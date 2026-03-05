Dhulipalla: కోట్లలో విజయవాడ, చెన్నై లకు కల్తీ నెయ్యి సొమ్ము చేరింది.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ళ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dhulipalla: తిరుమల తిరుపతి కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. వైసీపీ హాయాములోనే ఈ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం జరిగినట్టు ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ అసెంబ్లీలో ఈ వ్యవహారంపై సీఎం,డిప్యూటీ సీఎంలతో పాటు మంత్రులుగా గత వైసీపీ ప్రభుత్వం పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అటు టీడీపీ పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే సంగం డెయిరీ చైర్మన్  ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర వైసీపీ ప్రభుత్వ హాయాములో జరిగిన కల్లీ నెయ్యి వ్యవహారంలో కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయని చెప్పుకొచ్చారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 01:07 PM IST

Dhulipalla Narendra Kumar : తిరుమల కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రకంపనలు పుట్టించింది. ఈ సందర్బంగా జరిగిన చర్చలో ధూళిపాళ్ల నరేంద్ గత ప్రభుత్వ హయాములో జరిగిన పలు అరాచకాలను చెప్పుకొచ్చారు. వైసీపీకి  వెబ్‌సైట్లు డౌన్ లోడ్ చేయటం.. మార్పింగ్  చేయటం వెన్నతో పెట్టిన విద్య అన్నారు. వాళ్లవి ఫేక్ బ్రతుకులు అని విరుచుకుపడ్డారు. అప్పట్లో రాజధాని అంశంలో ఆరోపణలు చేసినపుడే ఏమీ పీకలేరని చెప్పాను.  ఈ రోజు  అదే చెబుతున్నా నన్నారు. 33 రోజులు నన్ను జైల్లో పెట్టి సంగం డెయిరీ సర్వర్లు హ్యాక్ చేయాలని  ప్రయత్నించారు.  అణువణువూ జల్లిడపట్టినా ఏ తప్పూ వైసీపీ ప్రభుత్వానికి  దొరకలేదున్నారు. 

కాంగ్రెస్, వైసిపి ప్రభుత్వ హయంలోనే భయపడలేదు. వైసిపి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సాక్షి పేపర్‌, సాక్షి ఛానల్‌కి రూ. 307 కోట్ల రూపాయలు అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్ ఇచ్చారువైసిపి ప్రభుత్వ హయంలో భారతీ సిమెంట్స్ నుంచి కాంట్రాక్టర్లతో 3 లక్షల టన్నులకు పైగా సిమెంట్‌ను కొనిపించారు
ఇప్పటికే గత వైసిపి ప్రభుత్వం  పెట్టిన 22 కేసులు ఇప్పటికీ నా మీదున్నాయి. ప్రభుత్వం నాకు సహకరిస్తే ఆ తప్పుడు కేసులు ఎత్తేయాలి కదా అని ప్రశ్నించారు. 

వైష్ణవి పక్కన సంగం డెయిరీ ఎంబ్లమ్ ఎందుకు వచ్చిందో మీతో చేతులు కలిపి నా మీద కుట్ర చేసి కేసులు పెట్టించిన మాజీ చైర్మన్‌ను అడగండి. నేను బాధ్యత చేపట్టాక వైష్ణవి డెయిరీని నిలివేసానన్నారు. తిరుపతి లడ్డు కల్తీ అయిందనేది నిజం, వెజిటబుల్ , జంతువుల కొవ్వు ఉందని NDDB చెప్పింది. 

వైసిపి వాళ్ళు ఇప్పటికైనా స్వామి దగ్గరకు వెళ్ళి తప్పు ఒప్పుకోవాలన్నారు.  కల్తీ నెయ్యి అక్రమ సొమ్ము విజయవాడకి 12.5 కోట్లు, చెన్నైకి 7.5 కోట్లు వచ్చాయని సిట్ తన నివేదికలో తేల్చి చెప్పిందన్నారు. బహిరంగ మార్కెట్ లో బటర్ ధర 360 రూ.లు ఉంటే 316 రూ కి నెయ్యి ఎలా సరఫరా చేశారన్నారు. అసలు పాలు, వెన్న లేకుండా నెయ్యి తయారు చేసిన మహా ఘనులు వైసీపీ నాయకులున్నారు. దేవుడిపై ఇసుమంత భక్తి, భయం లేవన్నారు. సంగం డెయిరీ 2020, 2021లో కూడా టీటీడీ నెయ్యి టెండర్ వేసింది. ఆ దేవ దేవుడి దగ్గర సేవ చేయడానికి ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి సంగం డెయిరీ ఎదురు చూసింది స్వామి ఇప్పుడు అవకాశం ఇచ్చారని చెప్పుకొచ్చారు. 

చంద్రబాబు చెబితే టెండర్ ఇవ్వలేదు. నిబంధనలు, సాంకేతిక శాస్త్రీయ పరీక్షలు అనంతరం టెండర్‌లో పాల్గొని సంగం డెయిరీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తుందన్నారు. హెరిటేజ్ ఒక్క నెయ్యి పూస కూడా టీటీడీకి సరఫరా చేయలేదు.సంగం డెయిరీ గుంటూరు రైతులది. శ్రీజ డెయిరీ చిత్తూరు మహిళలది. వైసిపి చేసిన పాపాన్ని మోసి సమర్ధించే పాపం బొత్సా  దాన్ని ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దగ్గర తప్పు చేస్తే మట్టిలో కలిసిపోవడం ఖాయమన్నారు. హిందువులు ఎంతో పరమ పవిత్రమైన  తిరుమల లడ్డుని అపవిత్రం చేసిన వైసిపి ఆ తప్పు నుండి బయట పడేందుకు ఇతరుల మీద బురద జల్లుతుంది.  వైసిపి నాయకులకు సవాల్ విసురుతున్నా అమూల్ తరువాత దక్షిణ భారత దేశంలో నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అందించేది సంగం డెయిరీ అని చివర్లో చెప్పుకొచ్చారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

