Mlc panchumarthi Anuradha fires on ys jagan on Tirumala ghee adulteration row: తిరుమల లడ్డు వివాదం మరోసారి ఏపీ మండలిలో పెనుదుమాంగా మారింది. దీనిపై కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ నేతల మధ్య మరోసారి మాటల తూటాలు పేలాయి. ఈ క్రమంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి అనురాధ దీనిపై మండలిలో గత వైసీపీ పాలకులపై మండిపడ్డారు. గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి వైఎస్ జగన్ వరకు తిరుమల శ్రీవారిపై పగపట్టారని అన్నారు. స్వామి వారి పవిత్రతను భంగం కల్గించడం కోసం కంకణం కట్టుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. తిరుమల లడ్డు వ్యవహరంలో గత పాలకులు అనేక నిబంధనల్ని తుంగలో తొక్కిన విధానంను మండలిలో మరోసారి ప్రస్తావించారు.
తిరుమలకు నెయ్యిని సరఫరా చేసే సంస్థల వార్షిక టర్నోవర్ ను 250 కోట్ల నిబంధనలను రూ. 150 కోట్లకు తగ్గించారన్నారు. ప్రతి రోజు 4 లక్షల లీటర్ల పాలను కొనుగోలు చేయాలన్న నిబంధలను సైతం సడలించారన్నారు. నెయ్యి ఉత్పత్తిలో అనుభవంను మూడేళ్ల నుంచి ఏడాదికి కుదించారని అన్నారు.
అదే విధంగా.. సాంకేతిక అధ్యయనం, పరిశీలన లేకుండా టెండర్లను కట్టబెట్టారని, ఫుడ్ సెఫ్టీ నిబంధనల్ని పూర్తిగా నీరుగార్చేశారని మండలిలో పంచుమర్తి అనురాధ తీవ్రస్థాయిలో గత పాలకులపై ధ్వజమెత్తారు. అప్పటి చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి, మాజీ సీఎం జగన్, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి అందరు కలిసి ఆర్గనైజ్ గా అక్రమాలకు తెరతీశారన్నారు. లడ్డులో కల్తీ జరిగిందని ఎన్డీడీబీ నివేదిక స్పష్టం చేసిందన్నారు. లడ్డు కల్తీలో ఏ 1 జగన్, ఏ 2 భూమన, ఏ3 సుబ్బారెడ్డి, ఏ4 చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి అని మండిపడ్డారు.
లడ్డులో అనేక రసాయనాలు, పందికొవ్వు, ఎద్దుకొవ్వు, చెప నూనె లను కలిపారని అన్నారు. అన్ని రకాల నిబంధనల్ని మార్చి తమకు అనుగుణంగా చేసుకుని లడ్డు పేరుతో దోచుకున్నారని మండలిలో పంచుమర్తి అనురాధ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు మండలి చైర్మన్ మోషేన్ రాజు మాత్రం తిరుమల లడ్డు అంశం కోర్టు పరిధిలో ఉందని కేసుల గురించి సభలో మాట్లాడటం సమంజసం కాదన్నారు. వీటిని రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
