NRI Parents Killed By Son In Saudi: కుమారుడు కాదు.. వారి పాలిట కాల యముడు అయ్యాడు. కన్నవారిని పొట్టన బెట్టుకున్న ఓ కొడుకు కథ ఇది. చివరికి విషాదంగానే ముగిసింది. ప్రస్తుత సమాజంలో ఒత్తిడి, ఓపిక లేకపోవడమో.. ఈ బిజీలైఫ్లో పిల్లలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది కూడా ముఖ్యమే. లేకపోతే ఇలాంటి విషాద ఘటనలే ఎదురవుతాయి. విద్యావంతులైన కుటుంబంలోనే ఇలా దారుణాలు జరిగితే.. సాధారణకుటుంబం పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి? సౌదీలో తెలుగు దంపతులను దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. వారి ఒక్కగానొక్క కొడుకే తల్లిదండ్రులను హతమార్చాడు. సౌదీ అరేబియాలో ఒక్కసారిగా ఈ ఘటన సంచలనం రేపింది. గురువారం ఎన్నారై దంపతులు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. తన సొంత కొడుకే దారుణంగా హత్య చేసి ఆ తర్వాత అతడు కూడా సూసైడ్ చేసుకున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
వివరాల ప్రకారం గాలి రవి, శ్రీదేవి దంపతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమండ్రికి చెందినవారు. వీళ్ళు కొన్ని రోజులుగా సౌదీలోని రియాద్లో ఉంటున్నారు. అయితే వీరికి ఒక కొడుకు ప్రభాకర్ ఉన్నాడు. స్థానికంగా ఉన్న ఓ భారతీయ పాఠశాలలో 12వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అయితే ఉన్నట్టుండి ఏం జరిగిందో కానీ ప్రభాకర్ హర ఏరియాలోని తన సొంత ఇంట్లో గురువారం తల్లిదండ్రులను దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత వేరే ప్రదేశానికి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎత్తైన భవనం నుంచి దూకి అతడు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వీరి హత్యకు గల కారణాలు ఏంటి? మానసికంగా ప్రభాకర్ ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నాయా? ఏం గొడవలు జరిగి ఉంటాయో అక్కడి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రవి కుటుంబం అక్కడి ఆంధ్ర కమ్యూనిటీలో మంచి పేరు ఉన్న కుటుంబమే. ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పని చేస్తుంటే.. ఆయన భార్య శ్రీదేవి ఓ ఇండియన్ స్కూళ్లో టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కొన్నేళ్లుగా వీళ్ళు సౌదీలో ఉంటున్నారు. హత్యకు కారణం ఏంటో అసలు విషయం తెలీదు కానీ, కొడుకు చేతిలో వీరి విషాదగాధ ముగిసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హత్యకు గల అసలు కారణం ఏంటో అతి త్వరలో తేలనుంది.
