/Andhra pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Three women commits suicide in Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లా గుడురు మండలంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా అనంతాయి పేటలోని ఒక ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉరివేసుకుని చనిపోవడం స్థానికంగా అందర్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. చనిపోయిన వారిలో తల్లి, ఆమె కూతురు, కోడలు ఉన్నారని చెప్తున్నారు.
వీరిలో రజనీ (60), కూతురు(40), కోడలు (35) మధు ఉన్నారు. దీంతో స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మృత దేహలను పోస్ట్ మార్టం కోసం తరలించారు.
ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆర్థిక పరసమస్యల వల్ల ఉరి వేసుకుని ఉంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
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