Thalliki Vandanam Amount: శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు సంక్షేమం, అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో పాటు తల్లికి వందనం పథకం గురించి ఓ కీలక ప్రకటన చేశారు.
'స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వర్ణ ఆంధ్ర' కార్యక్రమంలో భాగంగా మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు.. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలబెట్టడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని పేర్కొన్నారు. "రాష్ట్రం మొత్తం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. 'స్వచ్ఛాంధ్ర'తో ప్రారంభించి, 2047 నాటికి 'స్వర్ణాంధ్ర' సాధించడమే మన లక్ష్యం" అని పిలుపునిచ్చారు. ఈ ప్రయాణంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం అత్యంత కీలకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
తాను ఎక్కడ ఉన్నా పేదల సేవ గురించే ఆలోచిస్తానని.. ప్రతి నెలా 1వ తేదీనే నేరుగా, గౌరవప్రదంగా అర్హులకు పింఛన్లు అందుతున్న తీరు తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.
'తల్లికి వందనం' పథకంపై కీలక ప్రకటన
గతంలో ప్రారంభమై విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న 'తల్లికి వందనం' పథకంపై సీఎం చంద్రబాబు నరసన్నపేట వేదికగా మరికొన్ని కీలక మార్గదర్శకాలను, ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పథకం కింద ప్రతి పాఠశాల విద్యార్థికి సంవత్సరానికి రూ.15,000 చొప్పున తల్లి ఖాతాలో జమ చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ రూ.15,000 సాయాన్ని ఇంకా పెంచాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సీఎం సంచలన ప్రకటన చేశారు.
అదే విధంగా పిల్లలను కనిపెంచాలని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. బిడ్డలు ఆస్తి కానీ భారం కాదని ఆయన అన్నారు. ఈ క్రమంలో జనాభా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించిన సీఎం.. మూడో బిడ్డ పుడితే రూ.30,000.. నాలుగో బిడ్డకు రూ.40,000 అందజేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.
