  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tiger Attack: పులులు ఎదురు పడినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి..?.. ఫారెస్ట్ అధికారిణి చెప్పిన సూచనలు ఏమిటంటే..?

Tiger Attack: పులులు ఎదురు పడినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి..?.. ఫారెస్ట్ అధికారిణి చెప్పిన సూచనలు ఏమిటంటే..?

Forest officials on Tiger Encounter safety tips: పులులు చాలా వరకు జనావాసాల్లోకి రావడానికి ఇష్టపడవని ఫారెస్ట్ అధికారులు వెల్లడించారు. కానీ అడవిలో క్రమంగా తగ్గిపోతున్న జంతుజాలాలు, తాగు నీరు మొదలైన వాటి కోసం అవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అయితే.. ఇటీవల ఏపీలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి జనావాసాల్లోకి వచ్చి అధికారులకు, ప్రజలకు చుక్కలు చూపించిన విషయం తెలిసిందే.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 9, 2026, 03:48 PM IST
  • పులులతో హడలెత్తిపోతున్న జనాలు..
  • పలు సూచనలు చేసిన ఫారెస్ట్ అధికారులు..

Tiger Attack: పులులు ఎదురు పడినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి..?.. ఫారెస్ట్ అధికారిణి చెప్పిన సూచనలు ఏమిటంటే..?

Andhra pradesh forest officials on tiger safety tips: సాధారణంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉంటే జనావాసాల్లోకి తరచుగా జంతువులు వస్తుంటాయి.  చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు, ఏనుగులు రావడంను మనం తరచుగా చూసే వాళ్లం. ఇక పాములు, కొండ చిలువల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే.. ఇప్పుడు పెద్దపులులు కూడా ఈ కోవలో చేరిపోయాయి.  ఇటీవల తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో,  ఏలూరుతో పాటు పలు ప్రదేశాల్లోకి అడవుల నుంచి పెద్దపులి జనావాసాల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. దీంతో జనాలు ప్రాణాల్ని అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కు బిక్కు మంటు జీవిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం పాములు కంటపడితే ఏంచేయాలి..?.. ఎలాంటి జాగ్రత్తగా తీసుకొవాలో అని చెబుతుండే వారు .

కానీ ఇప్పుడు పులులు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తుండటంతో దీని బారినుంచి ఏవిధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలో ఫారెస్ట్  అధికారిణి శ్వేత బొడ్డు కీలక ప్రకటన చేశారు. మొత్తంగా  దీనిపై అటవీ శాఖ అధికారిణి జనావాసాల్లో పులులు వస్తే ఏవిధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలో కీలక విషయాల్నివెల్లడించారు. 

 సాధారణంగా పెద్ద పులులు జనావాసాల్లోకి రావడానికి అంతగా ఇష్టపడవని ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెస్ట్ అధికారిణి శ్వేత బొడ్డు తెలిపారు. పులులు అడవిలో సంచరిస్తు తమ యూరిన్ చెట్ల మీద పోస్తుంటాయి. అదే విధంగా చెట్ల బెరడుల మీద గోర్లతో రక్కి వాటి  గుర్తులను పడేలా చేస్తాయి. అంటే.. ఇది వాటి భాషలోనా అడ్డా అని.. ఇతర పులులు వీటి లోపలికి రాకుండా అవి ఈ విధంగా చేస్తాయని జంతు నిపుణులు చెబుతున్నారు. పులులు దాదాపు 150 నుంచి 250 కేజీల వరకు బరువు ఉంటాయి.  పులులు ఒక్కసారి కడుపు నిండా వేట తిన్న తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు ఆహరం ముట్టుకొవని తెలిపారు. అయితే.. పులులు మనుషుల అలికిడి వింటే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లి పోయేందుకు ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తాయంట.

కానీ వాటికి చాలా ఆకలిగా వేసినప్పుడు మాత్రం అవి దాడులు చేస్తాయని చెప్పారు. పొరపాటున ఎప్పుడైన మీ కళ్ల ముందు పెద్దపులి వచ్చినప్పుడు వెంటనే దాని నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించకుండా దాని ముందు నిటారుగా నిల్చొవాలి. దాని కళ్లలో  చూస్తు భయం అనేది మన శరీరంలో కన్పించకుండా గంభీరంగా ఉండాలంట. పులుల ముందు ఎప్పుడైన ఎలుగు బంటి వస్తే ఇదే ట్రిక్ ను ఫాలో అవుతాయి. పులులు తమకన్నా పెద్దగా లేదా నిటారుగా ఉన్న నిలబడి చూస్తున్న జీవులపై దాడి చేసేందుకు సాహాసం చేయవంట. ఆ సమయంలో పులులు దాడిచేయకుండా పక్కకు తప్పిపోతాయని నిపుణలు చెబుతున్నారు.

ఇది చాలా వరకు అధ్యయనాల్లో, వివిధ పులుల కదలికల్ని గమనించిన తర్వాత అంచానా వేసినట్లు ఫారెస్ట్ అధికారిణి వెల్లడించారు. కానీ కొన్నిసార్లు మాత్రం పులులు ఎదురుపడ్డ జీవులపై దాడులు చేస్తాయి. పులులు కన్పించగానే భయంతో కేకలు వేయడం , అరవడం , పారిపోవడం చేస్తే అది తమ వేటగా భావించి వెంటనే దాడి చేస్తాయంట.

Read more: Video Viral: ప్రియురాలితో మెట్రో స్టేషన్‌లో కొడుకు.. కన్నతల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

ఒకవేళ పులి కన్పిస్తే మీకు దగ్గరలో ఎత్తైన చెట్టు ఉంటే వెంటనే దాని మీదకు ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడు కొవాలని ఫారెస్ట్ అధికారిణి పలు సూచనలు చేశారు. మొత్తంగా పులులు ఎదురైనప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వాటి నుంచి ప్రాణాలతో బైటపడే చాన్స్ ఎక్కవగా ఉండొచ్చని అధికారిణి తెలిపారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

