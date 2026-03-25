Terror Links Case: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉగ్రవాదుల లింక్స్ కేసు కలకలం రేపుతోంది. ఇప్పటికే విజయవాడలో ముగ్గురు యువకులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు మరో కీలక అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసులో భాగంగా హైదరాబాద్లోని చంచల్గూడాకు చెందిన సయీదా బేగంను కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆమెను విచారణ కోసం ఏపీలోని విజయవాడకు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విదేశీ హ్యాండ్లర్ అల్ హకీమ్ షుకూర్ సూచనలతో సయీదా బేగం పనిచేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సోహైల్ బెగ్, షరీఫ్, డానిష్ వంటి యువకులను తీవ్రవాద సంస్థల వైపు మళ్లించడంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
విజయవాడలోని 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రస్తుతం సయీదా బేగంను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. కాగా ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇక, ఈ కేసుకు సంబంధించి హైదరాబాద్లోని మల్లేపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన మరో వ్యక్తిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
సోషల్ మీడియా ద్వారా దేశ వ్యతిరేక పోస్టులు చేయించడం, తీవ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేయడం వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 42 మందితో కూడిన నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ గ్రూప్లో తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాలకు చెందిన యువకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా తీవ్రవాద ప్రచారం నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసును పోలీసులు అత్యంత కీలకంగా తీసుకుని దర్యాప్తును మరింత విస్తరించారు. దేశ భద్రతకు ముప్పుగా మారే అవకాశాలపై అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇక మంగళవారం విజయవాడలో ఓ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న ముగ్గురు యువకులు గత కొంత కాలంగా సోషల్ మీడియా వేదికల్లో.. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు మద్దతు పలుకుతున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. వీరు ఉగ్ర గ్రూపులకు సానుభూతిపరులుగా వ్యవహరిస్తూ.. యువతను తప్పుదోవ పట్టించేలా పోస్టులు పెడుతున్నట్లు సమాచారం అందింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు.. మొహ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్, మీర్జా సొహైల్ బేగ్, మొహ్మద్ డానిష్ అనే ముగ్గురు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరంతా పాకిస్థాన్లోని హ్యాండ్లర్లతో సంబంధాలున్నట్లు.. కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు గుర్తించారు.
విజయవాడ వన్ టౌన్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ మసీదులో ఈ ముగ్గురు యువకులకు పరిచయం ఏర్పడింది. వీరు సోషల్ మీడియా వేదికగా.. దేశ వ్యతిరేక పోస్టులు చేస్తూ.. వివిధ ప్రాంతాల్లో యువకులను ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు గుర్తించారు. వీరిపై కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. అదుపులోకి తీసుకున్న యువకుల వద్ద నుంచి ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ఫోన్లు, కొన్ని అనుమానాస్పద పత్రాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
