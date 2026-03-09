Deputy CM Rahu Kethu Pooja: శ్రీకాళహస్తిలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం రాహు కేతు పూజ

Srikalahasti Temple: కుమారుడి వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిపించిన తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అనంతరం ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టారు. తన కొడుకు, కొత్త కోడలితో కలిసి ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శించి పూజలు చేశారు. వియ్యంకులతోపాటు భార్యా పిల్లలతో కలిసి కుటుంబ సమేతంగా డిప్యూటీ సీఎం విక్రమార్క ఏపీకి వచ్చారు. ఏపీలోని తిరుమలతోపాటు శ్రీకాళహస్తి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో రాహు కేతు పూజ చేశారు.
తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని సోమవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క కుటుంబసభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. స్వామిని దర్శించుకున్న అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం కుటుంబం మొక్కులు చెల్లించుకుంది. దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వదించారు. టీటీడీ అధికారులు పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. ఆలయం వెలుపల వచ్చిన అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మీడియాతో మాట్లాడారు. 'మా పెద్ద కుమారుడు వివాహం పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సుల కోసం కుటుంబసభ్యులతో తిరుమలకు వచ్చాం' అని తెలిపారు. త్వరలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టబోతున్నామని.. ప్రపంచంతో పోటీ పడే స్థాయిలో ఈ బడ్జెట్ ఉండబోతున్నట్లు భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ అభివృద్ధి చేసేలా త్వరలోనే బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టబోతున్నట్లు వెల్లడించారు.
అనంతరం తిరుపతి జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని సోమవారం సాయంత్రం ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కుటుంబ సమేతంగా సందర్శించారు. ఆలయ ఈవో వెంకటేశులు సాదర స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. తన కుమారుడు వివాహానికి ముందు గతనెలలో స్వామి వారి దర్శనానికి వచ్చిన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వివాహననంతరం మొక్కు తీర్చుకోవడానికి కుటుంబసమేతంగా శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి వచ్చారు.
శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో తన భార్య, పిల్లలు, కొత్త కోడలితో కలిసి భట్టి విక్రమార్క రాహు కేతు సర్ప దోష నివారణ పూజలు చేశారు. పూజల అనంతరం శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి, జ్ఞాన ప్రసునాంబ అమ్మవారిని భట్టి కుటుంబం దర్శించుకుంది. దర్శనం, పూజల అనంతరం భట్టి విక్రమార్క మీడియాతో మాట్లాడారు. 'తెలుగు రాష్ట్రాలలో సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు సమపాళ్లల్లో జరుగుతున్నాయి. ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని దేవుని కోరుకున్నా' అని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. దర్శనం అనంతరం శ్రీ గురుదక్షిణామూర్తి సన్నిధానంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి ఈవో వెంకటేశులు భట్టి కుటుంబానికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసింది.
