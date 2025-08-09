English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి బంగారం చోరీ.. జల్సాల కోసమే దొంగతం..

Latest Telugu Crime News: ముగ్గురు యువకులు జల్సాలకు అలవాటు పడి ఓ వృద్ధురాలి మెడలో నుంచి బంగారు గొలుసును చోరీ చేసిన ఘటన పల్నాడులోని సత్తెనపల్లి పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటికీ పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఇద్దరు నిందితుల్ని పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 9, 2025, 01:32 PM IST

Crime News: వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి బంగారం చోరీ.. జల్సాల కోసమే దొంగతం..

Latest Telugu Crime News: పల్నాడులోని సత్తెనపల్లి పట్టణంలోని పార్క్ ఏరియాలో ఐదు రోజుల క్రితం లక్ష్మీకాంతమ్మ (80) అనే వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసును చోరీ చేసిన కేసులో, పోలీసులు ఇద్దరు యువకులను అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన సత్తెనపల్లిలో తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసి నిందితులను పట్టుకున్నారు.

గత ఐదు రోజుల క్రితం, లక్ష్మీకాంతమ్మ తన ఇంటి దగ్గర ఒంటరిగా ఉండగా.. ఇద్దరు యువకులు ఆమెను అనుసరించి దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆమె మెడలో ఉన్న దాదాపు 40 గ్రాముల బంగారు గొలుసును తెంపుకుని పారిపోయారు. ఈ హఠాత్ సంఘటనతో వృద్ధురాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆమె కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.

ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్న పోలీసులు, పట్టణంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. దాడి జరిగిన ప్రాంతంలో, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా గాలించారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి.. దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఎట్టకేలకు, నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ చోరీలో ముగ్గురు యువకులు పాల్గొన్నారు. వారిలో పట్టణానికి చెందిన చావాల లక్ష్మణ్ (26), నల్లబోతుల వెంకట దుర్గ ప్రసాద్ (21) అనే ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుండి చోరీ చేసిన 40 గ్రాముల బంగారు గొలుసుతో పాటు, దొంగతనానికి ఉపయోగించిన బైకును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అరెస్టు అయిన యువకులు జల్సాలకు అలవాటు పడి.. డబ్బు కోసం ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. విలాసవంతమైన జీవితం గడపడానికి సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో ఈ నేరానికి ఒడిగట్టినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి, రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ కేసులో పాల్గొన్న మరో నిందితుడు గోపాలకృష్ణ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అతన్ని త్వరలో పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

crime newsHyderabad crime newsLatest Crime NewsCrime News TodayCrime News in India

