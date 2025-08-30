English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kotamreddy: కోటంరెడ్డి హత్యకు కుట్రలో పోలీసులపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

TDP MLA Somireddy Chandra Mohan Reddy Sensational Comments On Andhra Pradesh Police: అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పోలీసులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌ రెడ్డి హత్యాయత్నం కుట్రపై ఆయన పోలీసుల వైఖరిని తప్పుబట్టారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం రేపుతున్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:48 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Kotamreddy: కోటంరెడ్డి హత్యకు కుట్రలో పోలీసులపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

Nellore Politics: అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పోలీసులను తప్పుబట్టారు. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి హత్యాయత్నం కుట్రపై పోలీసుల తీరును తప్పుబడుతూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీ ఎమ్మెల్యే పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు చేయడం నెల్లూరు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కోటంరెడ్డి వ్యవహారంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై సోమిరెడ్డి స్పందించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగ ప్రసంగం

కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి హత్యాయత్నానికి కుట్ర జరిగిందని తెలుసుకున్న టీడీపీ సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి నెల్లూరుకు చేరుకున్నారు. శ్రీధర్ రెడ్డిని పరామర్శించిన అనంతరం పోలీసులపై సోమిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నెల్లూరు జిల్లాలో వరుసగా హత్యలు బెదిరింపులు హత్యాయత్నానికి పాల్పడుతున్న రౌడీషీటర్లను ఎందుకు జిల్లా పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ వదిలేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డిని హత్య చేస్తామని బహిరంగంగానే వీడియోలు మాట్లాడుకోవడం చూస్తుంటే జిల్లాలో శాంతిభద్రతలు ఉన్నాయా అని ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి పోలీసులను ప్రశ్నించారు. సర్వేపల్లి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డిని కూడా అరెస్ట్ చేయడంలో పోలీసులు వెనకంజ వేశారని తెలిపారు. ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారో చెప్పాలని నిలదీశారు.

Also Read; Lunar Eclipse: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు

వైఎస్సార్‌సీపీకి ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక్క సీటు రాకపోవడంతో ఇటువంటి దారుణాలకు పాల్పడేందుకు పథకాలు రచించడం దీనిని ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసు వ్యవస్థ వదలవేయడం ఏమిటనిఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఇకనైనా పద్ధతి మార్చుకోవాలని ప్రజాప్రతినిధుల రక్షణతో పాటు ప్రజల రక్షణ ఆస్తి భద్రతను కూడా పోలీసులు చూసుకోవాలని సూచించారు. శ్రీధర్ రెడ్డిపై హత్యకు ప్లాన్ చేసే వారిని పోలీసులు కఠినంగా శిక్షించాలని, ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత పోలీసులదేనని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

'వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో జరిగిన రౌడీ షీటర్ల ఆగడాలు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అప్పట్లో వైసీపీని వీడుతున్నారని ఏకంగా హత్య చేసేందుకే కుట్ర చేశారంటే రౌడీయిజం ఏ స్థాయికి చేరిందో అర్థమవుతోంది. వరుసగా వెలుగుజూస్తున్న ఘటనలు ప్రశాంతతకు మారుపేరైన నెల్లూరుకు మాయనిమచ్చగా మారాయి. కరుడుగట్టిన ఈ క్రిమినల్స్ కు వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత పోలీసులపై ఉంది. రౌడీ గ్యాంగులను కూకటివేళ్లతో సహా పెకిలించాల్సిందే. శ్రీధర్ రెడ్డి హత్యకు కుట్ర జరగడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా' అని ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Somireddy Chandra Mohan ReddyKotamreddy Sridhar ReddySarvepalliNellore RuralTelugu Desam Party

Trending News