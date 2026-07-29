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Andhra Pradesh: ఏపీలోని కస్తూర్బ స్కూల్లో ఘోరం.. విద్యార్థినులతో హెడ్ మసాజ్ చేయించుకుని, కాళ్లు పట్టించుకున్న లేడీ టీచరమ్మ.!.

kadiri kgbv school Teacher massage row:  పాఠాలు చెప్పాల్సిన టీచర్ విద్యార్థినులతో తలకు నూనె పెట్టించుని మసాజ్ చేయించుకుంది. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై విచారణకు ఆదేశించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:22 PM IST
Andhra Pradesh: ఏపీలోని కస్తూర్బ స్కూల్లో ఘోరం.. విద్యార్థినులతో హెడ్ మసాజ్ చేయించుకుని, కాళ్లు పట్టించుకున్న లేడీ టీచరమ్మ.!.
Image Credit: kadirikgbvladyteacherrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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