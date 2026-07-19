/Kadapa: ఏపీలో మరో ఘోరం.. ఏకంగా మహిళ జాకెట్ చించి.. రాడ్లు, కర్రలతో దాడి.. వీడియో వైరల్..

Woman assaulted in Kadapa over land dispute: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇటీవల మహిళలపై జరుగుతున్న దాడుల ఘటనలు తీవ్ర ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఇటీవల గుంటూరులోని కృష్ణబాబుకాలనీకి చెందిన ఒక మహిళ ఈ నెల 15వ తేదీ రాత్రి తన ఇంటి ముందున్న కుళాయి నుంచి మోటార్ ద్వారా నీటిని పట్టుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో.. 21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణమూర్తి, అతని కుటుంబసభ్యులు ఆమెతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో మహిళపై మూర్తి సోదరి, ట్రాన్స్జెండర్ మాధవి దాడికి దిగారు. అనంతరం అందరూ కలిసి ఆమె వెంటపడి దుస్తులు చింపేసి పూర్తిగా వివస్త్రను చేశారు.
ఏపీలో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న కూటమి నాయకుల అరాచకాలు
మొన్న గుంటూరు.. నేడు కడప జిల్లాలో మహిళలపై టీడీపీ నాయకుల అరాచకాలు
ఓ స్థల వివాదంలో వృద్ధ మహిళ జాకెట్ చించి, రాడ్లు, కర్రలు, సుత్తులతో హల్చల్ చేసిన #TNSF జిల్లా అధ్యక్షుడు బొజ్జల తిరుమలేశ్.
తిరుమలేశ్ కడప టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మాధవీ… pic.twitter.com/piRHpVVxdZ
— greatandhra (@greatandhranews) July 19, 2026
ఈ ఘటన ఏపీ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో ఘోరం కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. కడప జిల్లాలో ఒక స్థల వివాదంలో వృద్ధ మహిళ జాకెట్ చించి, రాడ్లు, కర్రలు, సుత్తులతో హల్చల్ చేసిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. దాడికి పాల్పడిన తిరుమలేశ్ కడప టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మాధవీ రెడ్డికి ముఖ్య అనుచరుడిగా ప్రచారం జరుగుతుంది.
స్థానికంగా.. బద్వేలు గౌరీశంకర్ నగర్లో పెన్నం వెంకటయ్యకు చెందిన స్థలంలో ఇరువర్గాల మధ్య చెలరేగిన తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మహిళ జాకెట్ చించి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులపై కొందరు వ్యక్తులు దాడికి తెగబడ్డారు. గత 10 ఏళ్లుగా తాము అక్కడే నివాసం ఉంటున్నామని, పన్నులు కూడా చెల్లిస్తున్నామని బాధితుడు పెన్నం వెంకటయ్య వెల్లడించాడు.
కడప, బద్వేలుకు చెందిన కొందరు టీడీపీ యువకులు గడ్డపారలు, సుత్తులతో నిన్న సాయంత్రం తమ ఇంటి ప్రహరీ గోడను ధ్వంసం చేశారని బాధితుల ఆరోపణలు చేశారు. స్థానికుల సమాచారంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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