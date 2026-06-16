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Apple Form in AP: చరిత్ర సృష్టించిన తెలుగు రైతు.. ఎర్రటి ఎండల్లో ఆపిల్ సాగుతో భారీ లాభాలు..

AP Farmer Creats History Apple Form: తెలుగు రైతు చరిత్ర సృష్టించారు. ఎర్రటి ఎండలు.. యేడాదిలో ముప్పావు వంతు కరువుతో అల్లాడే అనంతపురం జిల్లాలో ఎర్రటి ఎండల్లో ఓ రైతు ఆపిల్ సాగు చేసిన భారీ లాభాలను గడిస్తున్నాడు.  అసాధ్యం అనుకున్న పనిని సుసాధ్యం చేసి చూపించి అందరికి స్పూర్తిగా నిలిచారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:32 AM IST
Apple Form in AP: చరిత్ర సృష్టించిన తెలుగు రైతు.. ఎర్రటి ఎండల్లో ఆపిల్ సాగుతో భారీ లాభాలు..
Image Credit: AP Raithu History (Pic Source/ZEE TV Media)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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