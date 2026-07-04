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Andhra pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Three women suicide in guduru: ముగ్గురు మహిళలు ఒకే ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఏపీలోని గూడురులో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:13 PM IST
Andhra pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: guduru(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Andhra pradesh: ఏపీలో ఘోరం.. ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?
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