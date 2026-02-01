English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Jogi Ramesh: ఏపీలో హైటెన్షన్.. మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు.. వీడియో వైరల్..

Jogi Ramesh: ఏపీలో హైటెన్షన్.. మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు.. వీడియో వైరల్..

Tdp followers attacks on Jogi Ramesh house: టీడీపీ శ్రేణులు భారీగా తరలి వచ్చారు. ఇబ్రహీం పట్నంలోని జోగిరమేష్ నివాసంకు వెళ్లి బీభత్సం చేశారు. కొంత మంది ఫర్నీచర్ కు మంటలు పెట్టారు. మొత్తంగా దీంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:43 PM IST
  • జోగి రమేష్ ఇంటిపై దాడి..
  • ఏపీలో దుమారం..

Tdp Followers attacks on Former minister Jogi Ramesh house: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్ హైటెన్షన్ కు దారితీశాయి. ఇప్పటికే ఒకవైపు అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై ఏపీలో దుమారం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేశారు. అంతకు ముందు అంబటి రాంబాబు గుంటూరులోని ఆయన నివాసంలో టీడీపీ శ్రేణులు నానా హంగామా చేశారు. ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేశారు.కారును తుక్కు తుక్కు చేశారు.

భారీ బందో బస్తు మధ్య పోలీసులు రాత్రి అంబటి రాంబాబును పీఎస్ కు తరలించారు. మరోవైపు ఈ ఘటన మరువక ముందే మరోవైసీపీ మంత్రిపై దాడి ఘటనపై పెనుసంచలనంగా మారింది . మాజీ మంత్రి జోగిరమేష్ ఇంటిపై టీడీపీ కార్యకర్తలు దాడులు చేశారు. రాళ్లు రువ్వుతు ఏకంగా నిప్పు కూడా పెట్టారు. మాజీ మంత్రికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఇంట్లో లేకపొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

Read more: Ambati Rambabu Arrested: ఏపీ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టు..

దీంతో కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఇటీవల.. మంత్రి నారా లోకేష్ మీద జోగి రమేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలను టీడీపీ శ్రేణులు ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు. మొత్తంగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆందోళన కారుల్ని అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టారు. ఈ ఘటనతో ఏపీలో మరోసారి టెన్షన్ వాతావరణంనెలకొంది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jogi RameshAttack on Jogi Ramesh HouseVijayawadaAp politicsAmbati ram babu row

