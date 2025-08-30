Kotamreddy: కోటంరెడ్డి హత్యకు కుట్రలో పోలీసులపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

Nellore Politics: అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులను తప్పుబట్టారు. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి హత్యాయత్నం కుట్రపై పోలీసుల తీరును తప్పుబడుతూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీ ఎమ్మెల్యే పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు చేయడం నెల్లూరు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కోటంరెడ్డి వ్యవహారంలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై సోమిరెడ్డి స్పందించారు.
కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి హత్యాయత్నానికి కుట్ర జరిగిందని తెలుసుకున్న టీడీపీ సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి నెల్లూరుకు చేరుకున్నారు. శ్రీధర్ రెడ్డిని పరామర్శించిన అనంతరం పోలీసులపై సోమిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నెల్లూరు జిల్లాలో వరుసగా హత్యలు బెదిరింపులు హత్యాయత్నానికి పాల్పడుతున్న రౌడీషీటర్లను ఎందుకు జిల్లా పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ వదిలేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డిని హత్య చేస్తామని బహిరంగంగానే వీడియోలు మాట్లాడుకోవడం చూస్తుంటే జిల్లాలో శాంతిభద్రతలు ఉన్నాయా అని ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి పోలీసులను ప్రశ్నించారు. సర్వేపల్లి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డిని కూడా అరెస్ట్ చేయడంలో పోలీసులు వెనకంజ వేశారని తెలిపారు. ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారో చెప్పాలని నిలదీశారు.
వైఎస్సార్సీపీకి ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక్క సీటు రాకపోవడంతో ఇటువంటి దారుణాలకు పాల్పడేందుకు పథకాలు రచించడం దీనిని ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసు వ్యవస్థ వదలవేయడం ఏమిటనిఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఇకనైనా పద్ధతి మార్చుకోవాలని ప్రజాప్రతినిధుల రక్షణతో పాటు ప్రజల రక్షణ ఆస్తి భద్రతను కూడా పోలీసులు చూసుకోవాలని సూచించారు. శ్రీధర్ రెడ్డిపై హత్యకు ప్లాన్ చేసే వారిని పోలీసులు కఠినంగా శిక్షించాలని, ఇలాంటి పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత పోలీసులదేనని స్పష్టం చేశారు.
'వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన రౌడీ షీటర్ల ఆగడాలు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అప్పట్లో వైసీపీని వీడుతున్నారని ఏకంగా హత్య చేసేందుకే కుట్ర చేశారంటే రౌడీయిజం ఏ స్థాయికి చేరిందో అర్థమవుతోంది. వరుసగా వెలుగుజూస్తున్న ఘటనలు ప్రశాంతతకు మారుపేరైన నెల్లూరుకు మాయనిమచ్చగా మారాయి. కరుడుగట్టిన ఈ క్రిమినల్స్ కు వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత పోలీసులపై ఉంది. రౌడీ గ్యాంగులను కూకటివేళ్లతో సహా పెకిలించాల్సిందే. శ్రీధర్ రెడ్డి హత్యకు కుట్ర జరగడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా' అని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
