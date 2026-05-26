/Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం రూ.13,000 రావాలంటే వెంటనే ఈ పని చేయండి.. లేదంటే డబ్బులు రావు!

How to Get Thalliki Vandanam Benefit: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త విద్యా సంవత్సరం దగ్గరపడుతున్న సమయంలో తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా ప్రతి విద్యార్థికి రూ.13000 వారి తల్లుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన సన్నాహాలు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చేస్తోంది. జూన్ 12వ తేదీన పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రతి విద్యార్థి ఖాతాలో రూ.13000 జమ చేయనున్నారు. అయితే, గత సంవత్సరం ఈ పథకంలో కొంతమందికి డబ్బులు జమ కాలేదు. ముఖ్యంగా ఆధార్ లింక్ చేయకపోవడం వల్ల చాలామంది ఈ పథకం నుండి దూరమయ్యారు. అలాంటి సమస్యలు మళ్లీ రాకుండా ఉండాలంటే, ముందుగానే బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ అనుసంధానం చేసుకోవాలని విద్యాశాఖ కోరుతోంది. దీంతోపాటు బ్యాంకుకు వెళ్లి ఎంపీసీఐ మ్యాపింగ్ కూడా చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
బ్యాంక్ యాక్టీవ్గా ఉంటేనే..
గత సంవత్సరం చివరి నిమిషంలో చాలామంది లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాంటి చేదు అనుభవాలు మళ్లీ ఎదురుకాకుండా ఉండాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది. అర్హులైన తల్లులు వెంటనే వారి యాక్టివ్గా ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ కార్డును తప్పనిసరిగా లింక్ చేయాలి. ప్రభుత్వం అందించే సంక్షేమ నిధులన్నీ ఈ కేవైసీ ద్వారా, ఆధార్ ఆధారిత చెల్లింపుల ద్వారానే నేరుగా ఖాతాలోకి జమ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితేనే తల్లికి వందనం డబ్బులు నేరుగా జమ అవుతాయి.
ఇక కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తున్న తల్లికి వందనం పథకం అమలుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఈ పథకంలో అర్హులైన ప్రతి విద్యార్థి తల్లి బ్యాంకు ఖాతాలో సంవత్సరానికి రూ.13000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది.
పాఠశాలలు ప్రారంభమైన రోజే..
పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమైన రోజే తల్లుల ఖాతాల్లో ఈ డబ్బులు జమ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. దీంతోపాటు విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంపిణీ కూడా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్కులు, మూడు జతల యూనిఫామ్, స్కూల్ బ్యాగ్, షూస్ కూడా ఈ కిట్లో ఉంటాయి.
విద్యార్థులకు భరోసానిచ్చే పథకం..
తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా విద్యార్థులకు డబ్బు జమ చేయడం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచవచ్చు. అంతేకాదు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలు నిర్వహించడం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మంచి చదువుతోపాటు ఇతర సదుపాయాలు కూడా కల్పించినట్టు అవుతుంది. చదువు మధ్యలో ఆపేసే విద్యార్థులకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. వారి కుటుంబాలకు కూడా ఆర్థికంగా సహాయం చేసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకం పెరిగి, చదువు ఆపేసిన విద్యార్థులు కూడా తిరిగి పాఠశాలలో చేరే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం బడులు తెరిచిన మొదటి రోజే విద్యార్థులకు అవసరమైన వస్తువులు అందించేలా చర్యలు తీసుకోనుంది.
