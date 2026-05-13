Thalliki Vandanam Scheme: 'తల్లికి వందనం' డబ్బు విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్..డబ్బులు అకౌంట్లో పడేది ఆరోజే!

Thalliki Vandanam Amount 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకానికి సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. గత ప్రభుత్వంలోని 'అమ్మఒడి' పథకంలో మార్పు చేస్తూ ఈ పథకం కింద, రెండో ఏడాది నిధులను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం ముహూర్తం ఖరారు చేసింది.
ప్రస్తుత అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది జూన్ 12న అర్హులైన తల్లుల ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు.. అర్హత ప్రమాణాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 78 లక్షల మంది విద్యార్థుల వివరాలను విద్యాశాఖ సేకరించింది. ఈ వివరాలను సచివాలయాల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ మరో రెండు నుండి మూడు వారాల్లో పూర్తికానుంది. ఆ తర్వాతే తుది అర్హుల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. ఈ ఏడాది కూడా ప్రతి లబ్ధిదారురాలి ఖాతాలో రూ.13,000 జమ చేయనున్నారని సమాచారం.
కావాల్సిన అర్హతలు
పథకం ప్రయోజనం పొందాలంటే ఈ కింది నిబంధనలు పాటించడం తప్పనిసరిగా అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తెల్ల రేషన్ కార్డు (వైట్ రేషన్ కార్డ్) తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వ్యవసాయ భూమిమాగాణి అయితే 3 ఎకరాల లోపు, మెట్ట అయితే 10 ఎకరాల లోపు ఉండాలి. ఇంటి విద్యుత్ వినియోగంలో 300 యూనిట్ల కంటే తక్కువ కరెంటు వాడకం ఉండాలి. నివాస స్థలం పట్టణ ప్రాంతాలలో 1000 చదరపు అడుగుల లోపు విస్తీర్ణం ఉండాలి. అలాగే ఇంట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉండకూడదు, ఆదాయ పన్ను (IT) చెల్లించే వారు కాకూడదు. ఈ అర్హతలు ఉన్నవారికి మాత్రమే 'తల్లికి వందనం' పొందేందుకు అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
గమనిక: 'తల్లికి వందనం' లబ్ధిదారులు తమ ఆధార్ కార్డుకు బ్యాంక్ ఖాతా లింక్ (e-KYC) అయి ఉందో లేదో ముందే సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం. దీనివల్ల నగదు జమ సమయంలో ఎటువంటి సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి.
