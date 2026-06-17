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AP Rain: నైరుతి ఋతుపవనాలు.. ద్రోణి ప్రభావంతో ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..

AP Thunder Storm:  తెలంగాణలో ఎల్ నినో ప్రభావంతో మందకొడిగా సాగుతున్న నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. దీంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయి. మరోవైపు ఏపీలో ఋతు పవనాలు ప్రభావంతో పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:41 AM IST
AP Rain: నైరుతి ఋతుపవనాలు.. ద్రోణి ప్రభావంతో ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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AP Rain: నైరుతి ఋతుపవనాలు.. ద్రోణి ప్రభావంతో ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..
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