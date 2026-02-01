English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TDP Chief Chandrababu Reacts On Union Budget: కేంద్ర బడ్జెట్‌పై టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ అన్ని రంగాల్లో రాణించేందుకు ఈ బడ్జెట్‌ దోహదం చేస్తుందని.. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్‌ను అభినందించారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ఫార్వార్డ్‌ లుకింగ్‌ బడ్జెట్‌ అని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:50 PM IST

Chandrababu Reaction On Union Budget: 'కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఫార్వార్డ్ లుకింగ్ బడ్జెట్' అని టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌ను తాను స్వాగతిస్తున్నట్లు.. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ను అభినందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిన అంశాల్లో మరింతగా దూకుడుగా వెళ్లేందుకు ఈ బడ్జెట్‌ సహకరించేలా ఉందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం అమలు చేస్తున్న ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విదానానికి ఈ బడ్జెట్ మరింత సహకరించేలా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

Also Read: KCR Live Updates: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ.. క్షణ క్షణం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే!

కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర బడ్జెట్‌పై స్పందించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎంఎస్ఎంఈలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. వీటిని కేంద్ర బడ్జెట్‌తో మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మహిళలు, రైతులు, యువత సాధికారిత సాధించేలా బడ్జెట్ ఉంది. 2047 వికసిత్ భారత్ డెవలప్‌డ్‌ ఎకానమీగా మారేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది' అని వివరించారు. 'ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతరామన్‌ బ్యాలెన్స్‌డ్‌ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. దిశ అండ్ గతి ఉపకరించేలా బడ్జెట్ ఉంది. ఏఐ సహా వివిధ టెక్నాలజీలు, నెక్స్ట్ లెవల్ ఆఫ్ రిఫామ్స్‌కు వెళ్తుంది. రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ, వన్ గ్రిడ్ నేషన్ దిశగా బడ్జెట్ ఉంది. స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ రూపొందించారు' అని కేంద్ర బడ్జెట్‌పై చంద్రబాబు ప్రశంసలు కురిపించారు. మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ కోసం దోహదం చేసేలా బడ్జెట్ ఉందని చెప్పారు.

Also Read: TTD EO: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో కొత్త మలుపు.. టీటీడీ ఈఓ అనిల్‌ సింఘాల్‌ బదిలీ

'హైదరాబాద్-బెంగుళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ద్వారా రాష్ట్రానికి ఉపయోగం ఉంది. తిరుపతి, అమరావతి వంటి ప్రాంతాలు ఈ హైస్పీడ్ కారిడార్లల్లో కవర్ అవుతాయి. బెంగుళూరు- చెన్నై హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ వల్ల పలమనేరు, చిత్తూరు, తదితర ప్రాంతాలు కవర్ అవుతాయి. ఈ మూడు హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తాయి. హైదరాబాద్, అమరావతి, బెంగుళూరు, చెన్నై లాంటి నగరాలు అన్ని అనుసంధానం అవుతాయి' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

'డెడికేటెడ్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్లో ఏపీ కూడా ఉంది. అత్యంత విలువైన భార ఖనిజాలు వెలికి తీసి క్రిటికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్  తయారీకి ఉపకరించే అవకాశం ఉంది. ఐఎస్ఎం 2.0 ద్వారా సెమీ కండక్టర్ కు రూ.40 వేల కోట్లు పెట్టారు. టెక్స్ టైల్ సెక్టార్‌కు కూడా ఊతమిచ్చారు. మన రాష్ట్రానికి ఈ అంశం చాలా ఉపకరిస్తుంది. పర్యాటకానికి, హాస్పిటాలిటికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు' అని చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అరకులో టూరిజం పెరగడానికి దోహదం చేస్తుందని చెప్పారు.

'కొబ్బరి, జీడిపప్పు, కోకో, చందనం లాంటి పంటలకు ఊతమిచ్చేలా చర్యలు ఉన్నాయి. డేటా సెంటర్లకు పన్ను మినహాయింపులు 2047 వరకూ పెట్టారు. భారత్ డేటా సెంటర్ల హబ్‌గా తయారవుతుంది. విశాఖకు గూగుల్ సహా వివిధ డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయి' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు ఊతమిచ్చేలా ఈ డేటా సెంటర్లు తయారవుతాయి. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. లాజిస్టిక్స్ రంగానికి ఏపీ పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించింది. కేంద్ర బడ్జెట్టులో తొలిసారిగా లాజిస్టిక్స్ రంగం అభివృద్ధి గురించి ప్రస్తావించారు' అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Union BudgetChandrababu NaiduKuppamAndhra PradeshNirmala Sitharaman

