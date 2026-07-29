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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిండుతున్న ప్రాజెక్టులు.. జూరాల, కడెం ప్రాజెక్టులకు భారీ వరద..

Telugu States Project Gates Open:  వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గడిచిన 10 గంటలుగా  కుండపోతగా  వానలు కురువడం వలన పలు ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూరాల, కడెం ప్రాజెక్టులకు వరద పోటెత్తడంతో గేట్లు ఓపెన్ చేసిన నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:32 AM IST
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిండుతున్న ప్రాజెక్టులు.. జూరాల, కడెం ప్రాజెక్టులకు భారీ వరద..
Image Credit: Jurala to Kadem Projects Gates Open (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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