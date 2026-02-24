English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tiger Scare in Polavaram: పోలవరం ఏజెన్సీలో మళ్లీ పెద్దపులి కలకలం.. ప్రజలకు అధికారులు సూచనలు..

Tiger hulchul in Andhra Pradesh: మరోసారి పెద్దపులి కదలికలతో పొలవరం ఏజెన్సీ ప్రజలు బిక్కు బిక్కు మంటున్నారు. ఈక్రమంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు రంగంలోకి పెద్దపులిని పట్టుకునే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:33 PM IST
  • మరోసారి జనాావాసాల్లోకి వచ్చిన పెద్దపులి..
  • ఫారెస్ట్ అధికారులు కీలక సూచనలు..

Tiger scare again in Polavaram agency forest: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను ప్రస్తుతం తరచుగా పెద్దపులులు, చిరుతలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి.  ముఖ్యంగా అడవులు దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లోకి తరచుగా ఇవి వచ్చేస్తు దాడులు చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల జనాలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితమే రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతంలో పెద్ద పులి సంచారం హడలెత్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఫారెస్టు అధికారులు, ఇతర రాష్ట్రాల ఫారెస్ట్ సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుని ఎట్టకేలకు పులిని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బంధించారు. విశాఖ జూలో సపర్యలు చేసి,  ఆ తర్వాత దాన్నిపాపికొండలు అడవిలో వదిలేశారు. అయితే.. దీని బారి నుంచి బైటపడ్డమని అనుకునేలోపు మరో పెద్దపులి ఏపీలోని పొలవరంలోకి ప్రవేశించింది. 

 పోలవరం జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మరోసారి పెద్దపులి సంచారం జనాల్ని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తుంది.  గత రెండు రోజులుగా రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి మండలాల పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో సంచరించినట్లు ఫారెస్ట్ అధికారులు దాని కదలికల్ని గుర్తించారు. దీంతో సమీప ప్రాంత ప్రజలకు అలర్ట్ జారీ చేశారు. అయితే అభయారణ్యంలో వదిలిన పులి మరల జనావాసాల్లోకి వచ్చిందని అధికారులు చెప్తున్నారు.

అది  రంపచోడవరం మండలంలోని కాకవాడ, దారగూడెం, నూరుపూడి, సీమగండి, రామన్నవలస, తుర్రూరు, దేవరపల్లి, సున్నంపాడు గెద్దాడ, బూసిగూడెం,  చిలకమామిడి,  అటవీ ప్రాంతాల సమీపంలో సంచరిస్తున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. పులి సంచారంతో నేపథ్యంలో అధికారులు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.

రాత్రి పూట బైటకు రావొద్దని, పశువుల్ని జాగ్రత్తగా కొట్టాలలో పెట్టి డోర్ వేయాలని చెప్పారు. పొలాలకు పనుల  నిమిత్తం వెళ్లేవారు గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు. తొందరలోనే మరల పెద్దపులిని పట్టుకుంటామని అధికారులు ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. మరోవైపు ప్రజలు  మాత్రం ఈ పెద్దపులి తలనొప్పి తమకు ఏంటని తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

