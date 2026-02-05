Tiger Terror: తొలగని టైగర్ టెర్రర్.. రాజమండ్రిలో స్పెషల్ టీమ్.

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tiger Terror: ప్రస్తుతం పట్టణాలు..నగరాలుగా విస్తరిస్తున్నాయి. అటు గ్రామాలు .. పట్టణాలుగా మారుతున్నాయి. అటు గ్రామాలు కూడా విస్తరించి అడవులను సైతం కబలిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామాలు అడవుల్లోకి విస్తరించడంతో అక్కడ ఉండే జంతువులు జనవాసాల్లోకి రావడం గత కొన్నేళ్లుగా కామన్ అయిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో రాజమండ్రి సమీపంలోని అడవుల్లోంచి ఓ పెద్దపుల్లి గ్రామాల్లోకి చొరడబటంతో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:03 AM IST

Rajahmundry operation tiger: రాజమండ్రి సమీపంలోని గ్రామాల్లో టైగర్ టెర్రర్ కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు  తెల్లవారు జామున రాజనగరం మండలం పుణ్యక్షేత్రం గ్రామంలో ఆవును పెద్దపులి చంపింది. నిన్న నామవరం అక్కమ్మ తల్లి కొండ ప్రాంతం నుంచి 
దిశ మార్చుకుని పుణ్యక్షేత్రం గ్రామం వైపు పెద్దపులి వచ్చింది. 

గత రాత్రి నామవరం వద్ద బైక్ పై వెళ్తున్న వారికి పామాయిల్ తోటలోకి వెళ్లిపోయిన పెద్దపులి కనిపించింది. దాంతో పుణ్యక్షేత్రం గ్రామ ప్రజలంతా అలర్ట్‌గా ఉండాలంటూ  స్థానిక ఎమ్మెల్యే  సూచించారు. మరోవైపు పులిని బంధించేందుకు ఫారెస్ట్‌ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే పులిని పట్టుకునేందుకు వేటగాళ్లను ప్రభుత్వం హైర్ చేసింది. మత్తుతో కూడిన బుల్లెట్స్ ను దింపుందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 

పులికి మత్తు ఇచ్చేందుకు గన్‌లను సిద్ధం చేశారు.పులిని బంధించేందుకు ఇప్పటికే ఢిల్లీలోని నేషనల్‌ టైగర్‌ అథారిటీ సహా ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం నుంచి అనుమతులు వచ్చాయి. పెద్దపులి బెడద ఇంకెంత కాలం ఉంటుందోనని స్థానికులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Wild TigerOperation tigerLalacheruvu AreaRajahmundryBathula Balaramakrishna

