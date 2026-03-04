English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Panchumarthi Anuradha: వాళ్లంతా కలిసి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌కు తెరతీశారు.!. తిరుమల లడ్డు కల్తీపై ఎమ్మెల్సీ అనురాధ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Panchumarthi Anuradha: వాళ్లంతా కలిసి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌కు తెరతీశారు.!. తిరుమల లడ్డు కల్తీపై ఎమ్మెల్సీ అనురాధ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Mlc panchumarthi anuradha fires on ysrcp: తిరుమల లడ్డు వివాదంపై ఏపీ మండలిలో వాడి వేడిగా చర్చలు జరిగాయి. దీనిపై టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి  అనురాధ మరోసారి  వైసీపీపై మండిపడ్డారు. మాజీ సీఎం జగన్, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, సుబ్బారెడ్డిలు అందరు కలసి ఆర్గనైజ్డ్ గా లడ్డును కల్తీ చేశారన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 05:58 PM IST
  • ఏపీ మండలిలో తిరుమల లడ్డుపై రచ్చ..
  • వైసీపీపై మండిపడ్డ పంచుమర్తి అనురాధ..

Trending Photos

Holi 2026: హోలీ ఆఫర్ల పేరుతో లింక్స్.. క్లిక్ చేస్తే బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ!
6
Holi 2026 cyber fraud
Holi 2026: హోలీ ఆఫర్ల పేరుతో లింక్స్.. క్లిక్ చేస్తే బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ!
Sanju Samson Net Worth 2026: సంజు శాంస‌న్ నెట్‌వర్త్ ఎంతో తెలుసా..? కోట్లలో జీతం, లగ్జరీ కార్లు..!
6
Sanju Samson Net Worth
Sanju Samson Net Worth 2026: సంజు శాంస‌న్ నెట్‌వర్త్ ఎంతో తెలుసా..? కోట్లలో జీతం, లగ్జరీ కార్లు..!
Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?
6
Holi 2026
Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?
Sapthami Gowda: బాడీని జూమ్ చేసి వీడియోలు తీయొద్దు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..!
5
Sapthami Gowda
Sapthami Gowda: బాడీని జూమ్ చేసి వీడియోలు తీయొద్దు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..!
Panchumarthi Anuradha: వాళ్లంతా కలిసి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌కు తెరతీశారు.!. తిరుమల లడ్డు కల్తీపై ఎమ్మెల్సీ అనురాధ కీలక వ్యాఖ్యలు..

 Mlc panchumarthi Anuradha fires on ys jagan on Tirumala ghee adulteration row: తిరుమల లడ్డు వివాదం మరోసారి ఏపీ మండలిలో పెనుదుమాంగా మారింది. దీనిపై కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ నేతల మధ్య మరోసారి మాటల తూటాలు పేలాయి. ఈ క్రమంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి అనురాధ దీనిపై మండలిలో గత వైసీపీ పాలకులపై మండిపడ్డారు. గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి వైఎస్ జగన్ వరకు తిరుమల శ్రీవారిపై పగపట్టారని అన్నారు. స్వామి వారి పవిత్రతను భంగం కల్గించడం కోసం కంకణం కట్టుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. తిరుమల లడ్డు వ్యవహరంలో  గత పాలకులు అనేక నిబంధనల్ని తుంగలో తొక్కిన విధానంను మండలిలో మరోసారి ప్రస్తావించారు.   

Add Zee News as a Preferred Source

తిరుమలకు నెయ్యిని సరఫరా చేసే సంస్థల  వార్షిక టర్నోవర్ ను 250 కోట్ల నిబంధనలను రూ. 150 కోట్లకు తగ్గించారన్నారు. ప్రతి రోజు 4 లక్షల లీటర్ల పాలను కొనుగోలు చేయాలన్న నిబంధలను సైతం సడలించారన్నారు. నెయ్యి ఉత్పత్తిలో అనుభవంను మూడేళ్ల నుంచి ఏడాదికి కుదించారని అన్నారు.

అదే విధంగా.. సాంకేతిక అధ్యయనం, పరిశీలన లేకుండా టెండర్లను కట్టబెట్టారని, ఫుడ్ సెఫ్టీ నిబంధనల్ని పూర్తిగా నీరుగార్చేశారని మండలిలో పంచుమర్తి అనురాధ తీవ్రస్థాయిలో గత పాలకులపై ధ్వజమెత్తారు. అప్పటి చైర్మన్ వైవీ  సుబ్బారెడ్డి, మాజీ సీఎం జగన్, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అందరు కలిసి ఆర్గనైజ్ గా అక్రమాలకు తెరతీశారన్నారు.  లడ్డులో కల్తీ జరిగిందని ఎన్డీడీబీ నివేదిక స్పష్టం చేసిందన్నారు. లడ్డు కల్తీలో  ఏ 1 జగన్, ఏ 2 భూమన, ఏ3 సుబ్బారెడ్డి, ఏ4 చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి అని మండిపడ్డారు. 

Read more:Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి బాంబు కలకలం.?.. ప్రముఖ హోటళ్లకు బెదిరింపులు.. తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు..

లడ్డులో అనేక రసాయనాలు, పందికొవ్వు, ఎద్దుకొవ్వు, చెప నూనె లను కలిపారని అన్నారు.  అన్ని రకాల నిబంధనల్ని మార్చి తమకు అనుగుణంగా చేసుకుని లడ్డు పేరుతో దోచుకున్నారని మండలిలో పంచుమర్తి అనురాధ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు మండలి చైర్మన్ మోషేన్ రాజు మాత్రం తిరుమల లడ్డు అంశం కోర్టు పరిధిలో ఉందని  కేసుల గురించి సభలో మాట్లాడటం సమంజసం కాదన్నారు. వీటిని రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Panchu marthi AnuradhaAp politicsYS JaganTirumala Ghee RowTirumala ghee adulteration row

Trending News