వరకు జిల్లాల్లో రెండేళ్ల పాలనపై ప్రజల్లోకి వెళ్తామని పల్లా వెల్లడించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రెండేళ్ల పాలనపై నిర్వహించే క్యాంపెయిన్ షెడ్యూల్ త్వరలో విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. సర్ అంశంపై కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించినట్లు చెప్పారు.
రాజ్యసభ అభ్యర్థి ఎవరనేది
జనసేన పార్టీ తరఫున నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతూ.. 'కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లనున్నాం. ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలు నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో కేంద్ర మంత్రులు కూడా పాల్గొననున్నారు. 24 నెలల పాలనలో చేపట్టిన 24 ప్రధాన కార్యక్రమాలు.. పథకాలపై ప్రచారం చేపడతాం. ఈ కార్యాచరణ ద్వారా ప్రజల ఆశీస్సులను మరోసారి కోరతాం. జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థి ఎవరనేది మా అధినేత ప్రకటిస్తారు' అని వెల్లడించారు.
మేం కలిసే ఉంటాం..
బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ మాట్లాడుతూ.. 'కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రెండేళ్ల పాలన, ప్రధాని 12 ఏళ్ల పాలనతో ప్రజలకు కలిగిన మేలును వివరిస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్తాం. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో దేశంలో, రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి, వచ్చిన మార్పులను ఈ ప్రచార సభల్లో ప్రజలకు వివరిస్తాం' అని వెల్లడించారు. ఈ నెల 9వ తేదీన నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడంతో ఆ రోజు నుంచి కార్యాచరణను అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు, పోలవరం, అమరావతి నిర్మాణాలు, విశాఖ రైల్వే జోన్ వంటి అనేక అంశాలపై ప్రజల్లోకి వెళ్తాం. టీడీపీ-జనసేనకు రాజ్యసభ సీట్లు ఉంటే బీజేపీకీ ఉన్నట్టే' అని కప్పిపుచ్చుకోవడం గమనార్హం. 'ఇంకా ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు వ్యవహరించడం మంచిది కాదు. బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కలిసి ఉండడం కొందరికి కంటగింపుగా మారింది. కొందరు స్వయం ప్రకటిత మేధావులు రకరకాల విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. మేం కలిసే ఉంటాం.. ఒక్కటీగా ఉంటాం' అని పీవీఎన్ మాధవ్ తెలిపారు.