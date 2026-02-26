English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP Cabinet Expansion: త్వరలో ఏపీ మంత్రివర్గ విస్తరణ.. రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలుసా?

These Leaders On Race For Ministry A Head Of AP Cabinet Expansion: ఏపీ కేబినెట్ విస్తరణకు రంగం సిద్దమైందా..! వచ్చే నెలలో విస్తరించే యోచనలో చంద్రబాబు ఉన్నారా..! ఈసారి మంత్రివర్గ విస్తరణలో భారీ మార్పులకు అవకాశం ఉందా..! ఓ కాపు నేతకు మంత్రి పదవి ఇచ్చే యోచనలో ఉన్నారా..! రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారనేది తెలుసుకుందాం.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 26, 2026, 08:37 AM IST

AP Cabinet Expansion: ఏపీలో కేబినెట్ విస్తరణకు రంగం సిద్దమైనట్టు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే మంత్రివర్గ విస్తరణ ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతమున్న కేబినెట్ లో కొందరు మంత్రులకు ఉద్వాసన పలికి వారి స్థానంలో కొత్తవారికి అవకాశం ఇచ్చే ఆలోచనలో సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ఈసారి జరిగే విస్తరణలో సీరియర్లు, పలు సమీకరణాలు కుదిరేలా విస్తరణ ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లాలో కీలకంగా ఉన్న సీనియర్ నేత కన్నా లక్ష్మీనారాయణను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకునే యోచనలో సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కాపులంతా జనసేన వైపు ఉన్నారు. దాంతో సీనియర్ నేత కన్నాను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవడం ద్వారా కాపులను తమవైపు తిప్పుకోవచ్చని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. 

ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ. నాలుగు దశాబ్ధాలుగా రాజకీయ జీవితంలో ఉన్నారు ఆయన.. కాంగ్రెస్ విద్యార్థి విభాగం ఎన్‌ఎస్‌యూఐ  ద్వారా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. గతంలో మంత్రిగానూ పనిచేశారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. 2024 ఎన్నికల ముందు టీడీపీలో చేరిన ఆయన సత్తెనపల్లి నుంచి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీచేసి గెలుపొందారు. ఇప్పటివరకు ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రికార్డు సాధించారు. గతంలోనే మినిస్టర్ ఇస్తామని హామీ ఉన్నా.. విస్తృత ప్రచారం జరిగినా.. చివరి నిమిషంలో కన్నాకు నిరాశ ఎదురైంది. కానీ ప్రస్తుతం మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో కన్నాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలనే మోచనలో సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అయితే మంత్రివర్గం రేసులో పత్తిపాటి పుల్లారావు, యరపతినేని శ్రీనివాసరావులు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఈసారి మాజీ మంత్రి కన్నా రేసులో ముందు వరుసలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. కొత్తగా జరిగే విస్తరణలో మాజీమంత్రి కన్నాకు బెర్త్ ఖరారు అయినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.

ప్రస్తుతం కూటమి కేబినెట్‌లో 24 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. వీరిలో చాలామంది కొత్తవారే. టీడీపీలో ఎంతోమంది సీనియర్‌ నేతలు ఉన్నప్పటికీ.. వారిని పక్కన పెట్టిన సీఎం చంద్రబాబు.. సామాజిక సమీకరణాల దృష్ట్యా కొత్తవారికి అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ కొత్తగా మంత్రులుగా అవకాశం దక్కినా నేతలు.. అనుకున్న స్థాయిలో పనిచేయడం లేదని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తించారు. ఇటీవల మంత్రుల పనితీరుపై నిర్వహించిన సర్వేలోనూ ఇదే విషయం స్పష్టమైందట. దాంతో వారికి కొద్దిరోజులు చాన్స్‌ ఇచ్చారు. పనితీరు మార్చుకుని.. పాలనపై దృష్టి సారించాలని హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ కొందరు పనితీరు అస్సలు మారలేదని తెలుస్తోంది. అందుకే వారిని తప్పించి.. సీనియర్‌ నేతలకు అవకాశం ఇచ్చే ఆలోచనలో సీఎం చంద్రబాబు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో సీనియర్‌ నేతగా ఉన్న కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పేరును ఫైనల్ చేశారని ప్రచారం సాగుతోంది.

మరోవైపు కాపులను తమవైపు తిప్పుకోవడం ద్వారా జనసేనకు కూడా చెక్ పెట్టొచ్చని సీఎం చంద్రబాబు భావిస్తున్నారట. ప్రస్తుతం ఏపీలో కాపులంతా జనసేన వైపే ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే.. భవిష్యత్తులో కాపులు పూర్తిగా దూరం అవుతారని భావనలో చంద్రబాబు ఉన్నారట. అందుకే కన్నా లాంటి నేతకు మంత్రి పదవి కల్పిస్తే.. కాపులను తమవైపు తిరుగుతారని భావిస్తున్నారట. అయితే రాష్ట్ర కేబినెట్‌లో ఇప్పటికే చాలా మంది కాపు సామాజికవర్గానికి చెందిన మంత్రులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మరో కాపు నేతకు మంత్రి పదవి ఇచ్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు రెడీ అయ్యారని తెలుస్తోంది. దాంతో పదవులన్నీ కాపులకే ఇస్తే.. తమ పరిస్థితి ఏంటని మరికొందరు నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. మొత్తంమీద కన్నా లక్ష్మీనారాయణకు మంత్రి పదవి త్వరలోనే ఖాయమని సత్తెనపల్లి తెలుగు తమ్ముళ్లు జోరుగా ప్రచారం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

