  • Telugu News
  • ఏపీ
  • TDP President: ఆ ఇద్దరు నేతలకు టీడీపీ హైకమాండ్‌ ఝలక్‌.. ఏమైందో తెలుసా?

TDP President: ఆ ఇద్దరు నేతలకు టీడీపీ హైకమాండ్‌ ఝలక్‌.. ఏమైందో తెలుసా?

TDP High Command Big Shock To Kakinada Leaders: జిల్లా అధ్యక్షుల ఎంపికలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చిచ్చురేపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. రేపో మాపో అధికారికంగా ప్రకటించనున్న పార్టీ అధ్యక్షుల ఎంపికపై రచ్చ మొదలైంది. కాకినాడ జిల్లాలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:26 PM IST

TDP President: ఆ ఇద్దరు నేతలకు టీడీపీ హైకమాండ్‌ ఝలక్‌.. ఏమైందో తెలుసా?

TDP District President: టీడీపీ హైకమాండ్ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షుడి ఎంపికలో షాక్ ఇచ్చిందా..! అధ్యక్ష పదవి విషయంలో చక్రం తిప్పుదామని భావించినా ఆ ఇద్దరు నేతలకు ఝలక్ ఇచ్చిందా..! కాకినాడ జిల్లాలో కీలకంగా ఉన్న ఓ ఎంపీ, మాజీ మంత్రి.. ఓ నేత పేరును సిఫారసు చేశారు..! కానీ వారికి సిఫారసును పక్కన పెట్టినా సీఎం చంద్రబాబు తిరిగి జ్యోతుల నవీన్ కు అవకాశం కల్పించారు..! అసలు నవీన్ వైపు మొగ్గుచూపడం వెనుక బలమైన కారణమే ఉందన్న చర్చ జరుగుతోందా?

Also Read: Harish Rao: విద్యార్థిని కోసం హరీశ్ రావు సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా తన ఇంటినే!

కాకినాడ జిల్లాలో టీడీపీ అధ్యక్షుడి ఎంపికలో టీడీపీ హైకమాండ్ సీనియర్ నేతలకు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. జిల్లా అధ్యక్ష ఎంపికలో ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టుగా వ్యవహారం నడిపింది. కాకినాడ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా తన కుమారుడు జ్యోతుల నవీన్ కు రెండోసారి చాన్స్ ఇవ్వాలంటూ జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్టీ జ్యోతుల నెహ్రూ పట్టు బట్టారు. నవీన్ ఒక దఫా అధ్యక్షునిగా పనిచేశారు. జడ్పీ చైర్మన్ గా పని చేశారు. అంతకుముందు వైసీపీలో జడ్పీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా ఉన్నారు. మొన్నటి ఎన్నికలలో కాకినాడ పార్లమెంటు సీటు కూడా నవీన్ ఆశించారు. కానీ ఆయనకు మరోసారి తెలుగుదేశం పార్టీకి అధ్యక్ష బాధ్యతలను టీడీపీ హైకమాండ్ అప్పగించింది.

Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

ప్రస్తుతం కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా జ్యోతుల నవీన్ కొనసాగుతున్నారు. ఆయనకు రెండోసారి అధ్యక్ష పదవి ఇస్తే జిల్లాలో నెహ్రూ పట్టు పెరుగుతుందని కొందరు సీనియర్లు డిసైడ్ అయ్యారట. అంతేకాదు భవిష్యత్తులో జిల్లాలో ఎవరిని లెక్కచేయరని తండ్రి కొడుకుల రాజ్యమవుతుందంటూ గుసగుసలాడరట. అయితే పార్టీలో నెంబర్ టూ లీడర్‌గా కొనసాగుతున్న మాజీమంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు.. కాకినాడ జిల్లా పార్టీకి పెద్దదిక్కుగా వ్యవహరిస్తున్న రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్ లు జ్యోతుల నవీన్ కి బదులు మాజీ జెడ్పిటిసి, టిడిపి నుంచి వైసీపీలోకి తిరిగి టిడిపిలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తోట నవీన్ ను జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఎంపిక చేయాలని అధిష్టానానికి సూచించినట్టు తెలిసింది. అంతేకాకుండా తమకు ఉన్న బలమైన పరిచయాలతో టీడీపీ అధిష్టానం పై ఒత్తిడి సైతం తెచ్చినట్టు సమాచారం. ఒక దశలో వీరిద్దరూ సిఫార్సు చేసిన తోట నవీన్ పేరు ఖరారు చేస్తారని కూడా ప్రచారం జరిగింది.

Also Read: KTR Challenge: ఆ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించు.. రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ దమ్మున్న సవాల్‌

ఈ నేపథ్యంలో జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ రంగంలోకి దిగారు. గతంలో యనమలతో సరిపడకే జ్యోతుల నెహ్రూ పార్టీని వదిలి వెళ్లారు. తనను కాదని యనమలకు అధిష్టానం పెద్దపీట వేస్తే తాను తాడోపేడో తేల్చుకుంటానంటూ నెహ్రు ఫైర్ అయ్యారని తెలిసింది. ఈ విషయం కాస్తా పార్టీ అధిష్టానం దృష్టికి వెళ్లడంతో సీఎం చంద్రబాబు పునారాలోచనలో చేశారట. మరోవైపు మాజీమంత్రి యనమల కమ్మ సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ బహిరంగంగా అధిష్టానాన్ని విమర్శిస్తూ లేఖ రాయడం, మరోపక్క సానా సతీష్ రాజ్యసభ సభ్యత్వం జూన్ లో ముగిస్తుండడంతో ఆయన చెప్పినట్టుగా చేస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయని పరిగణలోకి తీసుకున్న అధినాయకత్వం.. రెండు రోజుల క్రితం జ్యోతుల నెహ్రూ తనయుడు జ్యోతుల నవీన్ ను అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించిందని ప్రచారం సాగుతోంది. 

అయితే కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్ష రేసులోకి  తోట నవీన్ పేరును తెరపైకి తెచ్చిన యనమల, సానా సతీష్ తీరుపై క్యాడర్ ఫైర్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే యనమలకు రాజకీయంగా ఎలాంటి పదవి లేదు. ఆయన రాజ్యసభ పదవి ఇస్తారని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోపక్క సానా సతీష్ వ్యాపారాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. అటు వైసిపి కీలక నేతలతో వ్యాపార భాగస్వామిగా ఉన్నారు. ఆయన కూడా రెండోసారి రాజ్యసభ పదవి కోసం పట్టుబడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు చెప్పినట్టుగా పార్టీని వదిలి తిరిగి పార్టీలో చేరిన తోట నవీన్ కు అధ్యక్ష పదవి ఇస్తే నెహ్రూ వర్గం వ్యతిరేకంగా పనిచేసే అవకాశం ఉందని అధిష్టానం ఓ అంచనాకు వచ్చిందట. అందుకే యనమల కంటే నెహ్రూ అవసరం పార్టీకి ఎక్కువగా ఉందని పార్టీ నేతలు సైతం సూచించారట. దాంతో సామాజిక వర్గాలు, ప్రజలలో పట్టు, పార్టీని బలపరిచే అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకున్న టీడీపీ హైకమాండ్ జ్యోతుల నవీన్ వైపు మొగ్గు చూపినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. 

మొత్తంమీద కాకినాడ జిల్లాలో జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రు తిరిగి తన పట్టు నిలుపుకున్నారు. ఒకప్పుడు యనమలతో వివాదం పెట్టుకుని నెహ్రూ బయటకు వెళ్లారు. ఇప్పుడు యనమలను పక్కకు తోసి తన కుమారుడికి అధ్యక్ష పదవి తెచ్చుకున్నారు. ఇది ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజకీయాలలో సంచలనంగా మారింది. జ్యోతుల నవీన్ అధ్యక్షుడు కావడంతో ఇటు ఎంపీ సానా సతీష్, అటు మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు వారి వర్గాలు ఎలా పనిచేస్తాయనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

