Chandrababu Award: చంద్రబాబుకు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు.. రేపు ముంబైకి పయనం

Chandrababu Tomorrow Receive Economic Times Business Reformer Of The Year 2025 Award: టీడీపీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు వరించింది. ఏపీ పాలనలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తీసుకువస్తున్నారని గుర్తించిన ఎకనామిక టైమ్స్‌ బిజినెస్‌ రిఫార్మర్‌ అవార్డును 2025కు గాను చంద్రబాబుకు ప్రకటించింది. దీనికోసం చంద్రబాబు రేపు ముంబై వెళ్లనున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:33 PM IST

Economic Times Business Reformer Award: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడికి పాలనా సంస్కర్తగా గుర్తింపునిస్తూ అవార్డు లభించింది. ప్రతిష్ఠాత్మక మీడియా సంస్థ ఎకనమిక్ టైమ్స్ చంద్రబాబుకు బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025 అవార్డును ప్రకటించింది. గతంలో కేంద్ర మంత్రులు అరుణ్ జైట్లీ, పీయూష్ గోయల్, అశ్వినీ వైష్ణవ్, జై శంకర్, బిహార్‌ సీఎం నితీష్ కుమార్ అవార్డు అందుకోగా 2025 సంవత్సరానికి చంద్రబాబు ఎంపికయ్యారు. ఈ అవార్డును రేపు ముంబైలో ప్రదానం చేయనున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్‌లాంటి విప్లవాత్మక విధానాలు అమలు చేసినందుకు గాను ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఈ అవార్డును చంద్రబాబుకు అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం కల్పన, పారిశ్రామిక విధానాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు-పారిశ్రామిక అనుకూల పాలసీల రూపకల్పనలో చంద్రబాబు కృషిని ఎకనమిక్ టైమ్స్ జ్యూరీ కొనియాడింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అతి తక్కువ సమయంలోనే ఏపీకి రూ.20 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చారని.. పారిశ్రామిక అనుమతుల ప్రక్రియను సరళతరం చేస్తూ అమలు చేస్తున్న సంస్కరణలను జ్యూరీ కమిటీ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. టెక్నాలజీ , ఇన్నోవేషన్, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్,  గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో ఏపీని అగ్రగామిగా నిలపాలనే లక్ష్యంతో చంద్రబాబు చేస్తున్న కృషికి ఈ అవార్డు లభించింది.

చంద్రబాబు రేపటి షెడ్యూల్‌
ముంబైలో శనివారం సాయంత్రం జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు చంద్రబాబు అమరావతి నుంచి బయల్దేరి వెళ్లనున్నారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 12.50 గంటలకు క్యాంప్ ఆఫీసు నుంచి బయలుదేరి వెళ్తారు. 2.40 గంటలకు ముంబై  విమానాశ్రయం చేరుకుంటారు. అనంతరం సాయంత్రం 5.25 గంటలకు ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌కు వెళ్తారు. రాత్రి 9.30 వరకు ఎకనమిక్ టైమ్స్ నిర్వహించే అవార్డుల కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. రాత్రి 9.50 గంటలకు ముంబై నుంచి తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు. 

ఎక్కడ అందుకుంటారు?
వేదిక: ముంబైలోని జియో వరల్డ్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌
సమయం: రేపు సాయంత్రం 5.30 నుంచి 7.30 గంటల వరకు 
అతిథులు: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సహా దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలు

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

