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Kadapa: ఏపీలో మరో ఘోరం.. ఏకంగా మహిళ జాకెట్ చించి.. రాడ్లు, కర్రలతో దాడి.. వీడియో వైరల్..

woman assaulted in Kadapa: స్థల వివాదంలో వృద్ధ మహిళ జాకెట్ చించి, రాడ్లు, కర్రలు, సుత్తులతో హల్‌చల్ చేసిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దాడి చేసిన వారు టీడీపీకి చెందిన వారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:53 PM IST
Kadapa: ఏపీలో మరో ఘోరం.. ఏకంగా మహిళ జాకెట్ చించి.. రాడ్లు, కర్రలతో దాడి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: kadapawomanassultednews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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