  • Srikakulam Diarrhea: శ్రీకాకుళం డయేరియాపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కీలక ప్రకటన.. ఒక్కరే చనిపోయారు

TDP MLA Gondu Shankar Clarifies On Srikakulam Diarrhea Cases: శ్రీకాకుళంలో డయేరియా వ్యాప్తి తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తుండగా.. అక్కడి ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. డయేరియా కేసుల్లో ఒక్కరే మృతి చెందారని.. మిగతావన్నీ అబద్ధపు ప్రచారం అంటూ కొట్టిపడేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Srikakulam Diarrhea Cases: 'డయేరియాతో శ్రీకాకుళంలో చనిపోయింది ఒక్కరే.- బయటకు మాత్రం ముగ్గురు చనిపోయారు అని ప్రచారం చేస్తున్నారు' అని శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ ప్రకటించారు. డయేరియా వస్తే పదులు సంఖ్యలో చనిపోతారని.. కానీ శ్రీకాకుళంలో మాత్రం అలా జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ వచ్చి కేవలం 10 రోజులే అయ్యింది. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉదయం 6 గంటల నుండి  పని ప్రారంభిస్తారు. ఈ వ్యవహారంలో మున్సిపల్ కమిషనర్  తప్పులేదు' అని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ సస్పెన్షన్ రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: YSRCP MLCs Dharna: ఏపీ శాసనమండలిలో రచ్చరచ్చ.. తిరుమల వివాదంపై వైఎస్సార్‌సీపీ ధర్నా

ఏపీ అసెంబ్లీలో శ్రీకాకుళం డయేరియా వ్యాప్తిపై శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ మీడియాతో చిట్‌చాట్‌ చేశారు. 'సచివాలయ వ్యవస్థ చాలా గొప్పది. అయితే గత ప్రభుత్వం సచివాలయ వ్యవస్థని సక్రమంగా ఉపయోగించలేదు. ఉన్నత చదువులు చదివిన వారి నెత్తిన వాలంటీర్లు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. సచివాలయ సిబ్బంది మొత్తాన్ని ఆఫీసులోనే కూర్చోబెట్టారు.సచివాలయ సిబ్బందికి మొత్తం గ్రామాల్లో ఉన్న సమస్యల మీద కనీస అవగాహన లేదు. వాళ్లు ఏం చేయాలో వాళ్లకే తెలియదు' అని ఎమ్మెల్యే శంకర్‌ పేర్కొన్నారు.

Also Read: Pension Hike: ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో వరం.. త్వరలో పింఛన్ల పెంపు?

'శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలోని అన్ని  సచివాలయాల సిబ్బందితో రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టా. నేనడిగే ప్రశ్నలకు వాళ్లు నోరేళ్లపెట్టారు. ధర్మాన ప్రసాదరావు రోడ్లు ఇన్నేళ్లు రాజకీయం చేసి కనీసం రోడ్లు డ్రైనేజీలు కూడా చేపించలేకపోయాడు' అని విమర్శించారు. పనులు చేయకుండానే కొట్లాది రూపాయలు తన అనునాయలకు  అక్రమంగా కట్టబెట్టాడని ఆరోపించారు. 'మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో నాకు 52,000 మెజారిటీ వచ్చింది. ఈసారి 70 వేల మెజారిటీతో వస్తుంది రాసి పెట్టుకోండి' అని శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 'తెలంగాణలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు లాగా.. నేను కూడా శాశ్వతంగా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచేందుకు కష్టపడి ప్రజలకు సేవ చేస్తా' అని తెలిపారు. తనకు మంత్రి పదవి కన్నా... ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలకు సేవ చేయడం సంతృప్తినిస్తుందని చెప్పారు.

Also Read: IND vs ZIM: చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

శ్రీకాకుళంలో డయేరియా వ్యాప్తి తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డయేరియా బారినపడి ముగ్గురు చనిపోయారని తెలుస్తోంది. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఆస్పత్రుల బారిన పడుతున్నారు. డయేరియాతో చాలా మంది తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవడంతో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. డయేరియా వ్యాప్తిపై సమీక్ష చేసి అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై వేటు వేశారు. అయితే డయేరియా వ్యాప్తిపై కూటమి ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నిలదీసింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం.. అలసత్వం కారణంగానే శ్రీకాకుళంలో డయేరియా పెరిగిపోయిందని.. వెంటనే పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

