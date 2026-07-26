/Chandrababu: ఎన్నికలపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. మళ్లీ కూటమి అధికారంలోకి రావడం ఖాయం

TDP Door To Door Programme: 'స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాలూ గెలవాలి. టీడీపీ సహా కూటమి పార్టీల అభ్యర్థుల గెలుపునకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి' అని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆదేశించారు. బూత్ కన్వీనర్లు సహా వివిధ పార్టీ హెదాల్లో పని చేసిన వారు బాధ్యతతో పని చేయాలని సూచించారు. కష్టంతో కాకుండా ఇష్టంతో పని చేయాలి.. ప్రజలు, కార్యకర్తలతో సన్నిహితంగా ఉండాలని చెప్పారు. తనకు కావాల్సింది అనుచరులు కాదు.. పార్టీకి నాయకులు కావాలని చెప్పారు.
తెలుగు దేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులతో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రెండేళ్ల పాలనపై చేపట్టాల్సిన ఇంటింటి ప్రచారం, ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అంశాలపై నాయకులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. రెండేళ్ల కూటమి పాలనపై రేపటి నుంచి 45 రోజుల పాటు డోర్ టు డోర్ కార్యక్రమంపై సమీక్ష చేశారు. గత ఎన్నికల్లో చారిత్రాత్మకమైన విజయాన్ని ప్రజలు అందించారని.. సీట్లల్లో 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్, 57 శాతం ఓట్లు సాధించగలిగామని గుర్తుచేశారు.
'నాటి ప్రభుత్వం చేసిన ఘోర తప్పిదాలు, విధ్వంసంతోనే 151 సీట్ల నుంచి 11 సీట్లకు పడిపోయింది. టీడీపీ సహా కూటమి పార్టీలు చేసిన పోరాటాలు.. ఎన్నికల్లో అనుసరించిన వ్యూహాలతో మంచి మెజార్టీలు సాధించగలిగాం. ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా పాలన చేపడుతున్నాం.. నిరంతరం ప్రజాభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నాం' అని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు తెలిపారు. 'సమస్యలకు పరిష్కారం చూపగలిగే నైపుణ్యాలను అలవర్చుకోవాలి. నాయకత్వ నైపుణ్యం పెంచుకోవాలి' అని సూచించారు.
'ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తున్నామని చెప్పాలి. ప్రజలు ఏమైనా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తే వాటిని నివృత్తి చేయాలి... వారికి అర్థమయ్యేలా వివరించాలి' అని టీడీపీ నాయకులకు చంద్రబాబు సూచించారు. మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సహా పార్టీ యంత్రాంగం మొత్తం అవుట్ రీచ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమి మళ్లీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఏమరుపాటు వద్దు.. ప్రజలకు నచ్చని, వారు మెచ్చని పనులు చేయకూడదని పార్టీ నాయకత్వానికి హితవు పలికారు.
'రాష్ట్రం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కచ్చితంగా కొనసాగాల్సిందే... ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. యువత సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలతో పాటు... యువతను గొడ్డలి పార్టీ ఏ విధంగా నిర్వీర్యం చేసిందనే అంశాలను వివరించాలి. యువత భవితకు.. వాళ్ల ఆలోచనలకు కూటమి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి' అని టీడీపీ నాయకత్వానికి ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు సూచించారు.
'డబ్బులు ఉన్నాయని ఎలాగైనా గెలుస్తామనే ధీమాతో గొడ్డలి పార్టీ వ్యవహరించింది. కేవలం డబ్బులతోనే ప్రజాభిమానాన్ని పొందలేం' అని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. 2024 ఎన్నికలతో పాటు ఇటీవల జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలను గమనించాలని సూచించారు. 'గొడ్డలి (వైఎస్సార్సీపీ) పార్టీ విధానాలు.. తప్పుడు పద్దతులను ప్రజల్లో ఎండగట్టాలి. ఘోర ఓటమి చెందినా... ఇప్పటికీ సమాజంలో చిచ్చును రాజేస్తోంది. గొడ్డలి పార్టీ విధ్వంసకర విధానాలను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ప్రజలతో నిత్యం ఇంటరాక్ట్ అయితే గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలను ఎక్స్ పోజ్ చేయవచ్చు. నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండడాన్ని బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. ఇది అగ్ర స్థాయి మొదలుకుని క్షేత్రస్థాయి నేతల వరకు వర్తిస్తుంది' అని టీడీపీ నాయకత్వానికి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.