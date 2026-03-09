English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Deputy CM Rahu Kethu Pooja: శ్రీకాళహస్తిలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం రాహు కేతు పూజ

Deputy CM Rahu Kethu Pooja: శ్రీకాళహస్తిలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం రాహు కేతు పూజ

Telangana Deputy CM Done Rahu Kethu Pooja And Visits Tirumala Temple: తన కుమారుడి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరగడంతో తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టారు. తన కొడుకు, కొత్త కోడలితో కలిసి ఏపీలోని ప్రముఖ క్షేత్రాలను సందర్శించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 9, 2026, 08:02 PM IST

Trending Photos

Womens&#039;s Day 2026 Wishes: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 శుభాకాంక్షలు.. మీ అమ్మ, అక్క, భార్యకు పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్ ఇవే!
9
Happy Women's Day 2026
Womens's Day 2026 Wishes: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 శుభాకాంక్షలు.. మీ అమ్మ, అక్క, భార్యకు పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్ ఇవే!
DA Hike Update 2026: డీఏ పెంపుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. 60 శాతంతో ప్రకటన గ్యారంటీ..!
5
DA hike
DA Hike Update 2026: డీఏ పెంపుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. 60 శాతంతో ప్రకటన గ్యారంటీ..!
Kadapa: తిరుమల నెయ్యి ట్యాంకర్‌ బోల్తా.. బిందెలు, బకెట్లతో ఎగబడిన జనం..!!
5
Tirumala News
Kadapa: తిరుమల నెయ్యి ట్యాంకర్‌ బోల్తా.. బిందెలు, బకెట్లతో ఎగబడిన జనం..!!
Realme P3 Lite 5G: రూ.9 వేల భారీ బోనస్‌తో Realme P3 Lite ఫోన్‌ మీ సొంతం.. ఎలా కొనాలంటే?
5
Realme P3 Lite 5G
Realme P3 Lite 5G: రూ.9 వేల భారీ బోనస్‌తో Realme P3 Lite ఫోన్‌ మీ సొంతం.. ఎలా కొనాలంటే?
Deputy CM Rahu Kethu Pooja: శ్రీకాళహస్తిలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం రాహు కేతు పూజ

Srikalahasti Temple: కుమారుడి వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిపించిన తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అనంతరం ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టారు. తన కొడుకు, కొత్త కోడలితో కలిసి ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శించి పూజలు చేశారు. వియ్యంకులతోపాటు భార్యా పిల్లలతో కలిసి కుటుంబ సమేతంగా డిప్యూటీ సీఎం విక్రమార్క ఏపీకి వచ్చారు. ఏపీలోని తిరుమలతోపాటు శ్రీకాళహస్తి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో రాహు కేతు పూజ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాకిచ్చిన తెలంగాణ సీఎం.. ఏం చెప్పారంటే?

తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని సోమవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. స్వామిని దర్శించుకున్న అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం కుటుంబం మొక్కులు చెల్లించుకుంది. దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వదించారు. టీటీడీ అధికారులు పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. ఆలయం వెలుపల వచ్చిన అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మీడియాతో మాట్లాడారు. 'మా పెద్ద కుమారుడు వివాహం పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సుల కోసం కుటుంబసభ్యులతో తిరుమలకు వచ్చాం' అని తెలిపారు. త్వరలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టబోతున్నామని.. ప్రపంచంతో పోటీ పడే స్థాయిలో ఈ బడ్జెట్ ఉండబోతున్నట్లు భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ అభివృద్ధి చేసేలా త్వరలోనే బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టబోతున్నట్లు వెల్లడించారు.

Also Read: Virosh Gold: విజయ్, రష్మిక పెళ్లిలో 257 తులాల బంగారం.. ఇక పెళ్లి ఖర్చు ఎంతో తెలుసా?

అనంతరం తిరుపతి జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని సోమవారం సాయంత్రం ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కుటుంబ సమేతంగా సందర్శించారు. ఆలయ ఈవో వెంకటేశులు సాదర స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. తన కుమారుడు వివాహానికి ముందు గతనెలలో స్వామి వారి దర్శనానికి వచ్చిన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వివాహననంతరం మొక్కు తీర్చుకోవడానికి కుటుంబసమేతంగా శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి వచ్చారు.

శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో తన భార్య, పిల్లలు, కొత్త కోడలితో కలిసి భట్టి విక్రమార్క రాహు కేతు సర్ప దోష నివారణ పూజలు చేశారు. పూజల అనంతరం శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి, జ్ఞాన ప్రసునాంబ అమ్మవారిని భట్టి కుటుంబం దర్శించుకుంది. దర్శనం, పూజల అనంతరం భట్టి విక్రమార్క మీడియాతో మాట్లాడారు. 'తెలుగు రాష్ట్రాలలో సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు సమపాళ్లల్లో జరుగుతున్నాయి. ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని దేవుని కోరుకున్నా' అని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. దర్శనం అనంతరం శ్రీ గురుదక్షిణామూర్తి సన్నిధానంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి ఈవో వెంకటేశులు భట్టి కుటుంబానికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rahu Kethu PoojaBhatti VikramarkaSrikalahasti templeTelangana Deputy CM Rahu Kethu PoojaTirumala temple

Trending News