  Nellore Mayor: నెల్లూరు కార్పొరేషన్‌పై ఎగిరిన టీడీపీ జెండా.. పంతం నెగ్గించుకున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి

TDP Gain Nellore Municipal Corporation Unanimously A Head YSRCP Boycott: మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నెల్లూరు మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌పై టీడీపీ జెండా ఎగిరింది. నెల్లూరు మేయర్‌ పీఠాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకోవడంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి పంతం నెగ్గించుకున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నుంచి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ను లాగేసుకున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 26, 2026, 01:04 PM IST

Nellore Municipal Corporation: నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్‌పై టీడీపీ జెండా ఎగిరింది. నెల్లూరు మేయర్ ఎన్నిక ప్రశాంతంగా ముగిసింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు గురువారం కార్పొరేషన్‌ మేయర్‌ ఎన్నిక చేపట్టారు. ఈ సమావేశానికి ముందుగా తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు కౌన్సిలర్లు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయానికి వెళ్లి అక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డితో కలిసి 34 మంది కార్పొరేటర్లు కార్పొరేషన్‌కు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల అధికారి వెంకటేశ్వర్ల ఆధ్వర్యంలో మేయర్ ఎన్నిక నిర్వహించారు.

Also Read: Collectors Transfer: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఎఫెక్ట్‌.. తెలంగాణలో 10 జిల్లాల కలెక్టర్లు బదిలీ

నెల్లూరు మేయర్‌గా 53వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ దేవరకొండ సుజాతను డిప్యూటీ మేయర్ రవికుమార్ యాదవ్ ప్రతిపాదించారు. ఆ ప్రతిపాదనను మిగిలిన కౌన్సిలర్లు ఆమోదించడంతో ఆమె ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. సమావేశానికి వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు గైర్హాజరు కావడంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైనట్లు ఎన్నికల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు. మేయర్ ఎన్నిక పత్రాన్ని ఆమెకు అందజేశారు. 9  నెలల కాలం దేవరకొండ సుజాత నెల్లూరు మేయర్‌గా కొనసాగనన్నారు. మేయర్‌గా అవకాశం కల్పించిన సీఎం చంద్రబాబుకు దేవరకొండ సుజాత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నెల్లూరు నగరం మేయర్ సుజాత ఆధ్వర్యంలో మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కార్పొరేషన్‌పై తెలుగుదేశం జెండా ఎగరవేసిన కార్పొరేటర్‌లందరికీ ఎమ్మెల్యే ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 

Also Read: Pawan Kalyan: జనసేన నాయకత్వంపై పవన్ కల్యాణ్‌ ఫైర్‌.. కౌంటర్‌ ఏదంటూ నిలదీత

ఎమ్మెల్యే సమన్వయం
నెల్లూరు మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ మేయర్‌ ఎన్నిక సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డితో కార్పొరేటర్లు భేటీ సయ్యారు. ఎన్నికల సందర్భంగా సమాలోచనలు చేశారు. మేయర్ ఎన్నికపై కార్పొరేటర్లకు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి పలు సూచనలు చేశారు. ఎన్నిక సందర్భంగా కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద పోలీసు బందోబస్తు చేపట్టారు.

వైసీపీ నుంచి టీడీపీకి
నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్‌కు 2021 నవంబర్‌లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ ఎన్నికల్లో 54 డివిజన్లు వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. అయితే వైఎస్సార్‌సీపీ అధికారం కోల్పోయి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. అనంతరం వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్లు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. గతేడాది డిసెంబర్‌లో  అప్పటి మేయర్ స్రవంతిపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టేందుకు సిద్ధమవగా.. దానికి ముందుగానే మేయర్ రాజీనామా చేశారు. దీంతో రెండు నెలలుగా నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ ఇన్‌చార్జ్ మేయర్ పాలన కొనసాగింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు మేయర్‌ ఎన్నిక నిర్వహించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nellore Municipal Corporationmayor electionTelugu Desam PartyKotamreddy Sridhar ReddyYSR congress party

