/తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిండుతున్న ప్రాజెక్టులు.. జూరాల, కడెం ప్రాజెక్టులకు భారీ వరద..

Jurala Kadem Project Gates Open: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత రెండు రోజులుగా రాగల కొన్ని గంటల పాటు విరామం లేకుండా కుండపోత వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జూరాల జలాశయం నిండు కుండలా మారింది. గత వారం రోజులుగా ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఆల్మట్టి డ్యామ్ నుండి జూరాల భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో జూరాల గేట్లు తెరిచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జూరాలకు 32 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చే చేరుతుండగా, దిగువకు 30 వేల 7 వందల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
నిండుకుండలా మారిన జూరాల ప్రాజెక్టు..గేట్లు ఎత్తివేత..
జూరాల నీటి సామర్థ్యం 9.6 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 8.9 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతున్న నేపథ్యంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా ప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలంలో 820 అడుగుల వద్ద నీరు ఉంది. శ్రీశైలంలో 840 అడుగులకు నీరు చేరితే విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవాళో, రేపో శ్రీశైలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎట్టకేలకు కృష్ణమ్మ తెలంగాణలోకి అడుగు పెట్టడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కడెం ప్రాజెక్టులోకి భారీ వరద..
ఈ క్రమంలో ఉత్తర తెలంగాణలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందని హెచ్చరించింది. దీంతో జిల్లా యంత్రాంగం ముందస్తు భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రజలకు తగిన సూచనలు జారీ చేయాలని హైదరాబాద్ నుంచి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. మరో వైపు కడెం ప్రాజెక్టు ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ సమయమైనా కడెం ప్రాజెక్ట్ గేట్లు ఓపెన్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
కడెం ప్రాజెక్ట్కు ఎగువన భారీ వర్షాలు.
ముఖ్యంగా ప్రాజెక్టు దిగువన గల నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు, రైతులు, మత్స్యకారులు, గొర్రెల కాపరులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 684 అడుగులకు నీరు చేరింది. పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 3.495 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 0.889 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ప్రాజెక్టులోకి 11 వేల 8 వందల 90 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
ఎగువన కురిసిన వర్షాలతో ఎల్లంపల్లికి భారీగా వరద..
నిన్నటి నుంచి ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు వరద ఒక్కసారిగా పెరిగింది. మంచిర్యాల, జగిత్యాల, నిర్మల ఏరియాల్లో నిన్న రికార్డు స్థాయిలో వర్షాపాతం నమోదు అయ్యింది. దీనికి తోడు ఇవాళ కూడా ఉదయం నుంచి వర్షం పడుతుండటంతో.. వరద అంతకంతా పెరిగింది. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం... 20TMCలు కాగా...ప్రస్తుతం 9 TMCల నీటి నిల్వ ఉంది...ప్రస్తుతం 50 వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రాజెక్టులోకి వచ్చి చేరుతోంది. అయితే ఎగువన భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో...రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో నిండే అవకాశం ఉంది.
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