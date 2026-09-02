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Thalliki Vandanam: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. 'తల్లికి వందనం' నిధులు మరోసారి విడుదల..లిస్ట్ వచ్చేసింది!

Thalliki Vandanam 2026 Funds: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం కింద పెండింగ్ నిధుల జమకు ముహూర్తం ఖరారైంది. సాంకేతిక కారణాల వల్ల, కొత్త ప్రవేశాల వల్ల ఇంతవరకు నిధులు అందని సుమారు 2.80 లక్షల మంది అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో సెప్టెంబర్ 7 లేదా 8వ తేదీలలో నేరుగా నిధులు జమ కానున్నాయి. గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా లబ్ధిదారుల తుది జాబితాలను అధికారులు పూర్తి పారదర్శకతతో ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:47 PM IST
Thalliki Vandanam: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. 'తల్లికి వందనం' నిధులు మరోసారి విడుదల..లిస్ట్ వచ్చేసింది!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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