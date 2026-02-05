Tiger Terror: తొలగని టైగర్ టెర్రర్.. రాజమండ్రిలో స్పెషల్ టీమ్.

Rajahmundry operation tiger: రాజమండ్రి సమీపంలోని గ్రామాల్లో టైగర్ టెర్రర్ కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు తెల్లవారు జామున రాజనగరం మండలం పుణ్యక్షేత్రం గ్రామంలో ఆవును పెద్దపులి చంపింది. నిన్న నామవరం అక్కమ్మ తల్లి కొండ ప్రాంతం నుంచి
దిశ మార్చుకుని పుణ్యక్షేత్రం గ్రామం వైపు పెద్దపులి వచ్చింది.
గత రాత్రి నామవరం వద్ద బైక్ పై వెళ్తున్న వారికి పామాయిల్ తోటలోకి వెళ్లిపోయిన పెద్దపులి కనిపించింది. దాంతో పుణ్యక్షేత్రం గ్రామ ప్రజలంతా అలర్ట్గా ఉండాలంటూ స్థానిక ఎమ్మెల్యే సూచించారు. మరోవైపు పులిని బంధించేందుకు ఫారెస్ట్ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే పులిని పట్టుకునేందుకు వేటగాళ్లను ప్రభుత్వం హైర్ చేసింది. మత్తుతో కూడిన బుల్లెట్స్ ను దింపుందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పులికి మత్తు ఇచ్చేందుకు గన్లను సిద్ధం చేశారు.పులిని బంధించేందుకు ఇప్పటికే ఢిల్లీలోని నేషనల్ టైగర్ అథారిటీ సహా ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం నుంచి అనుమతులు వచ్చాయి. పెద్దపులి బెడద ఇంకెంత కాలం ఉంటుందోనని స్థానికులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు.
