Tdp Mla Fires on kcr: ఏ బ్రాండ్ తాగి బయటికొచ్చాడో.. ?.. కేసీఆర్ పై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Tdp mla ms raju slams on Telangana former cm kcr: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇటీవల రెండెళ్ల తర్వాత మరల యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో రంగంలోకి దిగారు. ఇటీవల తెలంగాణ భవన్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఒకవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని మరోవైపు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడిపై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య తాగునీటి పంచాయతీపై రేవంత్ , చంద్రబాబుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో విశాఖలో జరిగిన ఎంవోయూలపై స్టార్ హోటళ్ల వంటవాళ్లు, స్టాఫ్ లు సంతకాలు చేశారని తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. అదంత బోగస్ అంటూ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై సెటైర్ లు వేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు కాస్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
దీనిపై ఇటు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు, అటు ఏపీ నుంచి నేతలు కూడా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గట్టిగానే కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ మాత్రం కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తూర్పారబడ్డారు. ఇదిలా ఉండగా.. తాజాగా.. ఏపీ మడకశిర టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కేసీఆర్ అసలు ఏంమాట్లాడుతున్నారో ఆయనకే తెలీదన్నారు. ప్రజలకు మొహం చూపించలేక కేసీఆర్ రెండేళ్లుగా ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతటితో ఆగకుండా ఏ బ్రాండ్ తాగి బయటకొచ్చాడో అంటూ పంచ్ లు వేశారు. ఇటీవల సర్పంచ్ అభ్యర్థులు కూడా ఓడిపోవడంతో మతి భ్రమించి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
కేసీఆర్ ను, బీఆర్ఎస్ ను అసమర్థులని అందుకే ప్రజలు పార్టీని ఓడిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు తీవ్రవిమర్శలు చేశారు. మరోసారి తమ నాయకుడి జోలికి వస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు కేసీఆర్ పైన నిప్పులు చేరిగారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
