NIA Arrests Terrorist in Dharmavaram: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉగ్రవాదుల కదలికలు ఇప్పుడు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా ధర్మవరంలో నూర్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్నట్లు అధికారులకు తెలిసింది. అతడు పాకిస్తాన్ కు తరచూ ఫోన్ చేయడంతో పాటు ఉగ్రవాదులతో చాటింగ్ చేశాడనే అనుమానంతో అతన్ని అదుపులో తీసుకున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 16, 2025, 02:20 PM IST

Terrorist AP: ఏపీ ధర్మవరంలో ఉగ్రవాది అరెస్టు.. పాకిస్తాన్‌ టెరరిస్టులతో డైరెక్ట్ డీలింగ్!

NIA Arrests Terrorist in Dharmavaram: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉగ్రవాదుల కదలికలు ఇప్పుడు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఇంటిలిజెన్స్ అధికారులు చేసిన తనిఖీల్లో విస్తు పోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. నూర్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్నట్లు అధికారులకు తెలిసింది. అతడు పాకిస్తాన్ కు తరచూ ఫోన్ చేయడంతో పాటు ఉగ్రవాదులతో చాటింగ్ చేశాడనే అనుమానంతో అతన్ని అదుపులో తీసుకున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 

నూర్ రహమద్ ఇంట్లో సోదాలు చేయగా కొన్ని అనుమాదాస్పద వస్తువులతో పాటు 16 సిమ్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇక రాయచోటిలో కూడా ఉగ్రవాదులు అదుపులోకి తీసుకున్న వ్యవహారం ఇప్పుడు మరింత ఉత్కంఠ రేపుతుంది. పాకిస్తాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తెలుసుకున్న తర్వాత నూర్ అహ్మద్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్న ఇంటిలిజెన్స్, పోలీసు అధికారులు అతడ్ని విచారిస్తున్నారు. 

స్థానికంగా కోట కాలనీలో ఉంటున్న నూర్ అహ్మద్ మార్కెట్ వీధిలోని ఓ టీ కొట్టులో పని చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అతడి ఫోన్ కాల్స్ తో పాటు సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై దృష్టి పెట్టారు అధికారులు. ఉగ్రవాదులతో ఉన్న సంబంధాలతో పాటు ఇతర సమాచారాలను తెలుసుకునేందుకు అధికారులు మరింత లోతుగా విచారిస్తున్నారు. 

నూర్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తికి పాకిస్తాన్‌లోని ఇస్లామిక్ గ్రూపులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు ధర్మవరం డీఎస్పీ నర్సింగప్ప స్పష్టం చేశారు. పాకిస్తాన్ దేశానికి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఇతడు సభ్యుడుగా ఉండడం అందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. అయితే నూర్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తికి ఏఏ ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నాయని విషయం పై విచారణ చేస్తున్నామని.. ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్న కారణం తోనే అతన్ని అరెస్టు చేసి కస్టడీలోకి తీసుకున్నామని డీఎస్పీ వెల్లడించారు. 

గత కొంతకాలంగా నూర్ అహ్మద్ కదలికలపై నిఘా ఉంచిన ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు తాజాగా వచ్చిన సమాచారంతో అతన్ని అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో మరింత సమాచారం అని రాబట్టేందుకు నూర్ అహ్మద్ విచారణ చేయడం సహ ఆయన కుటుంబ సభ్యుల కదలికలపై అధికారులు కనీసం ఉంచారు. ధర్మవరంలో ఉగ్రవాదులు కదలిక ఉందని తెలుసుకున్న తర్వాత స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. గత కొంతకాలంగా ఎన్ఐఏ అధికారులు నిఘా పెట్టిన సంగతి కూడా వారికి తెలియదు. ఉగ్రవాదులతో నూర్ అహ్మద్ వాట్సాప్ కాల్ మాట్లాడినట్టు ఎన్ఐఏ అధికారులు ఒక అంచనాకి వచ్చారు. పాకిస్తాన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిసిన తర్వాత అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

