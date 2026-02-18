Tiger Terror: ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను వీడని పెద్దపులి భయం..

Tiger Terror continue at Andhra Pradesh: APలో రీసెంట్ గా తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన పెద్దపులిని ఎట్టకేలకు అడవుల్లో వదిలిపెట్టారు. పాపికొండల అడవుల్లో పెద్దపులిని క్షేమంగా విడిచిపెట్టారు. ఈనెల ఆరో తేదీన తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం కూర్మాపురం గ్రామంలో మొదట ఒక ఇంట్లో దూరిన పెద్దపులి... ఆ తర్వాత తర్వాత పశువుల పాకలోకి వెళ్లింది. దీంతో అక్కడ రెస్క్యూ చేసిన టీమ్... పెద్దపులిని పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత టైగర్ ను విశాఖ జూ కి తరలించిన ఆధికారులు...క్యూరేటర్ పర్యవేక్షణలో ఉంచారు.
కన్జర్వేషన్ అథారిటీ NTCA నుంచి అనుమతులు తీసుకుని మహారాష్ట్ర పెద్దపులిని ఏపీలోనే ఉంచాలని నిర్ణయించారు. విశాఖ జూ లో పెద్దపులికి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాతే పాపికొండల టైగర్ జోన్ లో విడిచిపెట్టారు. రెండు రోజుల క్రితం పులిని పాపికొండల టైగర్ రిజర్వ్ లో రిలీజ్ చేశారు. స్మగ్లర్ల నుంచి ముప్పు వాటిల్లకుండా ఉండేందుకే గోప్యత పాటించినట్లు తెలుస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎగువ ప్రాంతంలో ఉండే పాపికొండల అభయారణ్యంలో ప్రస్తుతం మూడు వరకూ పెద్ద పులులు ఉన్నట్లుగా అధికారులు లెక్కలు చెబుతున్నారు. వాటికి తోడు మూడు యేళ్ల వయసు ఉన్న ఈ పెద్ద పులి సైతం పాపికొండల టైగర్ రిజర్వులోనే ఉంది.
మహారాష్ట్రలో తడోబా అడవుల నుంచి బయలుదేరిన పెద్దపులి తెలంగాణ ఫారెస్ట్ మీదుగా గత నెల 20న ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం ప్రాంతానికి వచ్చింది. పట్టిసీమ వద్ద గోదావరి నది దాటి జనవరి 31న తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగరం మండలంలోకి ప్రవేశించి అక్కడినుంచి రాజమండ్రి పరిసర గ్రామాల్లో సంచరించింది. 20వరకు పశువులను చంపింది. మొత్తంగా ఈ పెద్ద పులి టెర్రర్ కు ముగింపు ఎపుడు పలికుతుందో చూడాలి.
