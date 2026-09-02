Thalliki Vandanam: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. 'తల్లికి వందనం' నిధులు మరోసారి విడుదల..లిస్ట్ వచ్చేసింది!

Thalliki Vandanam 2026 Funds: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేద విద్యార్థుల విద్యాభ్యాసానికి ఆర్థిక అడ్డంకులు లేకుండా చేయడమే లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం 'తల్లికి వందనం' పథకాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యతతో ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే ఈ విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రధాన విడత నిధులను అర్హుల ఖాతాల్లో విజయవంతంగా జమ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
అయితే, నూతనంగా పాఠశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలలో అడ్మిషన్లు పొందిన విద్యార్థులతో పాటు, అర్హత కలిగి ఉండి కూడా వివిధ సాంకేతిక సమస్యల వల్ల నిధులు అందుకోలేకపోయిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం మరో సువర్ణావకాశాన్ని కల్పించింది. ముఖ్యంగా, ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో కొత్తగా ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థులకు కూడా ఈ దఫాలోనే పథకం లబ్ధి చేకూరుతుంది.
వాయిదా వెనుక కారణాలు
నిజానికి, ఈ పెండింగ్ నిధులను ఆగస్టు 30వ తేదీనే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని అధికారులు తొలుత ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. కానీ బ్యాంకులకు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సెలవులు రావడంతో ఆర్థిక లావాదేవీల ప్రక్రియకు సాంకేతిక అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సెలవుల కారణంగా నిధుల జమ ఆలస్యం కాగా, అధికారులు తాజా షెడ్యూల్ను నిర్ధారించారు. దీని ప్రకారం, వచ్చే వారం అంటే సెప్టెంబర్ 7 లేదా 8వ తేదీల్లో అర్హులైన లబ్ధిదారుల తల్లుల బ్యాంక్ ఖాతాలకు నేరుగా నగదు బదిలీ చేయడానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది.
అర్హుల గుర్తింపు..పరిశీలన ప్రక్రియ..
గతంలో నిధులు అందని తల్లుల నుండి ప్రభుత్వం గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా అభ్యంతరాలు, నూతన దరఖాస్తులను స్వీకరించింది. సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో అర్హతలను పరిశీలించి, అర్హులైన సుమారు 2.80 లక్షల మందితో తుది లబ్ధిదారుల జాబితాను ఖరారు చేశారు. ఈ జాబితాలను ఇప్పటికే స్థానిక సచివాలయాల్లో ప్రజల సామాజిక తనిఖీ కోసం ప్రదర్శించారు. ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ప్రభుత్వ, గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలలో చదివే అర్హత గల విద్యార్థులందరికీ ఈ ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది.
ఆర్థిక సహాయం, మౌలిక వసతుల నిధులు..
ఈ పథకం ద్వారా ఏటా ప్రతి విద్యార్థి తల్లి ఖాతాలో రూ.15,000 చొప్పున ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీల మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల, నిర్వహణ అవసరాల కోసం ఇందులో రూ. 2,000 నిధులను మినహాయించి, ఆ మొత్తాన్ని ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్ల ఖాతాలకు బదిలీ చేస్తారు. మిగిలిన రూ.13,000 లబ్ధిదారుల ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు.
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