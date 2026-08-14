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Independence Day: రేపు ఏపీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో జెండా ఎగురవేసే మంత్రులు వీరే..

These Ministers Flag Host On The Occasion Of 80th Independence Day In AP: రేపు భారతదేశవ్యాప్తంగా పండగ వాతావరణం సంతరించుకోనుంది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన సందర్భంగా వాడవాడలా జాతీయ జెండా రెపరెపలాడనుంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎవరెవరు? ఏ జిల్లాలో జెండా ఎగురవేస్తారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 14, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:45 PM IST
Independence Day: రేపు ఏపీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో జెండా ఎగురవేసే మంత్రులు వీరే..
Image Credit: 80th Independence Day in Andhra Pradesh

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Independence Day: రేపు ఏపీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో జెండా ఎగురవేసే మంత్రులు వీరే..
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