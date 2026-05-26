Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం రూ.13,000 రావాలంటే వెంటనే ఈ పని చేయండి.. లేదంటే డబ్బులు రావు!

How to Get Thalliki Vandanam Benefit: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ హామీలలో ఒకటైన తల్లికి వందనం పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోకి రూ. 13,000  జమ చేస్తున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే, కొత్త విద్యా సంవత్సరం కూడా ప్రారంభం కానుండటంతో ఈ ఏడాది జమ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. తల్లికి వందనం డబ్బులు పొందాలనుకునేవారు ముందుగానే ఆధార్ లింక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కావు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 26, 2026, 07:12 AM IST|Updated: May 26, 2026, 07:12 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

