/ నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. 2029లోగా మరో 3 డీఎస్సీలు..!!

AP DSC 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నిరుద్యోగులకు మంత్రి నారా లోకేష్ శుభవార్త అందించారు. 2029 నాటికి 3 డీఎస్సీలు నిర్వహిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలోని ఏ కన్వెన్షన్ హాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, 2029 నాటికి మూడు డీఎస్సీలు వేస్తామని తెలిపారు.
విజయవాడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నారా లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి గురు పూజోత్సవనం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన 175 మంది ఉపాధ్యాయులకు ఆయన అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. తాను విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు దేశంలోనే అత్యల్ప అక్షరాస్యత రేటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేదని, అయితే ఇప్పుడు అక్షరాస్యత రేటు 10శాతం పెరిగి మెరుగుపడిందని నారా లోకేశ్ అన్నారు. రాష్ట్రం త్వరలోనే 100శాతం అక్షరాస్యతను సాధిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
డీఎస్సీపై ఇటీవల వచ్చిన ఆరోపణలపై కూడా నారా లోకేష్ స్పందించారు. డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి మధ్య ఉన్న తేడా తెలియని వారే తనను విమర్శిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో 14 డీఎస్సీలను వేసిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఫలాలనుచ్చే చెట్టుపై రాళ్లు విసురుతారని ఆయన అన్నారు. టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2 లక్షల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేశామని తెలిపారు. ఇప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం డీఎస్సీలు నిర్వహిస్తామని, 2029 నాటికి మూడు డీఎస్సీలను ఏర్పాటు చేస్తామని నారా లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు.
రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని లోకేష్ అన్నారు. ఉపాధ్యాయులను విదేశాలకు పంపి అక్కడ స్టడీ చేసి రావాలని కూడా ఆయన కోరుతున్నామని తెలిపారు. పిల్లలను ఉన్నత స్థాయికి తీర్చిదిద్దడానికి ఉపాధ్యాయులకు అద్భుతమైన అవకాశం ఉందని, పిల్లలకు ఆచరణాత్మక విద్యను అందిస్తేనే వారు రాణిస్తారని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా, ఏపీ విద్యా విధానాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలపాలని ఆయన ఉపాధ్యాయులను కోరారు. గత ప్రభుత్వం 117 జీవోలను అమలు చేసి పిల్లలను పాఠశాలలకు దూరం చేసిందని, ఇప్పుడు మళ్లీ పాఠశాల పాఠ్యప్రణాళికను మారుస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.
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