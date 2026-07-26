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Chandrababu: ఎన్నికలపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. మళ్లీ కూటమి అధికారంలోకి రావడం ఖాయం

Chandrababu Naidu Review On Door To Door Programme From Tomorrow: ఎన్డీయే కూటమి మళ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారంలోకి రావడం ఖాయం అని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పూర్తి విశ్వాసం ప్రకటించారు. రాష్ట్రం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కచ్చితంగా కొనసాగాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాలను ప్రజలకు వివరించాలని టీడీపీ నాయకత్వానికి చంద్రబాబు సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:10 PM IST
Chandrababu: ఎన్నికలపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. మళ్లీ కూటమి అధికారంలోకి రావడం ఖాయం
Image Credit: Chandrababu (Source: TDP X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu: ఎన్నికలపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. మళ్లీ కూటమి అధికారంలోకి రావడం ఖాయం
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