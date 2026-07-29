/Andhra Pradesh: ఏపీలోని కస్తూర్బ స్కూల్లో ఘోరం.. విద్యార్థినులతో హెడ్ మసాజ్ చేయించుకుని, కాళ్లు పట్టించుకున్న లేడీ టీచరమ్మ.!.

Kadiri Teacher kgbv school massage row: ఇటీవల కొంత మంది ఉపాధ్యాయులు పవిత్రమైన వృత్తికి మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. లక్షల రూపాయలు జీతాలు తీసుకుంటూ విద్యార్థులకు బోధనలో మాత్రం పూర్తిగా నెగ్లీజెన్సీ చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు వస్తున్నారు. మరికొంత మంది తోటి ఉపాధ్యాయులతో టైమ్ పాస్ చేస్తున్నారు. విద్యార్థినుల పట్లు, మహిళ టీచర్ల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీసత్య సాయి జిల్లాలో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. గురుపౌర్ణమి రోజున ఇది వెలుగులోకి రావడం మరింత వివాదంగా మారింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరి నియోజకవర్గం నంబుళపూలకుంట కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయ (KGBV) పాఠశాలలో అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
పిల్లలకు చక్కగా పాఠాలు చెప్పాల్సిన టీచర్ వారితో తన జుట్టుకు నూనెను పెట్టుకుని మసాజ్ చేయించుకుని, కాళ్లు పట్టించుకుంది. క్లాసులోనే కనీసం విద్యార్థులు ఏమనుకుంటారో అని కూడా ఆలోచించకుండా నీచంగా ప్రవర్తించింది. పాపం.. అభం శుభం తెలియని విద్యార్థినులతో తన జుట్టుకు మాసాజ్ చేస్తుంటే, కాళ్ల మీద కాళ్లు వేసుకుని కూర్చుని ఎంజాయ్ చేస్తుంది.
ఈ టీచర్ యవ్వారంను కొంత మంది ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. మరోవైపు టీచర్ నిర్వాకానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంపై తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై లేడీ టీచర్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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