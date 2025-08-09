Crime News: వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి బంగారం చోరీ.. జల్సాల కోసమే దొంగతం..

Latest Telugu Crime News: పల్నాడులోని సత్తెనపల్లి పట్టణంలోని పార్క్ ఏరియాలో ఐదు రోజుల క్రితం లక్ష్మీకాంతమ్మ (80) అనే వృద్ధురాలిపై దాడి చేసి మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసును చోరీ చేసిన కేసులో, పోలీసులు ఇద్దరు యువకులను అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి చోరీ సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన సత్తెనపల్లిలో తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసి నిందితులను పట్టుకున్నారు.
గత ఐదు రోజుల క్రితం, లక్ష్మీకాంతమ్మ తన ఇంటి దగ్గర ఒంటరిగా ఉండగా.. ఇద్దరు యువకులు ఆమెను అనుసరించి దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆమె మెడలో ఉన్న దాదాపు 40 గ్రాముల బంగారు గొలుసును తెంపుకుని పారిపోయారు. ఈ హఠాత్ సంఘటనతో వృద్ధురాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆమె కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.
ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్న పోలీసులు, పట్టణంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. దాడి జరిగిన ప్రాంతంలో, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా గాలించారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి.. దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఎట్టకేలకు, నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ చోరీలో ముగ్గురు యువకులు పాల్గొన్నారు. వారిలో పట్టణానికి చెందిన చావాల లక్ష్మణ్ (26), నల్లబోతుల వెంకట దుర్గ ప్రసాద్ (21) అనే ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుండి చోరీ చేసిన 40 గ్రాముల బంగారు గొలుసుతో పాటు, దొంగతనానికి ఉపయోగించిన బైకును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అరెస్టు అయిన యువకులు జల్సాలకు అలవాటు పడి.. డబ్బు కోసం ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. విలాసవంతమైన జీవితం గడపడానికి సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో ఈ నేరానికి ఒడిగట్టినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి, రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ కేసులో పాల్గొన్న మరో నిందితుడు గోపాలకృష్ణ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అతన్ని త్వరలో పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి