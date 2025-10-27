Montha Cyclone Effect: తెలంగాణపై తుపాను ప్రభావం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు..

Telangana Toofan Effect: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాలకు వర్షం ముప్పు తిప్పినట్టే. ఇక్కడ ఓ మోస్తరుగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు కోస్తా జిల్లాలకు మొంథా తుపాను దూసుకువస్తోంది. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం కాసేపట్లో తుపానుగా మారుతుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది.
ఇది రేపు అంటే మంగళవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారి, రేపు రాత్రి కి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటుతుందని అంచనా వేసింది. మంగళవారం దాదాపు 12 గంటలపాటు దాని తీవ్రత కొనసాగి, తర్వాత తుపానుగా బలహీనపడొచ్చని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందంటోంది.
ఈ మూడు రోజులు గంటకు 110 కి.మీ. వేగంతో ప్రచండ గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. తుపాను నేపథ్యంలో IMD ఇవాళ 7 జిల్లాలకు రెడ్ ఎలర్ట్ ప్రకటించింది. 16 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరో 3 జిల్లాలకు ఎల్లో ఎలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. మంగళవారం 14 జిల్లాలకు రెడ్, 8 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, మరో 4 జిల్లాలకు ఎల్లో ఎలర్ట్ జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 3 రోజుల పాటు స్కూళ్ళకు సెలవు ప్రకటించారు.
