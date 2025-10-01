English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shocking Incident: కుంకుమపూజకు వెళ్లిన ప్రియురాలు.. ఆమెను చంపి ఆపై ప్రియుడి ఆత్మహత్య

Love Ends To Tragedy In Samarlakota: స్నేహితులుగా టీనేజర్ల మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. చివరకు ఏం జరిగిందో కానీ తీవ్ర విషాదంగా మారింది. ప్రియురాలిని ఘోరంగా హత్య చేసిన ప్రియుడు ఆపై రైలు కింద పడి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 04:24 PM IST

Shocking Incident: కుంకుమపూజకు వెళ్లిన ప్రియురాలు.. ఆమెను చంపి ఆపై ప్రియుడి ఆత్మహత్య

Teenage Lovers: దసరా పండుగ సందర్భంగా జరుగుతున్న దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన ప్రియురాలిపై అత్యంత దారుణంగా ప్రియుడు దాడి చేశాడు. ఆపై ఆ యువకుడు రైలు పట్టాలపై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అయితే కుంకుమ పూజ కోసం బయటకు వెళ్లిన యువతి విగతజీవిగా కనిపించడంతో ఆ కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. జంట మరణాల సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఆ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కాకినాడ జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడకు చెందిన గొల్లపల్లి దీప్తి (17) కాకినాడలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్‌ చదువుతుండేది. దసరా సెలవుల సందర్భంగా సమీప గ్రామం పనసపాడులో ఉన్న బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లింది. దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఆ గ్రామంలో జరుగుతున్నాయి. మంగళవారం కుంకుమపూజ కోసం ఇంట్లోని బంధువులు వెళ్లారు. పూజలు చేసిన అనంతరం చూడగా దీప్తి కనిపించలేదు. రాత్రంతా వెతికినా బాలిక జాడ కనిపించలేదు. మరుసటి రోజు బుధవారం ఉదయం తీరా దీప్తి దారుణ హత్యకు గురయిందని వార్త తెలిసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

సామర్లకోట మండలం పనసపాడు గ్రామంలోని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గుడి సమీపంలో పంట కాలువ వద్ద హత్యకు గురయ్యి కనిపించింది. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న మృతురాలి కుటుంబసభ్యులు అక్కడకు చేరుకుని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. అయితే గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడకు చెందిన కొమ్ము అశోక్ (25) సామర్లకోట హుస్సేన్‌పురం గ్రామం వద్ద రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఒకే గ్రామానికి చెందిన గొల్లపల్లి దీప్తి, కొమ్ము అశోక్ మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంతోనే వారిద్దరి గొడవ జరిగి దీప్తిని చంపేసి ఉంటాడని సమాచారం. ఆమెను హత్య చేసిన అనంతరం ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

