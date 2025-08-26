English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: అక్కడ వినాయక చవితి చేసుకుంటే చావులే! కారణం వింటే షాకవుతారు

Why Theses Villages Not Celebrates Ganesh Chaturthi Know Behind Story: గణేశ్‌ నవరాత్రులు యావత్‌ హిందూ లోకం అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటుంటే.. ఈ గ్రామాల్లో మాత్రం వినాయక చవితి అంటే భయపడుతున్నారు. ఈ గ్రామాల్లో వినాయక చవితిని అస్సలు చేసుకోరు. దానికి గల కారణం తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:56 PM IST

Ganesh Chaturthi: అక్కడ వినాయక చవితి చేసుకుంటే చావులే! కారణం వింటే షాకవుతారు

Vinayaka Chavithi: ప్రజల మధ్య ఐక్యత.. సామరస్యతను పంచేది వినాయక చవితి పండుగ. దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా వినాయక చవితి అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటారు. ఊరు వాడ ఒక్కటై నవరాత్రులు న భూతో న భవిష్యత్‌ అనే రీతిలో జరుపుకుంటారు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని గ్రామాలు మాత్రం వినాయక చవితి అస్సలు చేసుకోరు. ముఖ్యంగా రెండు గ్రామాల ప్రజలు వినాయక చవితిని బహిష్కరించినట్టు చేస్తారు. దశాబ్దాలుగా ఆ గ్రామాలు వినాయక చవితిని చేసుకోవడం లేదు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అనంతపురం జిల్లా బసంపల్లి, విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురం మండలంలోని లచ్చిరాజుపేట గ్రామం ఈ రెండింటిలో వినాయక చవితిని చేసుకోరు. పక్క గ్రామాల్లో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నా కూడా ఈ గ్రామస్తులు వినాయక చవితి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఒక గ్రామంలో అయితే ఒక విశ్వాసంతో చేసుకోవడం లేదు. మరో గ్రామంలో అపశ్రుతులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని భావించి వినాయక చవితిని చేసుకోవడం లేదు.

అనంతపురం జిల్లా బసంపల్లి గ్రామంలో వినాయక చవితి పండుగను చేసుకోకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఉంది. ఈ గ్రామ దేవత మారెమ్మ జాతర వినాయక చవితికి ముందు వస్తుంది. దీని కారణంగా చేసుకోవడం లేదు.  మారెమ్మ జాతర తర్వాత వినాయక చవితి ఉత్సవాలు చేసుకుంటే గ్రామం పవిత్రత పోతుందని ఆ గ్రామస్తులు భావిస్తున్నారు. మారెమ్మ జాతర జరిగిన కొద్దిరోజులకే వినాయక చవితి పండుగ రావడంతో అప్పటి చేసుకున్న సంబరం మరచిపోతామని.. తమ గ్రామ జాతర తగ్గిపోతుందని భావించి గ్రామస్తులు వినాయక చవితి చేసుకోవడం లేదు. అమ్మవారి జాతర కారణంగానే వినాయక చవితి చేసుకోకపోవడం వింతగా ఉంది.

చేసుకుంటే విషాదం
విజయనగరం జిల్లా లచ్చిరాజం పేట గ్రామంలో వినాయక చవితి అంటే చాలు విషాద సంఘటనలు గుర్తుకువస్తాయి. ఆ గ్రామంలోని ఎవరినీ అడిగినా. వినాయక చవితి వద్దు అని చెబుతారు. దశాబ్దాలుగా ఈ గ్రామంలో వినాయక ఉత్సవాలు చేసుకోవడం లేదు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల కిందట వినాయకచవితి పనులు చేస్తుండగా ఓ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా చనిపోయాడు. దీంతో ఆ ఏడాది చేసుకోలేదు. తర్వాతి సంవత్సరం వినాయక చవితి చేసుకునేందుకు సిద్ధమవగా మరొకరు చనిపోయారు.

ఇలా వరుసగా మూడుసార్లు జరగడంతో ఆ గ్రామస్తులు వినాయక చవితిని చేసుకోవడం ఆపేశారు. అదంత గతం అని భావించి కొందరు 2019లో వినాయక చవితిని చేసుకునేందుకు సిద్ధం కాగా ఓ మహిళ మృతి చెందింది. దీంతో వినాయక చవితి చేసుకోవాలనే ఆలోచనకు బంద్‌ పెట్టారు. వినాయక చవితి చేసుకుంటే గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకుంటుందనే కారణంగా లచ్చిరాజంపేట గ్రామస్తులు ఈ పండుగకు దూరం ఉంటున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Ganesh Chaturthi 2025Ganesh Chaturthi BoycottAnantapuram DistrictBasampalli VillageVizianagaram district

