Nellore Municipal Corporation: నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్పై టీడీపీ జెండా ఎగిరింది. నెల్లూరు మేయర్ ఎన్నిక ప్రశాంతంగా ముగిసింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు గురువారం కార్పొరేషన్ మేయర్ ఎన్నిక చేపట్టారు. ఈ సమావేశానికి ముందుగా తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు కౌన్సిలర్లు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయానికి వెళ్లి అక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డితో కలిసి 34 మంది కార్పొరేటర్లు కార్పొరేషన్కు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల అధికారి వెంకటేశ్వర్ల ఆధ్వర్యంలో మేయర్ ఎన్నిక నిర్వహించారు.
నెల్లూరు మేయర్గా 53వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ దేవరకొండ సుజాతను డిప్యూటీ మేయర్ రవికుమార్ యాదవ్ ప్రతిపాదించారు. ఆ ప్రతిపాదనను మిగిలిన కౌన్సిలర్లు ఆమోదించడంతో ఆమె ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. సమావేశానికి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు గైర్హాజరు కావడంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైనట్లు ఎన్నికల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు. మేయర్ ఎన్నిక పత్రాన్ని ఆమెకు అందజేశారు. 9 నెలల కాలం దేవరకొండ సుజాత నెల్లూరు మేయర్గా కొనసాగనన్నారు. మేయర్గా అవకాశం కల్పించిన సీఎం చంద్రబాబుకు దేవరకొండ సుజాత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నెల్లూరు నగరం మేయర్ సుజాత ఆధ్వర్యంలో మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కార్పొరేషన్పై తెలుగుదేశం జెండా ఎగరవేసిన కార్పొరేటర్లందరికీ ఎమ్మెల్యే ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఎమ్మెల్యే సమన్వయం
నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ ఎన్నిక సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డితో కార్పొరేటర్లు భేటీ సయ్యారు. ఎన్నికల సందర్భంగా సమాలోచనలు చేశారు. మేయర్ ఎన్నికపై కార్పొరేటర్లకు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి పలు సూచనలు చేశారు. ఎన్నిక సందర్భంగా కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద పోలీసు బందోబస్తు చేపట్టారు.
వైసీపీ నుంచి టీడీపీకి
నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్కు 2021 నవంబర్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ ఎన్నికల్లో 54 డివిజన్లు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. అయితే వైఎస్సార్సీపీ అధికారం కోల్పోయి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్లు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. గతేడాది డిసెంబర్లో అప్పటి మేయర్ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టేందుకు సిద్ధమవగా.. దానికి ముందుగానే మేయర్ రాజీనామా చేశారు. దీంతో రెండు నెలలుగా నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్చార్జ్ మేయర్ పాలన కొనసాగింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు మేయర్ ఎన్నిక నిర్వహించారు.
