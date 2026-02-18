English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Visakhapatam City
  • Tiger Terror: ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను వీడని పెద్దపులి భయం..

Tiger Terror: ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను వీడని పెద్దపులి భయం..

Tiger Terror: ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను పెద్దపులి భయం వీడటంలేదు. ఈ మధ్యనే అక్కడి ప్రజలను వణికించిన పెద్దపులిని పట్టుకుని అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు. ఇంతలోనే స్థానికంగా మరో సంచలన వార్త అక్కడి ప్రజలకు కంటి మీదకునుకు లేకుండా చేస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎగువ ప్రాంతంలో మరో పులి సంచరిస్తోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ విషయాన్ని అటవీ అధికారులు ధృవీకరించలేదు. దీంతో పులి ఉన్నటా? లేనట్టా? కేవలం పుకార్లు మాత్రేనా? అనేది తేలాల్సి వుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 10:50 AM IST

Trending Photos

Heart Attack Symptoms: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే 5 ముఖ్య సూచనలు.. అందరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు..
7
Heart Attack Symptoms
Heart Attack Symptoms: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే 5 ముఖ్య సూచనలు.. అందరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు..
SBI: ఎస్‌బీఐ ఖాతా ఉందా? ప్రతిరోజూ రూ.8 తో రూ.60 లక్షల భరోసా మీకోసమే..! అర్హత వివరాలు..
5
SBI Accidental Insurance
SBI: ఎస్‌బీఐ ఖాతా ఉందా? ప్రతిరోజూ రూ.8 తో రూ.60 లక్షల భరోసా మీకోసమే..! అర్హత వివరాలు..
Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!
5
Hyderabad
Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!
Shani Dev Vakri 2026: మార్చి 13న అస్తమించబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్‌!
6
Shani Dev
Shani Dev Vakri 2026: మార్చి 13న అస్తమించబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్‌ జాక్‌పాట్‌!
Tiger Terror: ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను వీడని పెద్దపులి భయం..

Tiger Terror continue at Andhra Pradesh: APలో  రీసెంట్ గా తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన పెద్దపులిని ఎట్టకేలకు అడవుల్లో వదిలిపెట్టారు. పాపికొండల అడవుల్లో పెద్దపులిని క్షేమంగా విడిచిపెట్టారు. ఈనెల ఆరో తేదీన తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం కూర్మాపురం గ్రామంలో మొదట ఒక ఇంట్లో దూరిన పెద్దపులి... ఆ తర్వాత తర్వాత పశువుల పాకలోకి వెళ్లింది. దీంతో అక్కడ రెస్క్యూ చేసిన టీమ్... పెద్దపులిని పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత టైగర్ ను విశాఖ జూ కి తరలించిన ఆధికారులు...క్యూరేటర్ పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

కన్జర్వేషన్ అథారిటీ NTCA నుంచి అనుమతులు తీసుకుని  మహారాష్ట్ర పెద్దపులిని ఏపీలోనే ఉంచాలని నిర్ణయించారు. విశాఖ జూ లో పెద్దపులికి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాతే పాపికొండల టైగర్ జోన్ లో  విడిచిపెట్టారు. రెండు రోజుల క్రితం పులిని పాపికొండల టైగర్ రిజర్వ్ లో రిలీజ్ చేశారు. స్మగ్లర్ల నుంచి ముప్పు వాటిల్లకుండా ఉండేందుకే గోప్యత పాటించినట్లు తెలుస్తోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎగువ ప్రాంతంలో ఉండే పాపికొండల అభయారణ్యంలో ప్రస్తుతం మూడు వరకూ పెద్ద పులులు ఉన్నట్లుగా అధికారులు లెక్కలు చెబుతున్నారు. వాటికి తోడు మూడు యేళ్ల వయసు ఉన్న  ఈ పెద్ద పులి సైతం పాపికొండల టైగర్ రిజర్వులోనే ఉంది. 

మహారాష్ట్రలో తడోబా అడవుల నుంచి బయలుదేరిన పెద్దపులి తెలంగాణ ఫారెస్ట్ మీదుగా గత నెల 20న ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం ప్రాంతానికి వచ్చింది. పట్టిసీమ వద్ద గోదావరి నది దాటి జనవరి 31న తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగరం మండలంలోకి ప్రవేశించి అక్కడినుంచి రాజమండ్రి పరిసర గ్రామాల్లో సంచరించింది. 20వరకు పశువులను చంపింది. మొత్తంగా ఈ పెద్ద పులి టెర్రర్ కు ముగింపు ఎపుడు పలికుతుందో చూడాలి. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tiger TerrorWild TigerOperation tigerTiger HuntLalacheruvu Area

Trending News