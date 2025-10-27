English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Montha Cyclone Effect: తెలంగాణపై తుపాను ప్రభావం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు..

Montha Cyclone Effect: తెలంగాణపై తుపాను ప్రభావం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు..

Telangana Toofan Effect: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్‌ తో తెలంగాణలోనూ  భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని  వాతావరణ విభాగం  హెచ్చరించింది. దీంతో పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
6
100 Rs 786 Note
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Montha Cyclone Effect: తెలంగాణపై తుపాను ప్రభావం.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూళ్లకు సెలవులు..

Telangana Toofan Effect:  బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాలకు వర్షం ముప్పు తిప్పినట్టే. ఇక్కడ  ఓ మోస్తరుగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  మరోవైపు కోస్తా జిల్లాలకు మొంథా తుపాను దూసుకువస్తోంది. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం కాసేపట్లో తుపానుగా మారుతుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇది రేపు అంటే మంగళవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారి, రేపు రాత్రి కి  కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటుతుందని అంచనా వేసింది. మంగళవారం దాదాపు 12 గంటలపాటు దాని తీవ్రత కొనసాగి, తర్వాత తుపానుగా బలహీనపడొచ్చని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందంటోంది.

ఈ మూడు రోజులు  గంటకు 110 కి.మీ. వేగంతో ప్రచండ గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. తుపాను నేపథ్యంలో IMD ఇవాళ 7 జిల్లాలకు రెడ్‌ ఎలర్ట్ ప్రకటించింది.  16 జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్ జారీ చేసింది.  మరో 3 జిల్లాలకు ఎల్లో ఎలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. మంగళవారం 14 జిల్లాలకు రెడ్‌, 8 జిల్లాలకు  ఆరెంజ్‌, మరో 4 జిల్లాలకు ఎల్లో ఎలర్ట్‌ జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 3 రోజుల పాటు స్కూళ్ళకు సెలవు ప్రకటించారు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Heavy Rainstelangana rainsSchool holidaysAP Rain AlertAP

Trending News