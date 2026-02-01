Jogi Ramesh: ఏపీలో హైటెన్షన్.. మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు.. వీడియో వైరల్..

Tdp Followers attacks on Former minister Jogi Ramesh house: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్ హైటెన్షన్ కు దారితీశాయి. ఇప్పటికే ఒకవైపు అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై ఏపీలో దుమారం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేశారు. అంతకు ముందు అంబటి రాంబాబు గుంటూరులోని ఆయన నివాసంలో టీడీపీ శ్రేణులు నానా హంగామా చేశారు. ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేశారు.కారును తుక్కు తుక్కు చేశారు.
నిన్న అంబటి రాంబాబు ఇంటికి నిప్పు నేడు బీసీ నేత మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన టీడీపీ నాయకులు pic.twitter.com/V978qxo3Cu
— greatandhra (@greatandhranews) February 1, 2026
భారీ బందో బస్తు మధ్య పోలీసులు రాత్రి అంబటి రాంబాబును పీఎస్ కు తరలించారు. మరోవైపు ఈ ఘటన మరువక ముందే మరోవైసీపీ మంత్రిపై దాడి ఘటనపై పెనుసంచలనంగా మారింది . మాజీ మంత్రి జోగిరమేష్ ఇంటిపై టీడీపీ కార్యకర్తలు దాడులు చేశారు. రాళ్లు రువ్వుతు ఏకంగా నిప్పు కూడా పెట్టారు. మాజీ మంత్రికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఇంట్లో లేకపొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
దీంతో కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఇటీవల.. మంత్రి నారా లోకేష్ మీద జోగి రమేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలను టీడీపీ శ్రేణులు ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు. మొత్తంగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆందోళన కారుల్ని అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టారు. ఈ ఘటనతో ఏపీలో మరోసారి టెన్షన్ వాతావరణంనెలకొంది.