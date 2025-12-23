Palnadu: పల్నాడు జిల్లాలో ఘోరం.. వాహనం ఢీకొని రోడ్డు మీద పెద్దపులి దుర్మరణం.. ఫారెస్ట్ అధికారులు సీరియస్..

Tiger died in unknow vehicle road accident in palnadu: సాధారణంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు వేటకోసం, తాగు నీటి కోసం జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా పెద్దపులి, చిరుతపులులు, ఎలుగు బంట్లు ఇటీవల జనాల్లోకి రాత్రిపూట వస్తున్నాయి. ఆ సమయంలో పొరపాటున వాటి కంట పడితే దాడులు చేసి చంపేస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లురోడ్ల మీద క్రూర జంతువులు సంచరించే క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు బారిన కూడా పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్ల పరిధిలోని వెల్దురి మండలం సిరిగిరిపాడు గ్రామంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.
సిరిగిరిపాడు గ్రామ శివారులోని జాతీయ రహదారి NH–565పై పెద్దపులిని గుర్తు తెలియని వాహనం బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో అది అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఆ రూట్ లో వెళ్తున్న కొంత మంది ప్రయాణికులు వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు పెద్దపులిని పరిశీలించారు. దానికి పలు చోట్ల బలమైన గాయాలైనట్లు గుర్తించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయపురి సౌత్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ సుజాత మాట్లాడుతూ విజయపురి సౌత్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ పరిధిలో మొత్తం నాలుగు పెద్దపులులు ఉన్నాయని, వాటిలో ఒక పులి తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో మృత్యువాత పడిందని వెల్లడించారు.
పెద్దపులి మృతితో అటవీశాఖలో కలకలం రేగింది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, పులిని ఢీకొన్న వాహనాన్ని గుర్తించేందుకు అటవీశాఖ, పోలీస్ అధికారులు సంయుక్తంగా విచారణ చేపట్టారు.
ఇదిలా ఉండగా, అటవీ జంతువుల సంరక్షణ కోసం జాతీయ రహదారులపై తక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్లాలని, హెచ్చరిక బోర్డులు, వైల్డ్లైఫ్ క్రాసింగ్ సూచికలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పర్యావరణవేత్తలుచెబుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
