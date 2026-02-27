English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • NRI Parents Killed: కొడుకు కాదు కాలయముడు.. సౌదీలో తెలుగు ఎన్‌ఆర్‌ఐ దంపతుల దారుణహత్య!

NRI Parents Killed: కొడుకు కాదు కాలయముడు.. సౌదీలో తెలుగు ఎన్‌ఆర్‌ఐ దంపతుల దారుణహత్య!

NRI Parents Killed By Son In Saudi: సౌదీలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఏపీ రాజమండ్రికి చెందిన తెలుగు దంపతులు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. గురువారం వారి సొంత ఇంట్లోనే వారి ఒక్కగానొక్క కుమారుడి చేతిలో హతమయ్యారు. కొన్ని రోజులుగా సౌదీలో ఉంటున్న ఈ ఎన్ఆర్ఐ దంపతుల హత్య గురించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:59 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
6
March 2026 bank holidays
Bank Holiday: బిగ్ అలర్ట్ ..బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవు..!
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!
5
EPFO refund
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!
Virosh Haldi Pics: ఉదయ్‌పూర్‌లో అట్టహాసంగా విజయ్-రష్మిక హల్దీ వేడుక..సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు లీక్!
7
Virosh Wedding Leaked Pics
Virosh Haldi Pics: ఉదయ్‌పూర్‌లో అట్టహాసంగా విజయ్-రష్మిక హల్దీ వేడుక..సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు లీక్!
Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!
4
Barmer crude oil leak
Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!
NRI Parents Killed: కొడుకు కాదు కాలయముడు.. సౌదీలో తెలుగు ఎన్‌ఆర్‌ఐ దంపతుల దారుణహత్య!

NRI Parents Killed By Son In Saudi: కుమారుడు కాదు.. వారి పాలిట కాల యముడు అయ్యాడు. కన్నవారిని పొట్టన బెట్టుకున్న ఓ కొడుకు కథ ఇది. చివరికి విషాదంగానే ముగిసింది. ప్రస్తుత సమాజంలో ఒత్తిడి, ఓపిక లేకపోవడమో.. ఈ బిజీలైఫ్‌లో పిల్లలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది కూడా ముఖ్యమే. లేకపోతే ఇలాంటి విషాద ఘటనలే ఎదురవుతాయి. విద్యావంతులైన కుటుంబంలోనే ఇలా దారుణాలు జరిగితే.. సాధారణకుటుంబం పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి? సౌదీలో తెలుగు దంపతులను దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. వారి ఒక్కగానొక్క కొడుకే తల్లిదండ్రులను హతమార్చాడు. సౌదీ అరేబియాలో ఒక్కసారిగా ఈ ఘటన సంచలనం రేపింది. గురువారం ఎన్నారై దంపతులు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. తన సొంత కొడుకే దారుణంగా హత్య చేసి ఆ తర్వాత అతడు కూడా సూసైడ్ చేసుకున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

వివరాల ప్రకారం గాలి రవి, శ్రీదేవి దంపతులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాజమండ్రికి చెందినవారు. వీళ్ళు కొన్ని రోజులుగా సౌదీలోని రియాద్‌లో ఉంటున్నారు. అయితే వీరికి ఒక కొడుకు ప్రభాకర్ ఉన్నాడు. స్థానికంగా ఉన్న ఓ భారతీయ పాఠశాలలో 12వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అయితే ఉన్నట్టుండి ఏం జరిగిందో కానీ ప్రభాకర్ హర ఏరియాలోని తన సొంత ఇంట్లో గురువారం తల్లిదండ్రులను దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత వేరే ప్రదేశానికి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి  ఎత్తైన భవనం నుంచి దూకి అతడు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వీరి హత్యకు గల కారణాలు ఏంటి? మానసికంగా ప్రభాకర్ ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నాయా? ఏం గొడవలు జరిగి ఉంటాయో అక్కడి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

Also Read:​ తీవ్ర విషాదం.. రింకూ సింగ్‌ తండ్రి కన్ను మూత, కేన్సర్‌తో పోరాడి ఓడిన ఖచంద్ర సింగ్‌..!

రవి కుటుంబం అక్కడి ఆంధ్ర కమ్యూనిటీలో మంచి పేరు ఉన్న కుటుంబమే. ఆయన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ గా పని చేస్తుంటే.. ఆయన భార్య శ్రీదేవి ఓ ఇండియన్‌ స్కూళ్లో టీచర్‌గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కొన్నేళ్లుగా వీళ్ళు సౌదీలో ఉంటున్నారు. హత్యకు కారణం ఏంటో అసలు విషయం తెలీదు కానీ, కొడుకు చేతిలో వీరి విషాదగాధ ముగిసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.  హత్యకు గల అసలు కారణం ఏంటో అతి త్వరలో తేలనుంది.

Also Read:​ అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం స్కూళ్లకు హోలీపండుగ సెలవు ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్‌..!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NRI newsNRI parents killedTelugu NRI parents killed in SaudiRiyadh NRI family murder caseIndian parents killed by son in Saudi Arabia

Trending News