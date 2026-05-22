/Rajya Sabha Elections: తెలుగుదేశం పార్టీకి జోష్‌.. పెద్దల సభలో పెరగనున్న బలం

TDP Rajya Sabha Seats: దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీ అవుతున్న రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ను విడుదల చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జోష్ వచ్చింది. 10 రాష్ట్రాల పరిధిలో మొత్తం 24 రాజ్యసభ స్థానాలకు జూన్ 18న పోలింగ్ నిర్వహించనుండగా.. వాటిలో ఏపీలోని నాలుగు స్థానాలు ఉన్నాయి. జూన్ 1న ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుండగా, జూన్ 8 వరకు నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు విధించారు. జూన్ 18వ తేదీ ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుండగా, అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు.
ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఏపీకి చెందిన రాజ్యసభ సభ్యులు అయోధ్య రామిరెడ్డి, పరిమళ్ నత్వానీ, పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, సానా సతీష్ పదవీకాలం జూన్ 26తో ముగియనుంది. ఈ 4 స్థానాలు అధికారంలోని ఎన్డీయే కూటమికి దక్కనున్నాయి. టీడీపీకి రెండు, బీజేపీ, జనసేనకు చెరో ఒకటి దక్కుతుందని సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీకి ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యా బలం లేకపోవడంతో ఒక్క రాజ్యసభ స్థానం కూడా దక్కదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో బలాబలాల ఆధారంగా నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలూ కూడా కూటమికే చెందనున్నాయి. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల త్యాగాలు, రాజకీయ సమీకరణాలకు అనుగుణంగా తమకు ఈ ఎన్నికల్లో కచ్చితంగా అవకాశం ఇవ్వాలని జనసేన, బీజేపీ గట్టిగా కోరుతున్నాయి. జాతీయ స్థాయిలో పెద్దల సభలో తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇదొక సువర్ణావకాశంగా మిత్రపక్షాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల సర్దుబాటుపై కూటమి నాయకులు సమావేశమై నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది.
తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆశావహుల సంఖ్య భారీగా ఉంది. రాజ్యసభ స్థానం కోసం పెద్ద ఎత్తున పోటీ ఉండడంతో ఆ పార్టీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడికి తలనొప్పిగా మారింది. పార్టీ కోసం సుదీర్ఘకాలంగా కష్టపడిన సీనియర్ నాయకులు.. గత ఎన్నికల్లో సీట్లు త్యాగం చేసిన వారు, సామాజిక సమీకరణాల రీత్యా ప్రాధాన్యం ఉన్న నాయకులు ఈసారి తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని లాబీయింగ్ మొదలుపెట్టారు. ఈసారి ఎలాగైనా అవకాశం దక్కించుకోవాలని తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికలు ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంలో సీట్ల సర్దుబాటుకు పరీక్ష కానుంది. ఢిల్లీ స్థాయిలో చక్రం తిప్పేందుకు బీజేపీ, జనసేన పట్టుబడుతుండగా.. సొంత పార్టీ నాయకుల ఒత్తిడిని తట్టుకుని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ప్రస్తుతం రాజ్యసభ రేసులో వినిపిస్తున్న పేర్లు ఇవే
సానా సతీష్ కొనసాగింపు
గల్లా జయదేవ్, కంబంపాటి రామ్మోహన్ రావు, కిలారు రాజేష్
బీసీ కోటాలో జంగా కృష్ణమూర్తి
ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నుంచి డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి (తాడికొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే, ప్రస్తుతం ఏపీ మాదిగ కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర చైర్పర్సన్)